ธัญญ่า อาร์สยาม เตรียมเอาเรื่องคนโทรป่วน เรียกกู้ภัยมาบ้านกลางดึก เผยไม่ใช่ครั้งแรก

ธัญญ่า อาร์สยาม ไม่ทน! โพสต์คลิปแฉพฤติกรรมมือดีโทรแจ้งกู้ภัยมาหน้าบ้านกลางดึก อ้างท้องใกล้คลอด สุดท้ายกุเรื่อง เผยสาวคนนี้เคยป่วนซ้ำซากปีที่แล้ว ลั่น เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทำเอาลูกทุ่งสาวแม่ลูกอ่อน อย่าง ธัญญ่า อาร์สยาม ถึงกับฟิวส์ขาดรับปีใหม่กันเลยทีเดียว เมื่อถูกมือดีใช้มุกเดิมโทรศัพท์ป่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้รุดมายังหน้าบ้านพักกลางดึก อ้างมีเหตุฉุกเฉินคนกำลังจะคลอด ทั้งที่ความจริงทุกคนในบ้านนอนพักผ่อนกันหมด และไม่มีใครท้องใกล้คลอด
ธัญญ่า อาร์สยาม ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 2 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พร้อมเขียนเล่าเรื่องผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว tanya_rsiam ระบุว่า “เมื่อคืน เวลา 22.25น.มีรถกู้ภัยมาหน้าบ้านอีกแล้วค่ะ มีคนแจ้งว่ามีเหตุ ว่ามีคนจะคลอด มีอุบัติเหตุ ซึ่งที่บ้านเข้านอนกันหมดแล้ว โชคดีที่เมื่อคืนไม่ได้ขายของดึก ตั้งใจนอนไวกับลูก
ถ้างั้นยายกับหลานคงอยู่กันสองคน พอหนูลงไปข้างล่าง พี่กู้ภัยก็แจ้งเหตุ เราก็บอกว่าเคยโดนคนเรียกแบบนี้มาแล้วครั้งนึ่ง สักพัก สายที่โทรแจ้งก็โทรเข้ามาหาพี่กู้ภัยอีกรอบ พี่กู้ภัยเปิดลำโพง เราจำเสียงได้แม่น ว่าคือเสียงเดียวกัน กับคนที่เคยก่อเหตุรอบที่แล้ว ในสายพยาม ถามพี่กู้ภัย ว่า “อยู่ไหน ถึงยัง มีคนอยู่ไหม ถ่ายรูปมาดูหน่อย”
– เหตุการณ์แบบนี้ ถ้าหลายคนจำได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้เกิดเหตุคนสั่งเซเว่น เรียกรถกู้ภัย และเรียกตำรวจมาที่บ้าน แจ้งว่ามีเหตุ รวมเหตุการณ์ในวันเดียว ซึ่งตอนนั้น หนูได้มีการไปแจ้งความ และดำเนินคดีตามขั้นตอน กะว่าจะเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกัน เพราะตอนนั้นท้องอยู่ ทางตำรวจได้ให้ไปยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่ศูนย์ทรู เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งว่า รอศูนย์ทรูส่งเอกสารกลับมา เราไปตามอยู่สองถึงสามครั้ง ไม่รวมโทรตาม สองถึงสามเดือน และรอดำเนินการต่างๆจนเรื่องเงียบหาย เพราะไปคลอดลูก และหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาตามแล้ว เพราะเลี้ยงลูกเล็ก โทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจนไม่ตามต่อ และเรื่องก็หายไป
ครั้งนี้เป็นการเกิดซ้ำนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจ ที่หนูออกมาโพสต์อยากจะขอความคิดเห็นจากชาวโซเชียล และอยากได้ทนายเก่งเก่งในการดำเนินเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องเงียบอีก หนูไม่รู้กฎหมายมากมายว่าเรื่องแบบนี้มันผิด เพราะแน่นอนมันยังไม่มีการเสียเลือดเนื้อ ยังไม่มีเหตุฆาตกรรม แต่ต้องรอให้เกิดก่อนไหม ถึงจะแก้ เพราะมันถือว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ อีกอย่างเป็นการเสียเวลาเจ้าหน้าที่ หากมีเหตุอื่นเค้าควรได้ไปช่วยเหตุอื่นจริง ๆ ไม่ใช่เสียเวลามาแบบนี้กับการโทรเล่นของคน ๆ นี้
