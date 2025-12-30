ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือโหด คุกตลอดชีวิต เด็ก 2 ขวบ เพราะพ่อแม่ครอบครองคัมภีร์ไบเบิล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 12:36 น.
82
กราฟิกแสดงแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ
ภาพจาก: SC Media

เกาหลีเหนือสั่งจำคุกตลอดชีวิต “เด็ก 2 ขวบ” พร้อมพ่อแม่ ข้อหาครอบครองคัมภีร์ไบเบิล แฉเบื้องหลังคุกนรก ทรมานโหด-ยืนต่อเนื่อง 40 วัน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานสถานการณ์เสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศฉบับใหม่ ข้อมูลสุดสะเทือนใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ มีเด็กวัยเพียง 2 ขวบ ต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในค่ายกักกัน เพียงเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าพ่อกับแม่ของเด็กครอบครองคัมภีร์ไบเบิล สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการลงโทษที่รุนแรงของระบอบการปกครองภายใต้ คิม จองอึน

กฎหมายเกาหลีเหนือระบุโทษสำหรับผู้ที่ถูกจับได้ว่ามีคัมภีร์ไบเบิลไว้ในครอบครองคือ การประหารชีวิต ในขณะที่ครอบครัวของผู้กระทำผิด ซึ่งรวมถึงเด็กเล็ก จะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต

ข้อมูลจากรายงานเผยว่า ปัจจุบันมีชาวคริสต์ในเกาหลีเหนือมากถึง 70,000 คนที่ถูกคุมขัง โดยชาวคริสต์ถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นต่ำสุดของสังคม ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและอันตรายตลอดเวลา แม้จะมีโบสถ์หรือสถาบันทางศาสนาที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการจำนวนเล็กน้อย แต่ก็เป็นเพียงฉากหน้าสำหรับโชว์นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างเข้มงวด

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) อย่าง Korea Future ได้เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2564 จากการสัมภาษณ์เหยื่อ 244 ราย พบข้อมูลการทารุณกรรมที่โหดร้ายทารุณ มีเหยื่อตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุวัยกว่า 80 ปี โดยกว่า 70% ของเหยื่อเป็นผู้หญิงและเด็กสาว

รูปแบบการทรมาน มีตั้งแต่การจับกุมคุมขัง บังคับใช้แรงงาน ทรมานร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ ไปจนถึงการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชน

ผู้แปรพักตร์รายหนึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุบตีผู้ถูกคุมขัง ให้กินอาหารปนเปื้อน และสังหารตามอำเภอใจ มีกรณีปี 2545 ที่ชายชาวคริสต์ถูกปฏิเสธไม่ให้กินอาหารจนเสียชีวิตภายใน 3 วัน

อดีตนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในปี 2563 เผยกับ Radio Free Asia (RFA) ว่า เคยมีการลงโทษด้วยการ บังคับให้ยืนต่อเนื่องนานถึง 40 วัน จนทำให้นักโทษสูญเสียความสามารถในการนั่งลงได้

เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส ได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนายังคงถูกปฏิเสธในเกาหลีเหนือ และไม่มีระบบความเชื่ออื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากทางการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

24 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 12:36 น.
82
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
กินเลี้ยงบริษัท 2568

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button