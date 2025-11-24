อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย
เว็บไซต์ญี่ปุ่น เผย 366 อันดับคนดวงดีปี 2569/2026 ตามวันเกิด ใครจะดวงรุ่งพุ่งชนแชมป์ และใครจะดวงรั้งท้าย รีบเช็กอันดับของคุณก่อนใครที่นี่
หลายคนเริ่มเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ 2569 ด้วยการค้นหาคำทำนายดวงชะตา เพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสและความท้าทายในปีหน้า โดยเว็บไซต์ TBS ของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยผล การจัดอันดับคนดวงดี ประจำปี 2569 ตามวันเกิดครบทั้ง 366 วันออกมาแล้ว
การทำนายดวงตามวันเกิดฉบับญี่ปุ่นนี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่ดวงปังที่สุดในรอบปี 2569 นั้น คือผู้ที่เกิดในวันที่ 29 พฤษภาคม ส่วนผู้ที่รั้งท้ายมีดวงชะตาอ่อนที่สุดในอันดับที่ 366 คือผู้ที่เกิดในวันที่ 14 ธันวาคม
นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีการเปิดเผยดวงสมพงษ์ตามวันเกิด สำหรับผู้ที่กำลังมองหาคู่หรือต้องการทราบว่าตนเองมีคู่รักที่ดวงสมพงษ์หรือไม่ สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังอยากรู้ว่าตนเองเป็นผู้ดวงดีในอันดับที่เท่าไรของปี 2569 สามารถไปเช็กกันได้เลย
อันดับที่ 1 – 50
- อันดับ 1: วันเกิด 29 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 31 มกราคม)
- อันดับ 2: วันเกิด 1 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 2 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 3: วันเกิด 10 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 17 มิถุนายน)
- อันดับ 4: วันเกิด 9 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 26 มิถุนายน)
- อันดับ 5: วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 12 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 6: วันเกิด 28 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 2 มีนาคม)
- อันดับ 7: วันเกิด 19 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 22 ตุลาคม)
- อันดับ 8: วันเกิด 14 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 13 ตุลาคม)
- อันดับ 9: วันเกิด 23 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 31 ตุลาคม)
- อันดับ 10: วันเกิด 4 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 3 พฤศจิกายน)
- อันดับ 11: วันเกิด 8 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 6 ตุลาคม)
- อันดับ 12: วันเกิด 17 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 10 มิถุนายน)
- อันดับ 13: วันเกิด 26 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 9 กรกฎาคม)
- อันดับ 14: วันเกิด 7 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 16 กรกฎาคม)
- อันดับ 15: วันเกิด 31 มกราคม (คู่สมพงษ์ 29 พฤษภาคม)
- อันดับ 16: วันเกิด 3 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 1 มิถุนายน)
- อันดับ 17: วันเกิด 12 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 5 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 18: วันเกิด 21 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 24 ตุลาคม)
- อันดับ 19: วันเกิด 2 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 28 มิถุนายน)
- อันดับ 20: วันเกิด 11 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 5 พฤศจิกายน)
- อันดับ 21: วันเกิด 5 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 28 พฤษภาคม)
- อันดับ 22: วันเกิด 14 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 23 ตุลาคม)
- อันดับ 23: วันเกิด 23 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 3 มีนาคม)
- อันดับ 24: วันเกิด 4 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 12 มีนาคม)
- อันดับ 25: วันเกิด 13 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 13 พฤศจิกายน)
- อันดับ 26: วันเกิด 28 มกราคม (คู่สมพงษ์ 23 มกราคม)
- อันดับ 27: วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 13 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 28: วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 24 กันยายน)
- อันดับ 29: วันเกิด 27 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 27 มิถุนายน)
- อันดับ 30: วันเกิด 8 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 22 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 31: วันเกิด 7 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 8 ตุลาคม)
