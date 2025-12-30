อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68
30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – แอสตัน วิลล่า
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์, เบน ไวท์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ เยอร์เรียน ทิมเบอร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
แอสตัน วิลล่า
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงค์ส กับ รอสส์ บาร์คลี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง แมตตี้ แคช กับ บูบาการ์ กามาร่า ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้จะไม่มีชื่อของ เอแวนน์ เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
อีกทั้งยังต้องเช็คความฟิตก่อนเกมของ เปา ตอร์เรส
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน ลาแมร์ โบการ์ด, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/12/25 แอสตัน วิลล่า 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 18/01/25 อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 24/08/24 แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 14/04/24 อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
- 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
แอสตัน วิลล่า
- 27/12/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – ลาแมร์ โบการ์ด, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น – อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ – จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 2-1 แอสตัน วิลล่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: