การเงินเศรษฐกิจ

เตือนโค้งสุดท้าย “คนละครึ่งพลัสใช้ได้ถึงวันไหน” ใช้ไม่หมดถูกริบทันที

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:55 น.
217
เตือนโค้งสุดท้าย "คนละครึ่งพลัสใช้ได้ถึงวันไหน" ใช้ไม่หมดถูกริบทันที

คลังเตือนโค้งสุดท้าย คนละครึ่งพลัสใช้ได้ถึงวันไหน หมดเขต 31 ธ.ค.นี้ ใช้ไม่หมดถูกตัดสิทธิทันที ลุ้นต่อเฟส 2 ปีหน้า หลังได้รัฐบาลใหม่

29 ธ.ค. 2568 กระทรวงการคลังออกมาแจ้งเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งพลัส ให้เร่งตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รีบใช้จ่ายก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่วันนี้

โครงการคนละครึ่งพลัส เฟสแรก ที่เปิดให้ใช้จ่ายมาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 กำลังจะ หมดเขตในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น.

หากกำหนดเวลาดังกล่าว วงเงินสิทธิที่เหลืออยู่ (จากยอดรวม 2,000-2,400 บาท) จะถูกตัดทิ้งทันที ไม่สามารถเก็บสะสมหรือโอนไปใช้ในรอบหน้าได้ โดยระบบจะทำการดึงวงเงินที่เหลือกลับคืนราชการโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องทำทันทีก่อนคนละครึ่งพลัสโดนตัดสิทธิ

  1. เช็กแอปฯ เป๋าตัง: ดูยอดเงินคงเหลือในสิทธิคนละครึ่งพลัส

  2. รีบใช้จ่าย: ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ร้านถุงเงิน) โดยรัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน

  3. ระวังเวลา: ต้องสแกนจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อน 23.00 น. ของคืนวันที่ 31 ธ.ค. 68

อย่าลืมรักษาสิทธิของท่าน รีบใช้จ่ายก่อนเงินจะปลิวหายไปฟรีๆ

สำหรับใครที่พลาดหวังหรือใช้สิทธิหมดแล้ว ยังมีหวังคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ปีหน้าหลังเลือกตั้ง 2569 หากพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:55 น.
217
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