- อันดับ 32: วันเกิด 16 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 17 ตุลาคม)
- อันดับ 33: วันเกิด 25 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 20 กรกฎาคม)
- อันดับ 34: วันเกิด 6 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 6 มีนาคม)
- อันดับ 35: วันเกิด 30 มกราคม (คู่สมพงษ์ 26 มกราคม)
- อันดับ 36: วันเกิด 2 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 7 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 37: วันเกิด 11 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 27 กันยายน)
- อันดับ 38: วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 30 มิถุนายน)
- อันดับ 39: วันเกิด 29 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 26 ตุลาคม)
- อันดับ 40: วันเกิด 1 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 2 กรกฎาคม)
- อันดับ 41: วันเกิด 10 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 23 กรกฎาคม)
- อันดับ 42: วันเกิด 28 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 5 มิถุนายน)
- อันดับ 43: วันเกิด 9 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 1 ตุลาคม)
- อันดับ 44: วันเกิด 18 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 10 ตุลาคม)
- อันดับ 45: วันเกิด 27 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 27 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 46: วันเกิด 8 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 17 มีนาคม)
- อันดับ 47: วันเกิด 4 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 15 มิถุนายน)
- อันดับ 48: วันเกิด 6 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 8 มิถุนายน)
- อันดับ 49: วันเกิด 15 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 11 ธันวาคม)
- อันดับ 50: วันเกิด 24 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 21 กุมภาพันธ์)
อันดับที่ 51 – 100
- อันดับ 51: วันเกิด 5 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 11 มีนาคม)
- อันดับ 52: วันเกิด 4 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 4 ธันวาคม)
- อันดับ 53: วันเกิด 13 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 14 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 54: วันเกิด 22 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 19 มิถุนายน)
- อันดับ 55: วันเกิด 31 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 23 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 56: วันเกิด 3 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 4 มีนาคม)
- อันดับ 57: วันเกิด 12 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 13 มีนาคม)
- อันดับ 58: วันเกิด 1 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 9 มิถุนายน)
- อันดับ 59: วันเกิด 10 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 18 มิถุนายน)
- อันดับ 60: วันเกิด 19 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 14 ตุลาคม)
- อันดับ 61: วันเกิด 28 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 17 กรกฎาคม)
- อันดับ 62: วันเกิด 9 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 4 พฤศจิกายน)
- อันดับ 63: วันเกิด 3 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 3 มิถุนายน)
- อันดับ 64: วันเกิด 12 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 12 มิถุนายน)
- อันดับ 65: วันเกิด 21 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 31 พฤษภาคม)
- อันดับ 66: วันเกิด 30 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 25 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 67: วันเกิด 2 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 15 มีนาคม)
- อันดับ 68: วันเกิด 11 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 20 พฤศจิกายน)
- อันดับ 69: วันเกิด 4 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 29 กันยายน)
- อันดับ 70: วันเกิด 13 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 9 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 71: วันเกิด 13 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 19 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 72: วันเกิด 22 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 9 มีนาคม)
