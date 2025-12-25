เปิดพิกัด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เหนือ “ปราสาทตาควาย”
พิกัด สมรภูมิเดือด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมทัพภาค 2 ต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เปลี่ยนเกมเหนือ “ปราสาทตาควาย”
ข่าวใหญ่สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ หลังเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศศักดาด้วยข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “ยึด !!! เนิน 225 เรียบร้อย” พร้อมระบุว่าภารกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ตามมาคือ “เนิน 225” อยู่ตรงไหน? มีความสำคัญอย่างไรในทางยุทธวิธี? ทำไมการยึดจุดนี้ได้ถึงเปรียบเสมือนการ รุกฆาต ในสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งนี้
เนิน 225 พิกัดอันตราย ปราการด่านหน้าแห่งเทือกเขาพนมดงรัก
เนิน 225 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาพนมดงรักอันเป็นพรมแดนธรรมชาติ หากกางแผนที่ดูจะพบว่า เนิน 225 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจาก “ปราสาทตาควาย” ประมาณ 2.4 กิโลเมตร โดยมีชัยภูมิเชื่อมโยงกับ “เนิน 350” (ที่ทหารไทยยึดได้ก่อนหน้านี้) และช่องทางธรรมชาติสำคัญอย่าง “ช่องกร่าง”
นักวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลจากเพจ Thai Burma railway ได้ชี้ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญ ของชัยชนะครั้งนี้ว่าไม่ได้อยู่ที่การครอบครองพื้นที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่คือการตัดเส้นทางลำเลียงพลและเสบียง ของฝ่ายตรงข้าม
ในอดีต ฝั่งกัมพูชาได้สร้างถนนคอนกรีตยุทธศาสตร์ แยกจากทางหลวงหมายเลข 58 ขึ้นสู่หมู่บ้านทมอโดน (ช่องกร่าง) และมีถนนแยกย่อยมุ่งหน้าไปยังปราสาทตาควาย ถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่ใช้ขนส่งยุทธปัจจัย อาวุธ และกำลังพล เข้ามาตรึงกำลังสู้รบกับทหารไทย
การที่กองทัพภาคที่ 2 ยึดเนิน 225 ได้สำเร็จ ส่งผลทางยุทธวิธีทันที ดังนี้
ตัดขาดการส่งกำลังบำรุง ทหารไทยสามารถรบกวน หรือถึงขั้นปิดกั้นเส้นทางถนนที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ลำเลียงพลเข้าสู่เนิน 350 และปราสาทตาควายได้โดยสมบูรณ์
ปิดล้อมข้าศึก ทหารกัมพูชาที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่กึ่งกลางอย่าง “ช่องติ๊กเบาะ” จะถูกตัดขาดจากกองหนุน เสี่ยงต่อการถูกปิดล้อมจนต้องถอนกำลัง
ทำลายความได้เปรียบ กระเช้าลำเลียงสิ่งของจากพื้นราบขึ้นสู่ฐานของฝ่ายตรงข้าม (หากยังมีอยู่) จะหมดความหมายเมื่อพื้นที่โดยรอบถูกทหารไทยควบคุมไว้หมดแล้ว
ในทางทหาร เนิน 225 คือจุดสูงข่มที่มีความสำคัญยิ่ง การครอบครองจุดนี้ทำให้กองทัพไทยได้เปรียบในการตรวจการณ์ สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของข้าศึกในฝั่งกัมพูชาได้กว้างขวาง เอื้อต่อการชี้เป้าและการตั้งฐานยิงสนับสนุนเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้าม ไม่ให้รุกล้ำอธิปไตยเข้ามาได้อีก
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ สมรภูมิเลือดที่ต้องแลกด้วยชีวิต
เนิน 225 ไม่ใช่พื้นที่ขัดแย้งใหม่ แต่เคยเป็นสมรภูมิเลือดมาตั้งแต่ปี 2528-2530 ในยุคสงครามเย็น (เวียดนามยึดครองกัมพูชา) พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเป้าหมายใน “ยุทธการเผด็จศึก” ที่ทหารไทยต้องฝ่าดงระเบิดและการยิงสกัดกั้นอย่างหนักเพื่อผลักดันกองกำลังต่างชาติ การกลับมายึดเนิน 225 ในปี 2568 จึงเป็นการย้ำเตือนถึงภารกิจพิทักษ์แผ่นดินที่ไม่เคยสิ้นสุด
การปักธงชาติไทยเหนือ เนิน 225 ในวันนี้ คือการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับ เนิน 350 และ ปราสาทตาควายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่า กองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้ว และที่สำคัญคือการหยุดยั้งขีดความสามารถในการรบของข้าศึกด้วยการตัดเส้นทางลำเลียง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบขาดของกองทัพภาคที่ 2
