ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:16 น.
61

3 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวตาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ไวตาลิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เบน แกนนอน-โด๊ก, ไลเวอร์ อดัมส์ และ เวลจ์โก้ มิโลซาเยวิชที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, เจมส์ ฮิลล์, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าเป็น เอวานิลซอน

Credit : AFC Bournemouth

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ กับ เดแคลน ไรซ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 03/05/25 อาร์เซนอล 1-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/10/24 บอร์นมัธ 2-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/07/24 อาร์เซนอล 1-1 บอร์นมัธ (กระชับมิตร)
  • 04/05/24 อาร์เซนอล 3-0 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/23 บอร์นมัธ 0-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บอร์นัมธ

  • 30/12/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ เชลซี 0-0 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
  • 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : AFC Bournemouth

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, เจมส์ ฮิลล์, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ – เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอวานิลซอน

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

บอร์นมัธ 0-2 อาร์เซนอล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเดว” เตือนดราม่าจับของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2 เสี่ยงสร้างปมด้อย-บาดแผลใจ

19 นาที ที่แล้ว
จับแล้ว สาว 20 โทรป่วน &quot;ธัญญ่า อาร์สยาม&quot; อ้างทำเพราะชอบ-อยากเจอตัวจริง บันเทิง

จับแล้ว สาวป่วยจิตโทรป่วนนักร้อง “ธัญญ่า” เล่านาทีเผชิญหน้า อ้างทำเพราะอยากเจอตัวจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลฝรั่งเศส ไฟไหม้สวิส ข่าวกีฬา

อัปเดต “ไฟไหม้บาร์สกีรีสอร์ตที่สวิส” พบนักบอลดาวรุ่งวัย 19 โดนไฟไหม้สาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ขณะนี้ทหารสหรัฐฯ กำลังปฏิบัติการภาคพื้นดินในและรอบ ๆ กรุงการากัส ประเทศเวเนซูเอลา แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เปิดฉากบึ้มฐานทัพเวเนฯ หลัง “ทรัมป์” ขู่กวาดล้างคาร์เทลยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายน้ำผึ้งพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรคส้ม แจงชัดซ้ำถึง 4 คน หลังถูกโยงชื่อในแบล็คลิสต์ฉ้อโกง 300 บ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ธัญญ่า อาร์สยาม เตรียมเอาเรื่องคนโทรป่วน เรียกกู้ภัยมาบ้านกลางดึก เผยไม่ใช่ครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปชนรปภ.ตัวลอย ลูกสาวแจงเหตุพ่อไม่ลงรถทันที ค่ารักษาดูแลเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม บันเทิง

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม แม่สอด ปล่อยตัวผู้ร้าย ข่าวอาชญากรรม

ลูกสาวเหยื่อ ช้ำหนัก! ตร.ปล่อยเดนนรกหนีกลับประเทศ หลังดีเอ็นเอมัดตัวชัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็กซ์คลูซีฟสุด! “สเตฟาน” เล่าที่แรก เกือบถูกโรคจิตเชือดที่อังกฤษ พนง.โรงแรมเฉลยเล่นเอาช็อก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ พบ &quot;หูเสือใบขน&quot; พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก ข่าว

กรมอุทยานฯ พบ “หูเสือใบขน” พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอลลูน พินทุ์สุดา โพสต์ภาพคู่ เป๊ก เศรณี-อนุทิน วันปีใหม่ แฟนๆ หลุดโฟกัสแห่ชมความสวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ เฮลั่นกันทั้งครอบครัว บันเทิง

เบบี๋ให้โชค ‘นุ่น รมิดา’ ดวงเฮงรับปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ราคาร่วมแสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 1 69 ดูดวง

2 ราศีดวงย้ายงานปัง เริ่มปี 2569 เปลี่ยนแล้วดี เงินเดือนขยับ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ &quot;พยายามฆ่า&quot; หน้าตาเฉย บันเทิง

ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ “พยายามฆ่า” หน้าตาเฉย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัย ปากกาลดความอ้วน เสี่ยงอันตราย โยโย่หนักหลังหยุดยา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป บันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ข่าว

ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:16 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

“หมอเดว” เตือนดราม่าจับของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2 เสี่ยงสร้างปมด้อย-บาดแผลใจ

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569
จับแล้ว สาว 20 โทรป่วน &quot;ธัญญ่า อาร์สยาม&quot; อ้างทำเพราะชอบ-อยากเจอตัวจริง

จับแล้ว สาวป่วยจิตโทรป่วนนักร้อง “ธัญญ่า” เล่านาทีเผชิญหน้า อ้างทำเพราะอยากเจอตัวจริง

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ขณะนี้ทหารสหรัฐฯ กำลังปฏิบัติการภาคพื้นดินในและรอบ ๆ กรุงการากัส ประเทศเวเนซูเอลา แล้ว

สหรัฐฯ เปิดฉากบึ้มฐานทัพเวเนฯ หลัง “ทรัมป์” ขู่กวาดล้างคาร์เทลยาเสพติด

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569
Back to top button