โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก
โคราช เสียชีวิต 13 ราย ‘ไข้หูดับ’ กินหมูดิบ-ใช้ตะเกียบคีบหมูหมูกระทะดิบ เตือนควรกินสุก ใช้ตะเกียบแยกสำหรับคีบอาหาร
นพ.วิชาญ คิดเห็น สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์เตือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า
โคราช ติดอันดับ 1 ของประเทศ จากข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2568 ป่วยด้วยโรคไข้หูดับ แล้ว 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย
สสจ.โคราช ย้ำสังสรรค์ปีใหม่นี้ “กินหมูต้องสุก” เพราะอาจเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ โรคไข้หูดับ สามารถป้องกันได้โดย
1. ไม่รับประทานเนื้อหมู เลือด เครื่องในดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
2. แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด สำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผัก
3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน
4. หากรับประทานหมูกระทะ ให้แยกใช้ตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบและตะเกียบสำหรับคีบอาหาร
5. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู หลังเสร็จกิจกรรม ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที
