ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้
ผู้ประกันตน เช็กด่วน! สำนักงานประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ผ่าน 4 ช่องทางออนไลน์-ยื่นเอง ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 น.ส.กาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถดำเนินการ เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
การเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลครั้งนี้ มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการรักษาพยาบาล และควรเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ทำงานหรือพักอาศัย
ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคม ได้จัดช่องทางการให้บริการในแต่ละช่วง ดังนี้
- ช่วงวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2568 ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการ ให้บริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) เพื่อขอเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตนเองที่สํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
- ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 สํานักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการถ่ายโอน ข้อมูลเพื่อรองรับระบบ SSO Core ซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูลใหม่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือใช้บริการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 4 ช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th (ระบบ E-self service)
- แอปพลิเคชั่น SSO Plus
- Line Official @ssothai
- แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าวจะมีผลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ดังนี้
- ยื่นระหว่าง 20 – 31 ธันวาคม 2568 : สิทธิการรักษา จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
- ยื่นระหว่าง 1 – 4 มกราคม 2569: สิทธิการรักษา จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถเลือกยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
นางสาวกาญจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ สถานพยาบาลที่เลือกเปลี่ยนควรเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ทํางานหรือพักอาศัยอยู่ เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมได้จากนายจ้าง หรือผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง”
สําหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 สํานักงานประกันสังคม จะดําเนินการแจ้งข้อมูลผลการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้ทราบผ่านสถานประกอบการของนายจ้าง
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS บนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับสํานักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันเวลา
ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ สอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ให้บริการฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
อ้างอิงจาก : สำนักงานประกันสังคม
