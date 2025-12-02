เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

การเงินเศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 18:17 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:52 น.
53
มติ ครม. วันนี้ เห็นชอบ ปรับเพดานค่าจ้างประกันสังคม ม.33 แบบขั้นบันได เริ่ม 1 ม.ค. 2569 ขยับฐานสูงสุดเป็น 17,500 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเพิ่มสูงสุด 875 บาท แลกสิทธิประโยชน์มากขึ้น

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิม 15,000 บาท เป็นแบบขั้นบันไดสูงสุด 23,000 บาท เริ่มต้นระยะแรก 1 มกราคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาฐานคำนวณเงินสมทบเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งกำหนดเพดานไว้ที่ 15,000 บาท ทำให้ไม่สะท้อนรายได้จริงและมาตรฐานค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ 400 บาทต่อวัน การปรับปรุงครั้งนี้จึงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ด้วย

ปรับเพดานค่าจ้างประกันสังคม แบบขั้นบันได (คิดอัตราสมทบ 5% เท่าเดิม)

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้มีการปรับเพดานทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ดังนี้

ระยะที่ 1 (ปี 2569 – 2571): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 17,500 บาท/เดือน

ผู้ที่มีเงินเดือน 17,500 บาทขึ้นไป จะส่งเงินสมทบสูงสุด 875 บาท/เดือน (จากเดิม 750 บาท)

ระยะที่ 2 (ปี 2572 – 2574): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 20,000 บาท/เดือน

ผู้ที่มีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จะส่งเงินสมทบสูงสุด 1,000 บาท/เดือน

ระยะที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2575 เป็นต้นไป): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 23,000 บาท/เดือน

ผู้ที่มีเงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป จะส่งเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาท/เดือน

จ่ายเงินประกันสังคม 2569 เพิ่มแล้วได้อะไร?

ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของฐานค่าจ้างใหม่ ได้แก่

  • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย
  • เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ
  • เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต
  • เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพที่จะได้รับมากขึ้นในอนาคต

ปรับเพดานค่าจ้างประกันสังคม 2569

ทั้งนี้ การปรับเพดานดังกล่าวจะช่วยเสริมสถานะความมั่นคงให้กับกองทุนประกันสังคม ให้สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาลเองก็จะมีภาระในการสมทบเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นตามเพดานใหม่นี้ด้วยเช่นกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 18:17 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:52 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

