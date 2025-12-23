ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กกต. ฉบับล่าสุด กำหนดให้การออกเสียงประชามติสามารถจัดขึ้นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไปได้
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทย เมื่อมีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2568 โดยมีสาระสำคัญคือการอนุญาตให้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ วันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ความว่า
โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดกรณีให้นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันให้มีการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจกําหนดให้มีการออกเสียงประชามติที่กําหนดวันออกเสียงประชามติ ในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ จึงสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กําหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
