ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 2569 ตรวจรางวัลที่ 1 เลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ได้ที่นี่ พร้อมช่องทางขึ้นเงินรางวัลสำหรับผู้โชคดี
วันนี้ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอย กับการประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 งวดต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ตรวจสอบทุกรางวัล ได้แก่ รางวัล 3 ตัวหน้า, รางวัล 3 ตัวหลัง, รางวัล 2 ตัวตรง รวมทั้งร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 พร้อมกัน เช็กผลรางวัลผ่าน ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ได้แล้วที่นี่
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 694 347
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
- รางวัล 2 ตัวตรง : 37
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
- รางวัลที่ 1 : 458145
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
- รางวัลที่ 1 : 059696
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวตรง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ท่านที่ดวงเฮงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
- ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
- ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 30 ธ.ค. 68 หลังเลื่อนวันออกแทนงวด 2 ม.ค. 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: