เกาหลีเหนือโหด คุกตลอดชีวิต เด็ก 2 ขวบ เพราะพ่อแม่ครอบครองคัมภีร์ไบเบิล
เกาหลีเหนือสั่งจำคุกตลอดชีวิต “เด็ก 2 ขวบ” พร้อมพ่อแม่ ข้อหาครอบครองคัมภีร์ไบเบิล แฉเบื้องหลังคุกนรก ทรมานโหด-ยืนต่อเนื่อง 40 วัน
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานสถานการณ์เสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศฉบับใหม่ ข้อมูลสุดสะเทือนใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ มีเด็กวัยเพียง 2 ขวบ ต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในค่ายกักกัน เพียงเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าพ่อกับแม่ของเด็กครอบครองคัมภีร์ไบเบิล สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการลงโทษที่รุนแรงของระบอบการปกครองภายใต้ คิม จองอึน
กฎหมายเกาหลีเหนือระบุโทษสำหรับผู้ที่ถูกจับได้ว่ามีคัมภีร์ไบเบิลไว้ในครอบครองคือ การประหารชีวิต ในขณะที่ครอบครัวของผู้กระทำผิด ซึ่งรวมถึงเด็กเล็ก จะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต
ข้อมูลจากรายงานเผยว่า ปัจจุบันมีชาวคริสต์ในเกาหลีเหนือมากถึง 70,000 คนที่ถูกคุมขัง โดยชาวคริสต์ถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นต่ำสุดของสังคม ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและอันตรายตลอดเวลา แม้จะมีโบสถ์หรือสถาบันทางศาสนาที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการจำนวนเล็กน้อย แต่ก็เป็นเพียงฉากหน้าสำหรับโชว์นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างเข้มงวด
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) อย่าง Korea Future ได้เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2564 จากการสัมภาษณ์เหยื่อ 244 ราย พบข้อมูลการทารุณกรรมที่โหดร้ายทารุณ มีเหยื่อตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุวัยกว่า 80 ปี โดยกว่า 70% ของเหยื่อเป็นผู้หญิงและเด็กสาว
รูปแบบการทรมาน มีตั้งแต่การจับกุมคุมขัง บังคับใช้แรงงาน ทรมานร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ ไปจนถึงการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชน
ผู้แปรพักตร์รายหนึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุบตีผู้ถูกคุมขัง ให้กินอาหารปนเปื้อน และสังหารตามอำเภอใจ มีกรณีปี 2545 ที่ชายชาวคริสต์ถูกปฏิเสธไม่ให้กินอาหารจนเสียชีวิตภายใน 3 วัน
อดีตนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในปี 2563 เผยกับ Radio Free Asia (RFA) ว่า เคยมีการลงโทษด้วยการ บังคับให้ยืนต่อเนื่องนานถึง 40 วัน จนทำให้นักโทษสูญเสียความสามารถในการนั่งลงได้
เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส ได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนายังคงถูกปฏิเสธในเกาหลีเหนือ และไม่มีระบบความเชื่ออื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากทางการ
