เปิดนาทีสลด! รถบรรทุกแกลบพลิกคว่ำทับรถเอสยูวีเละทั้งคัน คนขับเสียชีวิตคาที่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:44 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:46 น.
แฟ้มภาพ

กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีระทึก รถบรรทุกเสียหลักปีนเกาะกลางถนนก่อนล้มทับรถโบเลโร่จนแบนราบ ส่งผลให้คนขับรถของการไฟฟ้าเสียชีวิตทันที ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงรอดหวุดหวิดเพราะลงจากรถไปก่อนหน้า

เกิดอุบัติเหตุสยองขวัญบนทางหลวงสายลัมปูร์-ไนนิธาล บริเวณทางแยกปาหาดีเกท รัฐอุตตรประเทศของอินเดีย รายงานของสื่อต่างประเทศระบุ เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (28 ธ.ค.) รถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกแกลบมาเต็มคันได้เกิดพลิกคว่ำทับ “รถยนต์เอสยูวี ยี่ห้อโบเลโร่” จนพังยับเยินทั้งคัน

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีขณะที่ “รถโบเลโร่” กำลังเลี้ยวตรงจุดตัดทางหลวง จากนั้นรถบรรทุกที่ขับตามหลังมาพยายามหักหลบเพื่อไม่ให้ชนท้าย แต่การหักหลบอย่างกะทันหันทำให้ล้อรถบรรทุกปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน จนรถที่บรรทุกน้ำหนักมามากเสียการทรงตัวและพลิกตะแคงลงมาทับรถโบเลโร่ที่อยู่ด้านข้างพอดี

ตรวจสอบพบว่า รถโบเลโร่คันดังกล่าวเป็นรถประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตร (SDO) สังกัดกรมการไฟฟ้า ซึ่งในขณะเกิดเหตุตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ในรถ เนื่องจากคนขับรถเพิ่งขับไปส่งเจ้าหน้าที่ที่สถานีไฟฟ้าเสร็จและกำลังเดินทางกลับเพียงลำพัง แรงอัดจากรถบรรทุกทำให้คนขับรถเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก 3 สถานี พร้อมด้วยหน่วยดับเพลิงและรถพยาบาล รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่มายกตัวรถบรรทุกขึ้นเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถที่ถูกทับจนแบนราบ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้การจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวติดขัดอย่างหนักนานหลายชั่วโมง

ทางด้านนายตำรวจระดับสูงและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเดินทางไปยังรพ. เพื่อติดตามรายละเอียด พร้อมทั้งสั่งการให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดว่า เหตุใดรถบรรทุกจึงสูญเสียการทรงตัวจนเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ ขณะที่โลกออนไลน์ในอินเดียต่างออกมาเรียกร้องให้มีการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของรถบรรทุกหนักบนทางหลวงชนบทให้มากขึ้น (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ @X
แฟ้มภาพ @X
แฟ้มภาพ @X

