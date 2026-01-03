บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ม.ค. 69
3 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวตาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ไวตาลิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะไม่มีชื่อของ เบน แกนนอน-โด๊ก, ไลเวอร์ อดัมส์ และ เวลจ์โก้ มิโลซาเยวิชที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, เจมส์ ฮิลล์, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าเป็น เอวานิลซอน
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ กับ เดแคลน ไรซ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 03/05/25 อาร์เซนอล 1-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/24 บอร์นมัธ 2-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 25/07/24 อาร์เซนอล 1-1 บอร์นมัธ (กระชับมิตร)
- 04/05/24 อาร์เซนอล 3-0 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/23 บอร์นมัธ 0-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บอร์นัมธ
- 30/12/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 15/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 เสมอ เชลซี 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
- 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, เจมส์ ฮิลล์, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – มาร์คัส ทาเวอร์เนีย, อเล็กซ์ สก็อตต์ – เดวิด บรู๊คส์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอวานิลซอน
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ 0-2 อาร์เซนอล
