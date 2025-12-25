คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

เข้าสู่ช่วงนับถอยหลัง 7 วันสุดท้ายสำหรับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 1 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 23 ธันวาคม 2568 มียอดรวมอยู่ที่ 79,612 ล้านบาท ถือว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 88,000 ล้านบาท
สถิติน่าห่วง คนกว่า 13 ล้านรายยังใช้คนละครึ่งพลัสไม่หมด
แม้จะมีประชาชนใช้สิทธิ์ครบเต็มวงเงินไปแล้ว 6.25 ล้านราย แต่ข้อมูลล่าสุดพบว่ายังมีผู้ได้รับสิทธิ์อีกกว่า 13 ล้านคน ที่ยังมีวงเงินคงเหลือค้างอยู่ในระบบ ทางกระทรวงการคลังจึงฝากแจ้งเตือนให้เร่งออกมาใช้จ่ายภายในกำหนดเส้นตาย คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น
หากพ้นกำหนด ระบบจะทำการตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้
สำหรับท่านที่เหลือวงเงินเป็นเศษยิบย่อย เช่น เหลือ 18 บาท หรือหลักสตางค์ และไม่รู้จะใช้อย่างไรให้หมด เพราะหาสินค้าราคาเท่ากับยอดเงินยาก มีวิธีจัดการง่าย ๆ ดังนี้
ไม่ต้องหาสินค้าที่ราคาเท่ากับวงเงินที่เหลือ ท่านสามารถซื้อสินค้าที่ราคาสูงกว่ายอดคงเหลือได้เลย ตัวอย่าง หากท่านเหลือวงเงินคนละครึ่งอยู่ 18 บาท ท่านสามารถไปสั่งอาหารราคา 50 บาท ได้ตามปกติ
วิธีคิดเงิน ระบบจะดึงเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งมาจ่าย 18 บาท (จนหมดสิทธิ์) และส่วนต่างที่เหลืออีก 32 บาท จะหักจากเงินในกระเป๋า G-Wallet ของท่านแทน
วิธีนี้จะช่วยให้ท่านใช้สิทธิ์ได้ครบทุกบาททุกสตางค์โดยไม่เสียเปล่า ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีไปในตัว
