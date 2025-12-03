ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:05 น.
ห้องข่าวราชบุรีแจ้งด่วน เหตุรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ พลิกตกคลองชลประทานหลังวัดราษฎร์สมานฉันท์ พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 9 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ

เกิดเหตุสุดสลดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2568) เพจเฟซบุ๊ก ห้องข่าวราชบุรี ได้โพสต์รายงานด่วนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยพบรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลองชลประทาน และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถ พบผู้เสียชีวิตรวมถึง 9 ราย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังวัดราษฎร์สมานฉันท์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยได้รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวกันเป็นจำนวนสูง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงประสานงานสอบปากคำผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ว่าเกิดจากการขับรถพลาดท่า หรือมีปัจจัยอื่นใดที่ทำให้รถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชลประทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้เสียชีวิตและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยทางเพจห้องข่าวราชบุรีระบุว่าจะรายงานความคืบหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบอีกครั้งเมื่อข้อมูลทั้งหมดมีความชัดเจน

