วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

กระทรวงการคลังออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส ให้เร่งตรวจสอบใช้สิทธิวงเงินคงเหลือภายในวันพรุ่งนี้ (31 ธันวาคม 2568) ซึ่งถือเป็นวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดดังกล่าว วงเงินที่เหลือจะถูกตัดทันทีและไม่สามารถทบไปใช้ในโครงการอื่นได้
สำหรับผู้ที่ยังมีวงเงินเหลือในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะต้องวางแผนการใช้จ่ายในวันพรุ่งนี้ให้ดี เนื่องจากมีกำหนดเวลาปิดระบบที่ชัดเจน
ใช้จ่ายหน้าร้านปกติ สามารถสแกนจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงเวลา 23.00 น.
สั่งอาหารผ่าน Food Delivery จะต้องดำเนินการสั่งและชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 21.00 น. เท่านั้น
ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังระบุว่า แม้โครงการจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 20 ล้านคน แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังมีประชาชนอีกกว่า 13 ล้านคน ที่ยังใช้สิทธิไม่เต็มวงเงิน คิดเป็นเม็ดเงินคงค้างในระบบกว่า 6,000 ล้านบาท ทางคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนรีบออกมาใช้จ่ายในช่วง 2 วันสุดท้ายนี้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐ
ทั้งนี้ คนละครึ่งพลัส ในเฟสนี้ (ต.ค. – ธ.ค. 2568) รัฐช่วยจ่าย 50% และประชาชนจ่ายเอง 50% โดยจำกัดวงเงินสิทธิรัฐช่วยไม่เกิน 200 บาทต่อวัน (หรือ 150 บาท ตามเงื่อนไขเดิมในบางกลุ่ม) ซึ่งหากผู้ได้รับสิทธิปล่อยให้เลยกำหนดวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สิทธิจะถูกริบโดยอัตโนมัติ ไม่มีการขยายเวลา
ส่วน โครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มีความชัดเจนในระดับรัฐบาลแล้วว่าไม่ได้ไปต่อ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้ว่าอาจขัดต่อกฎหมายในช่วงที่มีสถานการณ์ทางการเมืองยุบสภา
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเฟส 2 จะแจกเงิน 4,000 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
สรุปคือ ขณะนี้ไม่มีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ใหม่ หากคุณมีสิทธิเดิมในเฟส 1 แนะนำให้รีบใช้จ่ายให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ครับ
