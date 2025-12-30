ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 09:35 น.
266

30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – วูล์ฟแฮมป์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะไม่มีชื่อของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อาหมัด ดิยัลโล่, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เมสัน เมาท์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ และ ค็อบบี้ เมนู

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น คาเซมิโร่, มานูเอล อูกาเต้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอัส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

วูล์ฟแฮมป์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ จะไม่มีชื่อของ แดน เบนท์ลี่ย์, โรดริโก้ โกเมส, มาร์แชลล์ มูเนสตี้ และ ฌอน-ริคเนอร์ เบลเลการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอ็มมานูเอล อักบาดู กับ ทาวานด้า ชิเรว่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 3 คน เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮวาง ฮี-ชาน กับ ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 08/12/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-4 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/04/24 แมนยู 0-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/02/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-4 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/08/23 แมนยู 1-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 27/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, มานูเอล อูการ์เต้ – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้

วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-5-2) : แซม จอห์นสตัน (GK) – เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครย์ชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ – คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – ฮวาง ฮี-ชาน, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

