ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 11:49 น.
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กกต. ฉบับล่าสุด กำหนดให้การออกเสียงประชามติสามารถจัดขึ้นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไปได้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทย เมื่อมีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2568 โดยมีสาระสำคัญคือการอนุญาตให้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ วันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ความว่า

โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดกรณีให้นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันให้มีการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจกําหนดให้มีการออกเสียงประชามติที่กําหนดวันออกเสียงประชามติ ในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ จึงสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กําหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-1 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-2 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-3 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-4 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-5 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-6 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-7 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-8 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-9 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-10 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-11 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-12 ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. ออกเสียงประชามติ วันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.-13

