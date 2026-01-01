คลิปบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหญ่ การแสดง 4 มิติบนฟากฟ้า อาลัย “พระพันปีหลวง”
คลิปบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหญ่ การแสดง 4 มิติบนฟากฟ้า เวทีเคานต์ดาวน์ 2569 ที่ไอคอนสยาม โดรนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความอาลัย “พระพันปีหลวง” พร้อมศิลปิน ร่วมขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ์
วันที่ 1 มกราคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ICONSIAM โพสต์ข้อความพร้อมเปิดเผยภาพบบรรยากาสคืนเคาต์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2026 โดยระบุถึงอีกหนึ่งบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของเวทีเคานต์ดาวน์ที่ไอคอนสยามกับ “การแสดง 4 มิติบนฟากฟ้า” ที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือไอคอนสยามสว่างไสวและงดงามเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศักราชใหม่ 2569 ที่ตระการตาที่สุดเซอร์ไพรส์พิเศษ
เริ่มจากการแสดงโดรนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่จะพาทุกคนเข้าสู่การนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกัน โดยมี MARK TUAN, JEFF SATUR และ นก พริมาภา แชมป์โลก “Solo Senior Vocalist” คนแรกของประเทศไทย ร่วมขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ์ “Still on my mind”
ทันทีตัวเลขบนจอปรากฏขึ้น พร้อมกับที่ทุกคนส่งเสียงนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 พลุทุกดอกก็ถูกจุดขึ้น พร้อมกับความสว่างไสวทั่วน่านน้ำครอบคลุมเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกคน ที่สามารถดูไปด้วยกันได้ตลอดความยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ดูคลิป).
