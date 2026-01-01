ถกไม่เถียง ประกาศย้ายบ้านใหม่ หลังลาจอช่อง 7 “ทิน โชคกมลกิจ” เปิดคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศ
ถกไม่เถียง ส่งท้ายปีอำลาจอช่อง 7 ทิน โชคกมลกิจ เปิดคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศ ก่อนต้อนรับพุทธสักราชใหม่ 2569 ประกาศย้ายบ้านใหม่ สู่ช่องวัน One31
ก่อนหน้านี้ประกาศลาจอช่อง 7 ไปเมื่อวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 สำหรับ “ถกไม่เถียง” รายการรูปแบบ ฮาร์ดทอล์ก (Hard Talk) และรายการข่าวเชิงวิเคราะห์สังคม ที่ดำเนินรายการโดยทิน โชคกมลกิจ ทางช่อง 7HD
เนื้อหาในโพสต์ลาจอกับช่องมากสีระบุว่า นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของปี แต่สำหรับพวกเราชาว “ถกไม่เถียง” วันนี้มีความหมายมากกว่านั้น เพราะมันคือหมุดหมายสำคัญที่เตือนให้เรารู้ว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ศรัทธาและอุดมการณ์ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง”
ข้อความต่อจากนี้ของพวกเรา ไม่ใช่แค่การอำลา… แต่มันคือ “คำขอบคุณ” จากหัวใจของผม “ทิน โชคกมลกิจ” และ “ทีมงานเบื้องหลังทุกคน”
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ณ พื้นที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น ซึ่งทำให้เราได้เติบโต ได้เรียนรู้ และได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้สังคม แต่ ‘นก’ ที่แข็งแรง ก็ย่อมถึงเวลาที่ต้องบินออกไปเผชิญกับกระแสลมใหม่ๆ เพื่อทำหน้าที่ของมันให้กว้างไกลกว่าเดิม
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นที่ทิศเดิมหรือเราจะไปเจอกัน ณ เส้นขอบฟ้าใหม่ ขอให้มั่นใจว่า อุดมการณ์ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่ แต่มันฝังอยู่ใน DNA ของถกไม่เถียง สำหรับวันนี้ พวกเราขอปิดบันทึกหน้าสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ด้วย “เรตติงอันดับ 1 รายการฮาร์ดทอล์ก”
เก็บความทรงจำดีๆ นี้ไว้แล้วเตรียมเปิดประตูสู่บ้านหลังใหม่ไปด้วยกัน เร็วๆ นี้ บันทึกไว้เมื่อ 31 ธันวาคม 2568
ต่อมา ทิน โชคกมลกิจ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งโพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเอง ระบุว่า สำหรับผม… ปีนี้เป็น “31 ธันวาคม ที่ไม่เหมือนเดิม” และนี่คือ “คลิปที่ไม่ได้ถูกนำไปออกอากาศ” แต่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงคำขอบคุณจากหัวใจ… ที่ผมขอมอบให้ “ลมใต้ปีก” ผู้ที่ทำให้ #ถกไม่เถียง เดินทางมาถึงวันนี้ครับ (ดูคลิป)
อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 มกราคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจถกไม่เถียงแจ้งข่าวดีล่าสุดว่า ประกาศย้ายบ้าน! ต้อนรับปีใหม่ “ถกไม่เถียง” ย้ายไปช่อง “ONE31” เตรียมพบกับความเดือดของรายการฮาร์ดทอล์กเรตติ้งสูงสุด ในบ้านหลังใหม่ เดือดกว่าเดิม เข้มข้นกว่าเก่าแน่นอน นำทัพโดย “ทิน โชคกมลกิจ“.
