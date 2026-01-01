ในหลวง-พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2569 แก่ปวงชนชาวไทย
ปลื้มปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างซ้ายเป็นพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และด้านล่างขวาเป็นพระนามาภิไธย ส.ท.
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวาของบัตรพระราชทานพร เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดสูทสกล ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา
ด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพร มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้ง สองพระองค์ทรแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์
ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย.
