ปีใหม่ 2569 หยุดยาว แต่ 5 อาชีพนี้ไม่ได้หยุด ขอปรบมือยกย่อง
ปีใหม่ 2569 หยุดยาว แต่เขาเหล่านี้ ไม่ได้หยุด เปิดลิสต์อาชีพ “ผู้เสียสละ” แห่งช่วงหยุดยาว 31 ธ.ค. 2568 – 4 ม.ค. 2569
ในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังวางแผนเคานต์ดาวน์ จัดกระเป๋าเที่ยว กลับบ้านเกิดไปเจอพ่อแม่ในช่วงวันหยุดยาว 5 วันเต็ม หลังจากที่ ครม. มีมติให้หยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 31 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. ยังมีกลุ่มคนที่ต้องแสตนด์บาย ทำงาน ข้ามปีเพื่อให้ความสุขของทุกคนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
นี่คือเหล่า ฮีโร่หลังฉาก ที่วันหยุดปีใหม่คือช่วงเวลาที่งานหนักที่สุดของปี มาดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้างและทำไมพวกเขาถึงหยุดไม่ได้
1. อาชีพท่องเที่ยวและบริการ
อาชีพ พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ไกด์นำเที่ยว, พนักงานห้างสรรพสินค้า
ปีใหม่คือนาทีทอง ของการกอบโกยรายได้ ยิ่งปีนี้ที่มีประกาศหยุดยาวพิเศษ 5 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ยิ่งคนเที่ยวเยอะ งานของพวกเขายิ่งล้นมือ ต้องคอยดูแลที่พัก อาหารการกิน และสร้างความทรงจำดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง
2. อาชีพขนส่งและโลจิสติกส์
อาชีพพนักงานขับรถ รถทัวร์, รถไฟ, เครื่องบิน, ไรเดอร์ส่งอาหาร, พนักงานปั๊มน้ำมัน
ช่วงเทศกาลคือช่วงเวลาแห่งการอพยพครั้งใหญ่ คนนับล้านเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกไปท่องเที่ยว ทำให้ระบบขนส่งหยุดชะงักไม่ได้เด็ดขาด ส่วนไรเดอร์ก็ต้องคอยซิ่งส่งไก่ทอดและหมูกระทะให้ปาร์ตี้ที่บ้านดำเนินต่อไปได้
3. อาชีพแพทย์และสาธารณภัย
อาชีพหมอ, พยาบาล, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่กู้ภัย
อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยไม่เคยมีวันหยุด ยิ่งในช่วง 7 วันอันตราย ที่มีการเดินทางสัญจรและงานสังสรรค์ สถิติอุบัติเหตุมักจะพุ่งสูงขึ้น ทำให้บุคลากรด่านหน้าเหล่านี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย
4. ทีมเฝ้าจอ 24 ชั่วโมง อาชีพสื่อ
อาชีพนักข่าว, แอดมินเพจ, คอลเซ็นเตอร์, ทีมดูแลระบบไอที
โลกโซเชียลไม่เคยหลับใหล ยิ่งช่วงปีใหม่ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงข่าวดราม่าดารา หรืออุบัติเหตุ มักเป็นที่สนใจ แอดมินและนักข่าวจึงต้องคอยมอนิเตอร์สถานการณ์เพื่อรายงานข่าวให้ทันท่วงที ส่วนทีมไอทีก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ระบบล่มในช่วงที่คนแห่อวยพรปีใหม่พร้อมกัน
5. อาชีพสาธารณูปโภค
อาชีพเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า, การประปา, พนักงานเก็บขยะ
เพื่อให้แน่ใจว่ไฟไม่ดับตอนกำลังนับถอยหลังเข้าปีใหม่ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องสแตนด์บายแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเพื่อให้ไฟสว่างและน้ำไหล ส่วนพี่ๆ พนักงานเก็บขยะก็ต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่าตัวเพื่อเคลียร์กองขยะมหาศาลจากงานปาร์ตี้ในเช้าวันรุ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โค้งสุดท้ายปี 68 “มนต์สิทธิ์ คำสร้อย” ปล่อยเลขเด็ดรับปีใหม่ 2569 ย้ำชอบ 3 ตัวเน้นๆ
- ถ่ายทอดสด เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2569 เซ็นทรัลเวิลด์ ชมฟรีศิลปินตัวท็อป มันส์ข้ามปีระดับโลก
- 2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: