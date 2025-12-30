ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 09:57 น.
238

30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – แอสตัน วิลล่า

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์, เบน ไวท์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ เยอร์เรียน ทิมเบอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

แอสตัน วิลล่า

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงค์ส กับ รอสส์ บาร์คลี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง แมตตี้ แคช กับ บูบาการ์ กามาร่า ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้จะไม่มีชื่อของ เอแวนน์ เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

อีกทั้งยังต้องเช็คความฟิตก่อนเกมของ เปา ตอร์เรส

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน ลาแมร์ โบการ์ด, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS แอสตัน วิลล่า

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/12/25 แอสตัน วิลล่า 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/01/25 อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/08/24 แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/04/24 อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
  • 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

แอสตัน วิลล่า

  • 27/12/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – ลาแมร์ โบการ์ด, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น – อมาดู โอนาน่า, ยูริ ตีเลอมันส์ – จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 2-1 แอสตัน วิลล่า

 