สุดท้ายฝากเอาไว้ คนที่ทำรอเจอกันได้เลยเพราะรอบนี้ ถ้าจับไม่ได้หรือตามตัวไม่ได้อย่าเรียกว่าธัญญ่า ตอนนี้ห่วงยายกับลูกมาก ๆ เพราะเวลาทำงานต้องมาคอยกังวลอีกว่าถ้ากลับดึกจะมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือตอนกลางวันจะมีใครเข้ามาไหม เมื่อคืนนอนไม่หลับ ได้ยินเสียงรถก็กลัว
สุดท้ายยืนยันนะคะว่าจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะได้ตัวมา รอเจอกันได้เลยอยากทราบว่าเจตนาคืออะไรจริง ๆ *ทนายท่านไหน พร้อมจะช่วยตามเรื่องทักมาค่ะ”
@tanyarsiam
เมื่อคืน เวลา 22.25น.มีรถกู้ภัยมาหน้าบ้านอีกแล้วค่ะ มีคนแจ้งว่ามีเหตุ ว่ามีคนจะคลอด มีอุบัติเหตุ ซึ่งที่บ้านเข้านอนกันหมดแล้ว โชคดีที่เมื่อคืนไม่ได้ขายของดึก ตั้งใจนอนไวกับลูก ถ้างั้นยายกับหลานคงอยู่กันสองคน พอหนูลงไปข้างล่าง พี่กู้ภัยก็แจ้งเหตุ เราก็บอกว่าเคยโดนคนเรียกแบบนี้มาแล้วครั้งนึ่ง สักพัก สายที่โทรแจ้งก็โทรเข้ามาหาพี่กู้ภัยอีกรอบ พี่กู้ภัยเปิดลำโพง เราจำเสียงได้แม่น ว่าคือเสียงเดียวกัน กับคนที่เคยก่อเหตุรอบที่แล้ว ในสายพยาม ถามพี่กู้ภัย ว่า“อยู่ไหน ถึงยัง มีคนอยู่ไหม ถ่ายรูปมาดูหน่อย ” -เหตุการณ์แบบนี้ ถ้าหลายคนจำได้ เมื่อวันที่ 23มิถุนายน2567 ได้เกิดเหตุคนสั่งเซเว่น เรียกรถกู้ภัย และเรียกตำรวจมาที่บ้าน แจ้งว่ามีเหตุ รวมเหตุการณ์ในวันเดียว ซึ่งตอนนั้น หนูได้มีการไปแจ้งความ และดำเนินคดีตามขั้นตอน กะว่าจะเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกัน เพราะตอนนั้นท้องอยู่ ทางตำรวจได้ให้ไปยื่นเอกสารต่างๆที่ศูนย์ทรู เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งว่า รอศูนย์ทรูส่งเอกสารกลับมา เราไปตามอยู่สองถึงสามครั้ง ไม่รวมโทรตาม สองถึงสามเดือน และรอดำเนินการต่างๆจนเรื่องเงียบหาย เพราะไปคลอดลูก และหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาตามแล้ว เพราะเลี้ยงลูกเล็ก โทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจน ไม่ตามต่อ และเรื่องก็หายไป ครั้งนี้เป็นการเกิดซ้ำนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจ ที่หนูออกมาโพสต์อยากจะขอความคิดเห็นจากชาวโซเชียล และอยากได้ทนายเก่งเก่งในการดำเนินเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องเงียบอีก หนูไม่รู้กฎหมายมากมายว่าเรื่องแบบนี้มันผิดไหม โทษมากน้อยแค่ไหน เพราะแน่นอนมันยังไม่มีการเสียเลือดเนื้อ ยังไม่มีเหตุฆาตกรรม แต่ต้องรอให้เกิดก่อนไหม ถึงจะแก้ เพราะมันถือว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ อีกอย่างเป็นการเสียเวลาเจ้าหน้าที่ หากมีเหตุอื่นเค้าควรได้ไปช่วยเหตุอื่นจริงๆ ไม่ใช่เสียเวลามาแบบนี้กับการโทรเล่นของคนๆนี้ และตอนนี้ห่วงลูกมากๆ สุดท้ายฝากเอาไว้ คนที่ทำรอเจอกันได้เลยเพราะรอบนี้ ถ้าจับไม่ได้หรือตามตัวไม่ได้อย่าเรียกว่าธัญญ่า ตอนนี้ห่วงยายกับลูกมากๆ เพราะเวลาทำงานต้องมาคอยกังวลอีกว่าถ้ากลับดึกจะมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือตอนกลางวันจะมีใครเข้ามาไหม เมื่อคืนนอนไม่หลับ ได้ยินเสียงรถก็กลัว สุดท้ายยืนยันนะคะว่าจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะได้ตัวมา รอเจอกันได้เลยอยากทราบว่าเจตนาคืออะไรจริงๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : TikTok @tanyarsiam, IG tanya_rsiam
ติดตาม The Thaiger บน Google News: