ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 16:31 น.
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 2569 ตรวจรางวัลที่ 1 เลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ได้ที่นี่ พร้อมช่องทางขึ้นเงินรางวัลสำหรับผู้โชคดี

วันนี้ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอย กับการประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 งวดต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ตรวจสอบทุกรางวัล ได้แก่ รางวัล 3 ตัวหน้า, รางวัล 3 ตัวหลัง, รางวัล 2 ตัวตรง รวมทั้งร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 พร้อมกัน เช็กผลรางวัลผ่าน ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ได้แล้วที่นี่

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 694 347
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 37
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
  • รางวัลที่ 1 : 458145

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

ท่านที่ดวงเฮงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

