ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง
สตอรีุ่สดประทับใจ ชาวเน็ตแห่อุดหนุนคุณตาขายถังหูลู่ หลังลูกชายคนเดียวของเขาเสียชีวิต ทิ้งหลานวัยกำลังซน 3 คนไว้ให้ดูแล ทำยอดขายพุ่งสูงกว่า 15 เท่า
บนโลกออนไลน์ของจีนมีการแชร์คลิปวิดีโอแถวที่ยาวเหยียดบริเวณหน้าสถาบันปิโตรเลียมและเคมีเทคโนโลยีซานตง ทางตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งไม่ใช่คิวร้านดังเปิดใหม่ แต่เป็นคิวของนักศึกษาและผู้คนที่ตั้งใจมาอุดหนุนร้านขาย “ถังหูลู่” (ผลไม้เคลือบน้ำตาล) ของคุณตาเถียน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่
ครอบครัวของคุณตาเถียนต้องเผชิญกับความสูญเสียเมื่อลูกชายวัย 36 ปี เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทิ้งภาระหนักอึ้งไว้ให้คุณตาและภรรยา โดยลูกชายได้ทิ้งลูกน้อยอายุระหว่าง 4-7 ปี ไว้ถึง 3 คน รวมถึงยังมีพ่อแม่ที่อายุมากกว่า 90 ปีที่ต้องคอยดูแล
นอกจากนี้ ภรรยาของคุณตาเถียนที่เคยขายไส้กรอกย่างก็ยังไม่หายดีจากอุบัติเหตุแขนหักเมื่อหลายปีก่อน ขณะที่ครอบครัวต้องหยิบยืมเงินจำนวนมากมารักษาลูกชายแต่สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้
หลังจากเจ้าของร้านค้าใกล้เคียงนำเรื่องราวของคุณตาไปโพสต์ลงโซเชียล พลังของนักศึกษาก็เริ่มทำงานทันที มีนักศึกษาช่วยกันแชร์โพสต์และมาต่อคิวซื้อถังหูลู่ที่มีราคาเพียงไม้ละ 4-5 หยวน (ประมาณ 18-22 บาท) บางคนซื้อทีละ 30-40 ไม้เพื่อนำไปแจกเพื่อนในห้อง และมีนักศึกษารายหนึ่งซื้อถังหูลู่ไปเพียงแค่ 4 ไม้แต่โอนเงินให้ถึง 1,000 หยวน (ประมาณ 4,500 บาท)
ขณะที่ชาวเมืองบางส่วนขับรถมาเพื่อสแกนจ่ายเงินบริจาคแล้วเดินจากไปโดยไม่รับของ บางคนก็นำเสื้อผ้าเด็กและของใช้จำเป็นมามอบให้ถึงที่
คุณตาเถียนเผยว่าจากเดิมที่เคยขายได้วันละประมาณ 200 หยวน (ประมาณ 900 บาท) ตอนนี้ยอดขายพุ่งขึ้นไปถึงวันละ 3,000 หยวน (ประมาณ 13,500 บาท)
คุณตาเถียนกล่าวด้วยความซึ้งใจและรู้สึกผิดที่รับเงินบริจาคโดยไม่มีสิ่งตอบแทน พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า “ผมจะเลี้ยงหลานๆ ให้ดีและสอนให้พวกเขาตั้งใจเรียน เมื่อพวกเขาโตขึ้น ผมจะเล่าเรื่องราวของผู้ใจบุญเหล่านี้ให้ฟัง เพื่อให้พวกเขากลับมาตอบแทนสังคมต่อไป”
