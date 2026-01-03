ผู้สมัครพรรคส้ม แจงชัดซ้ำถึง 4 คน หลังถูกโยงชื่อในแบล็คลิสต์ฉ้อโกง 300 บ.
อภิญญา บุญจันทร์ผู้สมัครสส. พรรคประชาชน ออกโรงชี้แจงหลังถูก ลอย ชุนพงษ์ทอง โพสต์ภาพโยงคดีโกงขายของออนไลน์ ยันเป็นทนายความมา 11 ปี ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยมีบัญชีม้าหรือหมายจับ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อลอย ชุนพงษ์ทอง โพสต์ข้อความตรวจสอบชื่ออภิญญา บุญจันทร์ ผู้สมัครสส.จากพรรคประชาชนแล้วพบว่า ไปปรากฏอยู่ในรายชื่อ Blacklist Seller ศูนย์กลางการตรวจสอบเตือนภัยการฉ้อโกงออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมีการนำภาพถ่ายของนางสาวอภิญญา หรือ “ทนายน้ำผึ้ง” มาประกอบ พร้อมระบุความเห็นอ้างคำพูดเพื่อนว่า เคยสั่งซื้อของแล้วไม่ได้ของจนสร้างความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าตัวอย่างรุนแรง
ล่าสุด ทนายน้ำผึ้ง ผู้สมัครสส.เขต 1 จ.หนองคาย ออกมาโพสต์ชี้แจงวันนี้ (3 ม.ค.69) ระบุถึงข้อเท็จจริงแบบละเอียดยิบ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและแสดงหลักฐานว่า ตนเองไม่ใช่บุคคลเดียวกับที่ปรากฏในรายชื่อฉ้อโกงดังกล่าว โดยระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติในช่วงสมัครรับเลือกตั้งสส.ปี 66 พบว่า ในประเทศไทยมีผู้ที่ใช้ชื่อและนามสกุลเหมือนตนเองถึง 4 คน แม้แต่ตอนไปรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมที่ รพ.หนองคาย แพทย์ที่รักษายังต้องทวนเลขบัตรประชาชนซ้ำ เพราะมีคนไข้ชื่อเดียวกันที่เข้ารักษาอาการกระดูกขาหัก ซึ่งตนไม่เคยประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
ทนายน้ำผึ้งยืนยันว่า เริ่มประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา และดำรงตำแหน่งกรรมการสภาทนายความจังหวัดหนองคายมาถึง 3 สมัย (ตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน) ซึ่งตลอดการทำงานต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานรัฐอย่างเข้มงวด ทั้งการขึ้นทะเบียนทนายความและการสมัครเป็นทนายความขอแรงของศาลจังหวัดหนองคายในปี 2567 ซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม และไม่เคยถูกร้องเรียนมรรยาททนายความ
ส่วนช่วงปี 64 ที่มีการระบุว่า มีการฉ้อโกงเงิน 300 บาทจากการขายหนังสือนิยายและแท่งไฟนั้น ทนายอภิญญาชี้แจงว่า ตนเองมีรายได้จากการเป็นทนายความและล่ามรวมหลักแสนบาทต่อเดือน มีการยื่นเสียภาษีถูกต้องทุกปี และงานรัดตัวจนไม่มีเวลาไปขายของออนไลน์หรือทำเรื่องทุจริตเพื่อเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นยืนยันว่า “ไม่เคยมีบัญชีธนาคารออมสิน” ตามที่ระบุในรายงานฉ้อโกง ไม่เคยถูกอายัดบัญชี และหากมีการตรวจสอบผ่านระบบของหน่วยงานยุติธรรมจะพบทันทีว่าตนไม่มีหมายเรียกหรือหมายจับใดๆ
“การนำรูปของดิฉันมาแขวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ดิฉันเสียหาย ดิฉันขอใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการใส่ร้ายผู้อื่นโดยไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน” ทนายน้ำผึ้ง อภิญญา กล่าว
ทั้งนี้ ทางพรรคปชน.ต้นสังกัด โดยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรค เคยได้ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นคนละบุคคลกัน ด้วยเหตุนี้ทนายน้ำผึ้งจึงหวังว่า การออกมาชี้แจงครั้งนี้จะช่วยกู้คืนความยุติธรรมและสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการโพสต์ในอนาคต.
