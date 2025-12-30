ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 22:43 น.
โคราช เสียชีวิต 13 ราย ‘ไข้หูดับ’ กินหมูดิบ-ใช้ตะเกียบคีบหมูหมูกระทะดิบ เตือนควรกินสุก ใช้ตะเกียบแยกสำหรับคีบอาหาร

นพ.วิชาญ คิดเห็น สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์เตือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า

โคราช ติดอันดับ 1 ของประเทศ จากข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2568 ป่วยด้วยโรคไข้หูดับ แล้ว 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย

สสจ.โคราช ย้ำสังสรรค์ปีใหม่นี้ “กินหมูต้องสุก” เพราะอาจเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ โรคไข้หูดับ สามารถป้องกันได้โดย

1. ไม่รับประทานเนื้อหมู เลือด เครื่องในดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ

2. แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด สำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผัก

3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน

4. หากรับประทานหมูกระทะ ให้แยกใช้ตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบและตะเกียบสำหรับคีบอาหาร

5. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู หลังเสร็จกิจกรรม ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