- อันดับ 73: วันเกิด 3 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 28 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 74: วันเกิด 12 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 10 พฤศจิกายน)
- อันดับ 75: วันเกิด 31 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 21 ตุลาคม)
- อันดับ 76: วันเกิด 3 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 3 ตุลาคม)
- อันดับ 77: วันเกิด 12 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 12 ตุลาคม)
- อันดับ 78: วันเกิด 21 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 18 กรกฎาคม)
- อันดับ 79: วันเกิด 30 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 20 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 80: วันเกิด 2 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 1 มีนาคม)
- อันดับ 81: วันเกิด 11 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 19 มีนาคม)
- อันดับ 82: วันเกิด 6 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 17 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 83: วันเกิด 15 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 4 มิถุนายน)
- อันดับ 84: วันเกิด 24 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 27 ตุลาคม)
- อันดับ 85: วันเกิด 5 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 8 พฤศจิกายน)
- อันดับ 86: วันเกิด 30 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 6 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 87: วันเกิด 2 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 20 มิถุนายน)
- อันดับ 88: วันเกิด 11 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 16 ตุลาคม)
- อันดับ 89: วันเกิด 20 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 2 มิถุนายน)
- อันดับ 90: วันเกิด 29 มิถุนายน (คู่สมพงษ์ 24 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 91: วันเกิด 1 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 14 มีนาคม)
- อันดับ 92: วันเกิด 10 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 19 กรกฎาคม)
- อันดับ 93: วันเกิด 22 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 8 มีนาคม)
- อันดับ 94: วันเกิด 3 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 23 มิถุนายน)
- อันดับ 95: วันเกิด 5 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 24 พฤษภาคม)
- อันดับ 96: วันเกิด 14 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 19 ตุลาคม)
- อันดับ 97: วันเกิด 23 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 14 มิถุนายน)
- อันดับ 98: วันเกิด 4 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 9 พฤศจิกายน)
- อันดับ 99: วันเกิด 13 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 13 กรกฎาคม)
- อันดับ 100: วันเกิด 27 มกราคม (คู่สมพงษ์ 25 พฤษภาคม)
อันดับที่ 101 – 150
- อันดับ 101: วันเกิด 8 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 30 กันยายน)
- อันดับ 102: วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 6 มิถุนายน)
- อันดับ 103: วันเกิด 26 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 18 มีนาคม)
- อันดับ 104: วันเกิด 7 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 1 พฤศจิกายน)
- อันดับ 105: วันเกิด 9 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 29 มกราคม)
- อันดับ 106: วันเกิด 18 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 11 ตุลาคม)
- อันดับ 107: วันเกิด 27 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 20 ตุลาคม)
- อันดับ 108: วันเกิด 8 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 5 กรกฎาคม)
- อันดับ 109: วันเกิด 7 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 2 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 110: วันเกิด 16 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 26 พฤษภาคม)
- อันดับ 111: วันเกิด 25 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 30 ตุลาคม)
- อันดับ 112: วันเกิด 6 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 6 กรกฎาคม)
- อันดับ 113: วันเกิด 8 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 7 มิถุนายน)
- อันดับ 114: วันเกิด 17 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 16 มิถุนายน)
- อันดับ 115: วันเกิด 26 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 29 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 116: วันเกิด 7 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 15 กรกฎาคม)
- อันดับ 117: วันเกิด 29 มกราคม (คู่สมพงษ์ 9 ตุลาคม)
- อันดับ 118: วันเกิด 1 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 2 ตุลาคม)
- อันดับ 119: วันเกิด 10 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 23 พฤษภาคม)
- อันดับ 120: วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 13 มิถุนายน)
- อันดับ 121: วันเกิด 28 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 3 กรกฎาคม)
- อันดับ 122: วันเกิด 9 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 22 มิถุนายน)
- อันดับ 123: วันเกิด 30 กันยายน (คู่สมพงษ์ 8 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 124: วันเกิด 2 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 1 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 125: วันเกิด 11 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 18 ตุลาคม)
- อันดับ 126: วันเกิด 20 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 24 มิถุนายน)
- อันดับ 127: วันเกิด 29 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 16 มีนาคม)
- อันดับ 128: วันเกิด 1 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 7 มีนาคม)
- อันดับ 129: วันเกิด 10 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 12 กรกฎาคม)
- อันดับ 130: วันเกิด 6 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 30 พฤษภาคม)
- อันดับ 131: วันเกิด 15 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 7 ตุลาคม)
- อันดับ 132: วันเกิด 24 กุมภาพันธ์ (คู่สมพงษ์ 29 มิถุนายน)
- อันดับ 133: วันเกิด 5 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 25 ตุลาคม)
- อันดับ 134: วันเกิด 7 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 15 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 135: วันเกิด 16 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 11 มิถุนายน)
- อันดับ 136: วันเกิด 25 ตุลาคม (คู่สมพงษ์ 5 มีนาคม)
- อันดับ 137: วันเกิด 6 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 15 พฤศจิกายน)
- อันดับ 138: วันเกิด 20 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 12 กันยายน)
- อันดับ 139: วันเกิด 18 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 21 มิถุนายน)
- อันดับ 140: วันเกิด 27 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 1 เมษายน)
- อันดับ 141: วันเกิด 21 เมษายน (คู่สมพงษ์ 24 สิงหาคม)
- อันดับ 142: วันเกิด 30 เมษายน (คู่สมพงษ์ 28 มีนาคม)
- อันดับ 143: วันเกิด 2 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 5 กันยายน)
- อันดับ 144: วันเกิด 11 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 23 กันยายน)
- อันดับ 145: วันเกิด 31 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 25 กรกฎาคม)
- อันดับ 146: วันเกิด 3 เมษายน (คู่สมพงษ์ 2 ธันวาคม)
- อันดับ 147: วันเกิด 12 เมษายน (คู่สมพงษ์ 30 พฤศจิกายน)
- อันดับ 148: วันเกิด 27 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 24 มกราคม)
- อันดับ 149: วันเกิด 18 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 7 กันยายน)
- อันดับ 150: วันเกิด 16 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 7 กรกฎาคม)
อันดับที่ 151 – 200
- อันดับ 151: วันเกิด 25 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 31 มีนาคม)
- อันดับ 152: วันเกิด 28 เมษายน (คู่สมพงษ์ 31 ธันวาคม)
- อันดับ 153: วันเกิด 9 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 6 มกราคม)
- อันดับ 154: วันเกิด 29 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 22 มีนาคม)
- อันดับ 155: วันเกิด 1 เมษายน (คู่สมพงษ์ 27 กรกฎาคม)
- อันดับ 156: วันเกิด 10 เมษายน (คู่สมพงษ์ 8 สิงหาคม)
- อันดับ 157: วันเกิด 19 เมษายน (คู่สมพงษ์ 17 สิงหาคม)
- อันดับ 158: วันเกิด 24 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 5 ตุลาคม)
- อันดับ 159: วันเกิด 15 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 30 ธันวาคม)
- อันดับ 160: วันเกิด 22 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 22 พฤศจิกายน)
- อันดับ 161: วันเกิด 25 เมษายน (คู่สมพงษ์ 14 มกราคม)
- อันดับ 162: วันเกิด 6 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 19 พฤษภาคม)
- อันดับ 163: วันเกิด 7 เมษายน (คู่สมพงษ์ 3 ธันวาคม)
- อันดับ 164: วันเกิด 16 เมษายน (คู่สมพงษ์ 12 ธันวาคม)
- อันดับ 165: วันเกิด 26 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 16 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 166: วันเกิด 17 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 18 กันยายน)
- อันดับ 167: วันเกิด 15 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 7 พฤศจิกายน)
- อันดับ 168: วันเกิด 24 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 5 เมษายน)
- อันดับ 169: วันเกิด 27 เมษายน (คู่สมพงษ์ 23 เมษายน)
- อันดับ 170: วันเกิด 8 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 28 สิงหาคม)
- อันดับ 171: วันเกิด 28 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 29 กรกฎาคม)
- อันดับ 172: วันเกิด 9 เมษายน (คู่สมพงษ์ 25 พฤศจิกายน)
- อันดับ 173: วันเกิด 18 เมษายน (คู่สมพงษ์ 15 ธันวาคม)
- อันดับ 174: วันเกิด 19 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 6 พฤษภาคม)
- อันดับ 175: วันเกิด 17 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 28 ตุลาคม)
- อันดับ 176: วันเกิด 26 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 26 มีนาคม)
- อันดับ 177: วันเกิด 29 เมษายน (คู่สมพงษ์ 30 สิงหาคม)
- อันดับ 178: วันเกิด 1 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 1 มกราคม)
- อันดับ 179: วันเกิด 10 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 11 กันยายน)
- อันดับ 180: วันเกิด 30 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 27 พฤศจิกายน)
- อันดับ 181: วันเกิด 2 เมษายน (คู่สมพงษ์ 3 สิงหาคม)
- อันดับ 182: วันเกิด 11 เมษายน (คู่สมพงษ์ 8 ธันวาคม)
- อันดับ 183: วันเกิด 20 เมษายน (คู่สมพงษ์ 17 ธันวาคม)
- อันดับ 184: วันเกิด 23 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 10 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 185: วันเกิด 14 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 20 มกราคม)
- อันดับ 186: วันเกิด 21 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 19 พฤศจิกายน)
- อันดับ 187: วันเกิด 24 เมษายน (คู่สมพงษ์ 2 มกราคม)
- อันดับ 188: วันเกิด 5 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 27 ธันวาคม)
- อันดับ 189: วันเกิด 6 เมษายน (คู่สมพงษ์ 13 สิงหาคม)
- อันดับ 190: วันเกิด 15 เมษายน (คู่สมพงษ์ 28 พฤศจิกายน)
- อันดับ 191: วันเกิด 22 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 21 มกราคม)
- อันดับ 192: วันเกิด 13 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 12 มกราคม)
- อันดับ 193: วันเกิด 20 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 25 มิถุนายน)
- อันดับ 194: วันเกิด 29 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 28 มีนาคม)
- อันดับ 195: วันเกิด 23 เมษายน (คู่สมพงษ์ 27 เมษายน)
- อันดับ 196: วันเกิด 4 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 3 มกราคม)
- อันดับ 197: วันเกิด 5 เมษายน (คู่สมพงษ์ 24 กรกฎาคม)
- อันดับ 198: วันเกิด 14 เมษายน (คู่สมพงษ์ 14 สิงหาคม)
- อันดับ 199: วันเกิด 25 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 27 มกราคม)
- อันดับ 200: วันเกิด 16 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 18 มกราคม)
อันดับที่ 201 – 250
- อันดับ 201: วันเกิด 14 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 17 พฤศจิกายน)
- อันดับ 202: วันเกิด 23 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 10 มีนาคม)
- อันดับ 203: วันเกิด 26 เมษายน (คู่สมพงษ์ 29 สิงหาคม)
- อันดับ 204: วันเกิด 7 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 9 มกราคม)
- อันดับ 205: วันเกิด 27 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 26 พฤศจิกายน)
- อันดับ 206: วันเกิด 8 เมษายน (คู่สมพงษ์ 30 กรกฎาคม)
- อันดับ 207: วันเกิด 17 เมษายน (คู่สมพงษ์ 11 สิงหาคม)
- อันดับ 208: วันเกิด 12 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 26 กันยายน)
- อันดับ 209: วันเกิด 21 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 26 ธันวาคม)
- อันดับ 210: วันเกิด 19 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 10 กรกฎาคม)
- อันดับ 211: วันเกิด 28 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 23 มีนาคม)
- อันดับ 212: วันเกิด 22 เมษายน (คู่สมพงษ์ 27 สิงหาคม)
