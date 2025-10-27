ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ที่ในหลวง ร.9 กับพระพันปีหลวง ทรงใช้เวลาร่วมกัน
ที่มาของพระบรมฉายาลักษณ์ เบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเลือกภาพที่ในหลวง ร.9 และพระพันปีหลวง ในวาระที่ทรงใช้เวลาร่วมกันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง
วานนี้ (26 ต.ค.2568) เมื่อเวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ขณะที่วันที่ 27 ต.ค.2568 บัญชีเฟซบุ๊กแฟนเพจไทย คลาสสิค (Thai Classic) เปิดเผยรายละเอียดสำคัญเนื่องในวโรกาสที่ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เชิญพระบรมศพพระพันปีหลวง ประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยระบุรายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้
“ที่มาของพระบรมฉายาลักษณ์ เบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเลือกภาพที่ในหลวง ร.9 และพระพันปีหลวง ในวาระที่ทรงใช้เวลาร่วมกันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง”
“พระบรมฉายาลักษณ์ชุดดังกล่าวทรงฉายขึ้นเมื่อปี 2540 ในวาระงานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) รัชกาลที่ 9 ทรงฉาย ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังและขณะนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงมีพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีการปรับแต่งหรือ ไดคัท เฉพาะพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อใช้ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ในพระราชพิธีพระบรมศพ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- นายกฯ อินเดีย นเรนทรา โมดี แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต
- ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขียว
- สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: