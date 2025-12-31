ข่าว

ปีใหม่ 2569 จุดพลุได้ไหม? ทม.-ต่างจังหวัด คุมเข้มเวลา ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก ปรับหนัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 10:21 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:10 น.
1,678
ปีใหม่ 2569 ห้ามจุดพลุในกรุงเทพมหานครหากไม่มีใบอนุญาต

กทม. งัดมาตรการเข้มห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอยมั่วซั่ว ฉลองปีใหม่ 2569 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ด้านมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศกวดขันคืนเคาต์ดาวน์ ใครจะจุดต้องขออนุญาตนายอำเภอ

ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 หลายครอบครัวเตรียมเฉลิมฉลองและอยากจุดพลุเพื่อสร้างสีสัน แต่ปีนี้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า จุดพลุได้ไหม นั้น ต้องขีดเส้นใต้ตัวโต ๆ ว่า จุดได้เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเท่านั้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประกาศคุมเข้มเป็นพิเศษ หากใครนึกสนุกจุดเล่นเองหน้าบ้านหรือในชุมชนโดยไม่มีใบอนุญาต อาจเปลี่ยนจากงานฉลองเป็นการขึ้นโรงพักรับปีใหม่แทน

กทม. จัดหนักกำหนดเวลา-บทลงโทษ

สำหรับชาวกรุงเทพมหานคร ทาง กทม. ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันอันตรายอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำห้ามประชาชนจุดหรือปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย ขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

เงื่อนไขสำคัญที่ระบุไว้คือ การจุดพลุในกรุงเทพฯ จะต้องได้รับอนุญาตและกระทำได้เฉพาะในช่วงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 เท่านั้น ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจุดนอกเหนือเวลาหรือไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่างจังหวัดต้องผ่านด่าน “นายอำเภอ”

ในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัด มาตรการไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันตลอด 24 ชั่วโมง

หลักปฏิบัติคือ ผู้ที่ต้องการจุดหรือปล่อยพลุ ตะไล หรือโคมลอย จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจาก นายอำเภอท้องที่ ก่อนเสมอ ไม่สามารถจุดเองโดยพละการได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลอง ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงตามมาตรา 376

พื้นที่สีแดง รอบสนามบินห้ามเด็ดขาด

อีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน หรือ “เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ” โดยเฉพาะรอบสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินหลักทั่วประเทศ

มีการรณรงค์ขอความร่วมมือขั้นสูงสุด ให้งดเว้นการปล่อยโคมลอย จุดพลุ หรือฉายลำแสงขึ้นท้องฟ้า เพราะอาจบดบังทัศนวิสัยหรือสร้างความเสียหายต่อเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นเรื่องความปลอดภัยระดับสากลที่มีโทษหนักกว่าปกติ

สรุปแล้ว เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในคืนข้ามปี ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการซื้อพลุมาจุดเล่นเอง โดยเฉพาะร้านค้าที่วางขายข้างทางแบบไม่ถูกต้องซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเดินทางไปชมการแสดงพลุจากผู้จัดงานมืออาชีพที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามสถานที่เคาต์ดาวน์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะสวยงามอลังการกว่าแล้ว ยังมั่นใจได้ว่าจะไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องเสี่ยงกับการเริ่มต้นปีใหม่ 2569 ในห้องขังอย่างแน่นอน