- อันดับ 213: วันเกิด 3 พฤษภาคม (คู่สมพงษ์ 8 กันยายน)
- อันดับ 214: วันเกิด 4 เมษายน (คู่สมพงษ์ 24 พฤศจิกายน)
- อันดับ 215: วันเกิด 13 เมษายน (คู่สมพงษ์ 5 ธันวาคม)
- อันดับ 216: วันเกิด 13 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 12 พฤศจิกายน)
- อันดับ 217: วันเกิด 22 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 29 มีนาคม)
- อันดับ 218: วันเกิด 14 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 20 มีนาคม)
- อันดับ 219: วันเกิด 23 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 6 สิงหาคม)
- อันดับ 220: วันเกิด 15 มกราคม (คู่สมพงษ์ 14 กันยายน)
- อันดับ 221: วันเกิด 24 มกราคม (คู่สมพงษ์ 27 พฤษภาคม)
- อันดับ 222: วันเกิด 16 กันยายน (คู่สมพงษ์ 13 มกราคม)
- อันดับ 223: วันเกิด 25 กันยายน (คู่สมพงษ์ 22 มกราคม)
- อันดับ 224: วันเกิด 20 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 14 พฤศจิกายน)
- อันดับ 225: วันเกิด 21 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 18 พฤศจิกายน)
- อันดับ 226: วันเกิด 13 มกราคม (คู่สมพงษ์ 16 กันยายน)
- อันดับ 227: วันเกิด 22 มกราคม (คู่สมพงษ์ 25 กันยายน)
- อันดับ 228: วันเกิด 14 กันยายน (คู่สมพงษ์ 15 มกราคม)
- อันดับ 229: วันเกิด 23 กันยายน (คู่สมพงษ์ 11 พฤษภาคม)
- อันดับ 230: วันเกิด 17 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 8 กรกฎาคม)
- อันดับ 231: วันเกิด 26 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 26 กรกฎาคม)
- อันดับ 232: วันเกิด 18 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 21 พฤศจิกายน)
- อันดับ 233: วันเกิด 27 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 30 มีนาคม)
- อันดับ 234: วันเกิด 19 มกราคม (คู่สมพงษ์ 25 สิงหาคม)
- อันดับ 235: วันเกิด 20 กันยายน (คู่สมพงษ์ 15 กันยายน)
- อันดับ 236: วันเกิด 29 กันยายน (คู่สมพงษ์ 4 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 237: วันเกิด 19 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 11 กรกฎาคม)
- อันดับ 238: วันเกิด 20 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 11 พฤศจิกายน)
- อันดับ 239: วันเกิด 12 มกราคม (คู่สมพงษ์ 13 พฤษภาคม)
- อันดับ 240: วันเกิด 21 มกราคม (คู่สมพงษ์ 22 พฤษภาคม)
- อันดับ 241: วันเกิด 22 กันยายน (คู่สมพงษ์ 16 พฤศจิกายน)
- อันดับ 242: วันเกิด 12 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 4 กรกฎาคม)
- อันดับ 243: วันเกิด 21 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 31 กรกฎาคม)
- อันดับ 244: วันเกิด 22 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 22 กรกฎาคม)
- อันดับ 245: วันเกิด 14 มกราคม (คู่สมพงษ์ 25 เมษายน)
- อันดับ 246: วันเกิด 23 มกราคม (คู่สมพงษ์ 28 มกราคม)
- อันดับ 247: วันเกิด 15 กันยายน (คู่สมพงษ์ 20 กันยายน)
- อันดับ 248: วันเกิด 24 กันยายน (คู่สมพงษ์ 18 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 249: วันเกิด 16 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 29 ตุลาคม)
- อันดับ 250: วันเกิด 25 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 4 สิงหาคม)
อันดับที่ 251 – 300
- อันดับ 251: วันเกิด 17 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 14 กรกฎาคม)
- อันดับ 252: วันเกิด 26 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 27 มีนาคม)
- อันดับ 253: วันเกิด 18 มกราคม (คู่สมพงษ์ 16 พฤษภาคม)
- อันดับ 254: วันเกิด 19 กันยายน (คู่สมพงษ์ 21 กันยายน)
- อันดับ 255: วันเกิด 28 กันยายน (คู่สมพงษ์ 25 มกราคม)
- อันดับ 256: วันเกิด 15 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 2 พฤศจิกายน)
- อันดับ 257: วันเกิด 24 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 29 พฤศจิกายน)
- อันดับ 258: วันเกิด 16 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 22 กันยายน)
- อันดับ 259: วันเกิด 25 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 9 เมษายน)
- อันดับ 260: วันเกิด 17 มกราคม (คู่สมพงษ์ 28 ธันวาคม)
- อันดับ 261: วันเกิด 26 มกราคม (คู่สมพงษ์ 30 มกราคม)
- อันดับ 262: วันเกิด 18 กันยายน (คู่สมพงษ์ 17 พฤษภาคม)
- อันดับ 263: วันเกิด 27 กันยายน (คู่สมพงษ์ 11 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 264: วันเกิด 18 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 26 กุมภาพันธ์)
- อันดับ 265: วันเกิด 19 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 21 กรกฎาคม)
