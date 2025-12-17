เพจดัง เปิดภาพปราสาทตาควายล่าสุด พร้อมคลิปปักธงชาติไทย ย้ำไม่ใช่ AI
Army Military Force เปิดภาพปราสาทตาควายล่าสุด พร้อมคลิปปักธงชาติไทย ฝากบอกเขมรไม่ใช่ AI ขณะที่เขมรระดมกำลังพยายามยึดคืน
เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กและภาพของปราสาทตาควายโดยระบุว่า “ภาพถ่ายล่าสุด #ปราสาทตาควาย ภาพจริงเด้อเหมน ไม่ใช่ AI”
นอกจากนี้ยังได้ลงคลิปวินาทีทหารกล้า เข้ายึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายสำเร็จในระยะใกล้ชิด พร้อมปักธงชาติไทยแม้จะมีเสียงปืนดังลั่นอยู่ก็ตาม
ก่อนหน้านี้กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานถึงสถานการณ์ปราสาทตาควายว่า จากสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่แนวรบปราสาทตาควาย-เนิน 350-เนิน 225 หน่วยทหารของฝ่ายเราได้เข้าควบคุมพื้นที่บริเวณตัวปราสาทตาควาย และดำเนินการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง มีการจัดวางมาตรการป้องกันพื้นที่ตามหลักยุทธวิธีเพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยของกำลังพล ขณะเดียวกัน พื้นที่เนิน 225 ฝ่ายเรายังคงตรึงกำลังเพื่อควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ และป้องกันการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีการปะทะ และการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเป็นระยะ ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการและการประเมินผลในพื้นที่
ในช่วงเวลาค่ำของวันเดียวกัน ได้เกิดการปะทะกันในบริเวณหน้าปราสาทตาควาย จากความพยายามของฝ่ายตรงข้ามในการรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ ฝ่ายเราได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและใช้กำลังที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งและควบคุมสถานการณ์ โดยมีการยิงสนับสนุนเพื่อรักษาพื้นที่ ควบคุมเส้นทาง และป้องกันการเพิ่มเติมกำลังและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้การปฏิบัติการยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การอำนวยการและการควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความมั่นคงของพื้นที่และความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และพลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความกล้าหาญ กองทัพภาคที่ 2 จะให้การดูแลสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปโดยเร็ว
