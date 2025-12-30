ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:59 น.
130

ตำรวจเข้าจับกุม ซิดนีย์ กราฟ ครูสาวในสหรัฐฯ หลังความแตกว่าเจ้าตัวส่งข้อความคุกคามทางเพศลูกศิษย์ชายวัย 12 ปี เนื้อหารุนแรง ผิดศีลธรรม พบหลักฐานมัดตัวแน่น

ครูโรงเรียนประถมรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาล่อลวงลูกศิษย์ที่ยังเป็นเด็ก และส่งข้อความลามกอนาจารให้แก่เขา โดยจุดเริ่มต้นของการจับกุมเกิดจากกลุ่มนักเรียนสังเกตเห็นข้อความที่น่าสะอิดสะเอียนระหว่างครูกับเด็กชายที่เป็นเหยื่อ จึงแจ้งเบาะแสให้ทางตำรวจทราบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ซิดนีย์ กราฟ (Sydnee Graf) วัย 36 ปี ส่งข้อความที่เลวร้ายหลายครั้ง โดยระบุรายละเอียดพฤติกรรมทางเพศที่เธอต้องการจะทำกับเด็กชายวัย 12 ปีอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความที่น่ารังเกียจที่เธอบรรยายว่าต้องการจะ “ลิ้มลอง” ร่างกายของเหยื่อรายนี้

ในขณะนี้ กราฟยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีล่วงละเมิดนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางการกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเธอ เพื่อดูว่าเธอติดต่อกับลูกศิษย์ในเชิงชู้สาวมานานแค่ไหนและมีหลักฐานอื่นซ่อนอยู่อีกหรือไม่

ครูซิดนีย์ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความที่น่ารังเกียจหาเด็กชาย โดยบรรยายรายละเอียดทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการจะทำ นอกจากนี้เธอยังเปิดเผยแผนการที่จะนัดพบกับเด็กชายหลังเลิกเรียนเพื่อลงมือล่วงละเมิดทางเพศตามที่กล่าวอ้างอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย จนกระทั่งมีการขุดพบภาพบันทึกหน้าจอและวิดีโอบันทึกการสนทนาที่น่าสะอิดสะเอียนของทั้งคู่ หลักฐานดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง เนื่องจากเห็นทั้งใบหน้าและชื่อของครูรายนี้ปรากฏอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจออย่างชัดเจน

ความสัมพันธ์ลับของทั้งคู่ถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขัดขวางแผนการของซิดนีย์ได้ทันเวลา ข้อมูลจากเอกสารของศาลระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมครูรายนี้ในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปรับเหยื่อที่บ้าน หลังจากเด็กชายเสร็จสิ้นการเรียนออนไลน์จากที่บ้านในวันนั้น

หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ซิดนีย์ถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาและยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงตามข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีที่ศาลในเวลาต่อมา เธอกลับเปลี่ยนคำให้การใหม่ โดยยืนยันว่าเธอไม่มีความผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะนี้ ซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาจัดหาและส่งเสริมให้มีการใช้ผู้เยาว์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลกำหนดวงเงินประกันตัวอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.15 ล้านบาท) ปัจจุบันเชื่อว่าเธออยู่ภายใต้การกักบริเวณภายในบ้าน และถูกสั่งห้ามใช้งานโซเชียลมีเดียทุกประเภทโดยเด็ดขาด

ทางโรงเรียนที่ครูรายนี้เคยสอนอยู่ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการจับกุม โดยชี้แจงว่าโรงเรียนยังคงระบุชื่อของกราฟไว้ในรายชื่อบุคลากรตามขั้นตอน แต่เธอจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือทำงานที่ต้องคลุกคลีกับเด็กๆ อีกต่อไป

ด้าน อแมนดา คูเปอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมิร์นา ในเมืองลุยวิลล์ รัฐเคนทักกี แถลงว่า “ตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานการศึกษา (JCPS) พนักงานรายนี้จะถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น และจะไม่มีการติดต่อกับนักเรียนโดยเด็ดขาดในระหว่างการสืบสวน และเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ฉันจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้”

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “พวกเราทราบดีว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ทั้งตัวนักเรียนและครอบครัวเกิดความวิตกกังวล” ทั้งนี้ กราฟ มีกำหนดที่จะต้องเดินทางไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีนัดถัดไปในวันที่ 26 มกราคม

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกรณีอื้อฉาวระหว่างครูและลูกศิษย์เกิดขึ้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เคยมีคดีครูศิลปะถูกจับกุมในข้อหาอาญาร้ายแรง หลังถูกกล่าวหาว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักเรียนวัยรุ่นในคืนวันจบการศึกษาของเขามาแล้ว

รวมไปถึงเคสของ นิโคล เฮอร์นันเดซ (Nicole Hernandez) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ นิกกี้ แบร์ด (Nikki Baird) กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาขัดต่อกฎหมายจากการลักลอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กหนุ่มอายุ 17 ปี โดยผู้พิพากษาเจ้าของคดีได้ตัดสินว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเปิดการพิจารณาคดีแยกต่างหาก ซึ่งจะเริ่มขึ้นภายในปีหน้า

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

11 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:59 น.
130
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
กินเลี้ยงบริษัท 2568

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button