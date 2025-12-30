รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้
ตำรวจเข้าจับกุม ซิดนีย์ กราฟ ครูสาวในสหรัฐฯ หลังความแตกว่าเจ้าตัวส่งข้อความคุกคามทางเพศลูกศิษย์ชายวัย 12 ปี เนื้อหารุนแรง ผิดศีลธรรม พบหลักฐานมัดตัวแน่น
ครูโรงเรียนประถมรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาล่อลวงลูกศิษย์ที่ยังเป็นเด็ก และส่งข้อความลามกอนาจารให้แก่เขา โดยจุดเริ่มต้นของการจับกุมเกิดจากกลุ่มนักเรียนสังเกตเห็นข้อความที่น่าสะอิดสะเอียนระหว่างครูกับเด็กชายที่เป็นเหยื่อ จึงแจ้งเบาะแสให้ทางตำรวจทราบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ซิดนีย์ กราฟ (Sydnee Graf) วัย 36 ปี ส่งข้อความที่เลวร้ายหลายครั้ง โดยระบุรายละเอียดพฤติกรรมทางเพศที่เธอต้องการจะทำกับเด็กชายวัย 12 ปีอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความที่น่ารังเกียจที่เธอบรรยายว่าต้องการจะ “ลิ้มลอง” ร่างกายของเหยื่อรายนี้
ในขณะนี้ กราฟยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีล่วงละเมิดนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางการกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเธอ เพื่อดูว่าเธอติดต่อกับลูกศิษย์ในเชิงชู้สาวมานานแค่ไหนและมีหลักฐานอื่นซ่อนอยู่อีกหรือไม่
ครูซิดนีย์ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความที่น่ารังเกียจหาเด็กชาย โดยบรรยายรายละเอียดทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการจะทำ นอกจากนี้เธอยังเปิดเผยแผนการที่จะนัดพบกับเด็กชายหลังเลิกเรียนเพื่อลงมือล่วงละเมิดทางเพศตามที่กล่าวอ้างอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย จนกระทั่งมีการขุดพบภาพบันทึกหน้าจอและวิดีโอบันทึกการสนทนาที่น่าสะอิดสะเอียนของทั้งคู่ หลักฐานดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง เนื่องจากเห็นทั้งใบหน้าและชื่อของครูรายนี้ปรากฏอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจออย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์ลับของทั้งคู่ถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขัดขวางแผนการของซิดนีย์ได้ทันเวลา ข้อมูลจากเอกสารของศาลระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมครูรายนี้ในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปรับเหยื่อที่บ้าน หลังจากเด็กชายเสร็จสิ้นการเรียนออนไลน์จากที่บ้านในวันนั้น
หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ซิดนีย์ถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาและยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงตามข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีที่ศาลในเวลาต่อมา เธอกลับเปลี่ยนคำให้การใหม่ โดยยืนยันว่าเธอไม่มีความผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้ ซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาจัดหาและส่งเสริมให้มีการใช้ผู้เยาว์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลกำหนดวงเงินประกันตัวอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.15 ล้านบาท) ปัจจุบันเชื่อว่าเธออยู่ภายใต้การกักบริเวณภายในบ้าน และถูกสั่งห้ามใช้งานโซเชียลมีเดียทุกประเภทโดยเด็ดขาด
ทางโรงเรียนที่ครูรายนี้เคยสอนอยู่ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการจับกุม โดยชี้แจงว่าโรงเรียนยังคงระบุชื่อของกราฟไว้ในรายชื่อบุคลากรตามขั้นตอน แต่เธอจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือทำงานที่ต้องคลุกคลีกับเด็กๆ อีกต่อไป
ด้าน อแมนดา คูเปอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมิร์นา ในเมืองลุยวิลล์ รัฐเคนทักกี แถลงว่า “ตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานการศึกษา (JCPS) พนักงานรายนี้จะถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น และจะไม่มีการติดต่อกับนักเรียนโดยเด็ดขาดในระหว่างการสืบสวน และเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ฉันจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้”
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “พวกเราทราบดีว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ทั้งตัวนักเรียนและครอบครัวเกิดความวิตกกังวล” ทั้งนี้ กราฟ มีกำหนดที่จะต้องเดินทางไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีนัดถัดไปในวันที่ 26 มกราคม
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกรณีอื้อฉาวระหว่างครูและลูกศิษย์เกิดขึ้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เคยมีคดีครูศิลปะถูกจับกุมในข้อหาอาญาร้ายแรง หลังถูกกล่าวหาว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักเรียนวัยรุ่นในคืนวันจบการศึกษาของเขามาแล้ว
รวมไปถึงเคสของ นิโคล เฮอร์นันเดซ (Nicole Hernandez) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ นิกกี้ แบร์ด (Nikki Baird) กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาขัดต่อกฎหมายจากการลักลอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กหนุ่มอายุ 17 ปี โดยผู้พิพากษาเจ้าของคดีได้ตัดสินว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเปิดการพิจารณาคดีแยกต่างหาก ซึ่งจะเริ่มขึ้นภายในปีหน้า
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
