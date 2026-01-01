ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2569 แก่ปวงชนชาวไทย

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 09:21 น.
ในหลวงพระราชินีอวยพรปีใหม่
แฟ้มภาพ

ปลื้มปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างซ้ายเป็นพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และด้านล่างขวาเป็นพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวาของบัตรพระราชทานพร เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดสูทสกล ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา

ด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพร มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้ง สองพระองค์ทรแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์

ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ในหลวงพระราชินี ปีใหม่ 2569
แฟ้มภาพ