- อันดับ 266: วันเกิด 28 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 15 เมษายน)
- อันดับ 267: วันเกิด 20 มกราคม (คู่สมพงษ์ 14 พฤษภาคม)
- อันดับ 268: วันเกิด 21 กันยายน (คู่สมพงษ์ 19 กันยายน)
- อันดับ 269: วันเกิด 14 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 1 กรกฎาคม)
- อันดับ 270: วันเกิด 23 มีนาคม (คู่สมพงษ์ 28 กรกฎาคม)
- อันดับ 271: วันเกิด 15 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 6 พฤศจิกายน)
- อันดับ 272: วันเกิด 24 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 4 เมษายน)
- อันดับ 273: วันเกิด 16 มกราคม (คู่สมพงษ์ 17 กันยายน)
- อันดับ 274: วันเกิด 25 มกราคม (คู่สมพงษ์ 28 กันยายน)
- อันดับ 275: วันเกิด 17 กันยายน (คู่สมพงษ์ 16 มกราคม)
- อันดับ 276: วันเกิด 26 กันยายน (คู่สมพงษ์ 12 พฤษภาคม)
- อันดับ 277: วันเกิด 8 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 10 เมษายน)
- อันดับ 278: วันเกิด 17 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 19 เมษายน)
- อันดับ 279: วันเกิด 26 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 4 มกราคม)
- อันดับ 280: วันเกิด 7 กันยายน (คู่สมพงษ์ 18 พฤษภาคม)
- อันดับ 281: วันเกิด 4 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 4 ตุลาคม)
- อันดับ 282: วันเกิด 13 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 15 สิงหาคม)
- อันดับ 283: วันเกิด 22 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 20 ธันวาคม)
- อันดับ 284: วันเกิด 31 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 28 เมษายน)
- อันดับ 285: วันเกิด 6 มกราคม (คู่สมพงษ์ 9 พฤษภาคม)
- อันดับ 286: วันเกิด 6 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 23 พฤศจิกายน)
- อันดับ 287: วันเกิด 15 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 13 ธันวาคม)
- อันดับ 288: วันเกิด 24 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 21 เมษายน)
- อันดับ 289: วันเกิด 5 กันยายน (คู่สมพงษ์ 2 พฤษภาคม)
- อันดับ 290: วันเกิด 30 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 12 เมษายน)
- อันดับ 291: วันเกิด 2 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 3 เมษายน)
- อันดับ 292: วันเกิด 11 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 15 ตุลาคม)
- อันดับ 293: วันเกิด 20 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 22 ธันวาคม)
- อันดับ 294: วันเกิด 29 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 30 เมษายน)
- อันดับ 295: วันเกิด 4 มกราคม (คู่สมพงษ์ 26 สิงหาคม)
- อันดับ 296: วันเกิด 31 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 21 มีนาคม)
- อันดับ 297: วันเกิด 3 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 2 เมษายน)
- อันดับ 298: วันเกิด 12 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 7 สิงหาคม)
- อันดับ 299: วันเกิด 21 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 16 สิงหาคม)
- อันดับ 300: วันเกิด 30 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 29 เมษายน)
อันดับที่ 301 – 366
- อันดับ 301: วันเกิด 2 กันยายน (คู่สมพงษ์ 5 มกราคม)
- อันดับ 302: วันเกิด 11 กันยายน (คู่สมพงษ์ 10 พฤษภาคม)
- อันดับ 303: วันเกิด 8 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 4 มิถุนายน)
- อันดับ 304: วันเกิด 17 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 20 เมษายน)
- อันดับ 305: วันเกิด 26 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 21 พฤษภาคม)
- อันดับ 306: วันเกิด 1 มกราคม (คู่สมพงษ์ 1 พฤษภาคม)
- อันดับ 307: วันเกิด 10 มกราคม (คู่สมพงษ์ 6 กันยายน)
- อันดับ 308: วันเกิด 5 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 6 ธันวาคม)
- อันดับ 309: วันเกิด 14 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 14 เมษายน)
- อันดับ 310: วันเกิด 23 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 14 เมษายน)
- อันดับ 311: วันเกิด 4 กันยายน (คู่สมพงษ์ 24 ธันวาคม)
- อันดับ 312: วันเกิด 13 กันยายน (คู่สมพงษ์ 9 กันยายน)
- อันดับ 313: วันเกิด 29 พฤศจิกายน (คู่สมพงษ์ 24 มีนาคม)
- อันดับ 314: วันเกิด 1 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 1 สิงหาคม)
- อันดับ 315: วันเกิด 10 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 10 สิงหาคม)
- อันดับ 316: วันเกิด 19 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 19 สิงหาคม)
- อันดับ 317: วันเกิด 28 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 17 มกราคม)
- อันดับ 318: วันเกิด 3 มกราคม (คู่สมพงษ์ 4 พฤษภาคม)
- อันดับ 319: วันเกิด 7 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 12 สิงหาคม)
- อันดับ 320: วันเกิด 16 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 21 สิงหาคม)
- อันดับ 321: วันเกิด 25 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 19 มกราคม)
- อันดับ 322: วันเกิด 6 กันยายน (คู่สมพงษ์ 10 มกราคม)
- อันดับ 323: วันเกิด 30 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 15 พฤษภาคม)
- อันดับ 324: วันเกิด 5 มกราคม (คู่สมพงษ์ 2 กันยายน)
- อันดับ 325: วันเกิด 23 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 7 มกราคม)
- อันดับ 326: วันเกิด 7 มกราคม (คู่สมพงษ์ 23 ธันวาคม)
- อันดับ 327: วันเกิด 25 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 11 มกราคม)
- อันดับ 328: วันเกิด 9 มกราคม (คู่สมพงษ์ 7 พฤษภาคม)
- อันดับ 329: วันเกิด 3 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 7 เมษายน)
- อันดับ 330: วันเกิด 12 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 16 เมษายน)
- อันดับ 331: วันเกิด 21 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 16 ธันวาคม)
- อันดับ 332: วันเกิด 30 กรกฎาคม (คู่สมพงษ์ 8 เมษายน)
- อันดับ 333: วันเกิด 2 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 22 สิงหาคม)
- อันดับ 334: วันเกิด 11 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 17 เมษายน)
- อันดับ 335: วันเกิด 20 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 9 ธันวาคม)
- อันดับ 336: วันเกิด 29 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 26 เมษายน)
- อันดับ 337: วันเกิด 1 กันยายน (คู่สมพงษ์ 31 สิงหาคม)
- อันดับ 338: วันเกิด 10 กันยายน (คู่สมพงษ์ 18 ธันวาคม)
- อันดับ 339: วันเกิด 7 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 3 กันยายน)
- อันดับ 340: วันเกิด 16 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 21 ธันวาคม)
- อันดับ 341: วันเกิด 1 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 1 ธันวาคม)
- อันดับ 342: วันเกิด 10 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 10 ธันวาคม)
- อันดับ 343: วันเกิด 19 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 19 ธันวาคม)
- อันดับ 344: วันเกิด 28 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 8 พฤษภาคม)
- อันดับ 345: วันเกิด 9 กันยายน (คู่สมพงษ์ 13 กันยายน)
- อันดับ 346: วันเกิด 6 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 5 สิงหาคม)
- อันดับ 347: วันเกิด 15 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 18 เมษายน)
- อันดับ 348: วันเกิด 24 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 4 กันยายน)
- อันดับ 349: วันเกิด 8 มกราคม (คู่สมพงษ์ 23 สิงหาคม)
- อันดับ 350: วันเกิด 4 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 25 มีนาคม)
- อันดับ 351: วันเกิด 13 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 6 เมษายน)
- อันดับ 352: วันเกิด 22 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 2 สิงหาคม)
- อันดับ 353: วันเกิด 31 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 1 กันยายน)
- อันดับ 354: วันเกิด 3 กันยายน (คู่สมพงษ์ 7 ธันวาคม)
- อันดับ 355: วันเกิด 12 กันยายน (คู่สมพงษ์ 20 พฤษภาคม)
- อันดับ 356: วันเกิด 9 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 20 สิงหาคม)
- อันดับ 357: วันเกิด 18 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 10 กันยายน)
- อันดับ 358: วันเกิด 27 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 5 พฤษภาคม)
- อันดับ 359: วันเกิด 2 มกราคม (คู่สมพงษ์ 24 เมษายน)
- อันดับ 360: วันเกิด 11 มกราคม (คู่สมพงษ์ 25 ธันวาคม)
- อันดับ 361: วันเกิด 9 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 14 ธันวาคม)
- อันดับ 362: วันเกิด 18 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 18 สิงหาคม)
- อันดับ 363: วันเกิด 27 สิงหาคม (คู่สมพงษ์ 22 เมษายน)
- อันดับ 364: วันเกิด 8 กันยายน (คู่สมพงษ์ 3 พฤษภาคม)
- อันดับ 365: วันเกิด 5 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 13 เมษายน)
- อันดับ 366: วันเกิด 14 ธันวาคม (คู่สมพงษ์ 9 สิงหาคม)
ที่มา: TBS
