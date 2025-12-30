ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์
ทลายโรงงานเถื่อนหัวหิน ย้อมแมว “นมกล่องหมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่หลอกขายออนไลน์ ต้นทุน 1 บาทฟันกำไร 10 เท่า อึ้งทำมานานกว่า 2 ปี
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ออกโรงเตือนภัยนักช้อปออนไลน์ หลังบุกทลายแหล่งผลิตอาหารเถื่อน นำนมหมดอายุมาปลอมแปลงฉลากใหม่ พร้อมยึดของกลางได้จำนวนมหาศาล
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองสั่งซื้อนมกล่อง UHT จากร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เมื่อได้รับสินค้ากลับพบความผิดปกติ ทั้งสีและกลิ่นที่ไม่เหมือนกับนมที่วางขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป
เมื่อตรวจสอบเชิงลึกไปยังสัญลักษณ์เฉพาะที่บริษัทผู้ผลิตทำไว้เพื่อเช็กวันหมดอายุจริง พบความจริงน่าตกใจว่า นมล็อตดังกล่าวหมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 แต่มีการปลอมแปลงฉลากวันหมดอายุใหม่ เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคว่ายังสามารถดื่มได้
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดหัวหิน เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้า
จากการตรวจค้น พบของกลางรายการสำคัญ ดังนี้
- นมกล่อง UHT (หมดอายุ) จำนวน 6,415 กล่อง
- เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ (อุปกรณ์สำคัญในการกระทำผิด)
- ไซรัปยี่ห้อ STARBUCK กว่า 6,000 ชิ้น
- กาแฟปรุงสำเร็จ 3 in 1 ผสมเองไม่มีฉลาก และผงชูรสแบ่งบรรจุอีกจำนวนมาก
- รวมมูลค่าของกลางกว่า 1,500,000 บาท
จากการสอบสวน ผู้ดูแลสถานที่ยอมรับสารภาพว่า นม UHT ทั้งหมดได้มาจากการ “ประมูลสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ” จากโกดังย่านสมุทรปราการ ในราคาถูกแสนถูกเพียง กล่องละ 1 บาท
จากนั้นจะนำมาคัดเลือกกล่องที่ไม่บุบสลาย ลบวันหมดอายุเดิมทิ้ง แล้วใช้เครื่องพิมพ์ปั๊มวันที่ใหม่ ก่อนนำไปโพสต์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคา กล่องละ 10 บาท (ฟันกำไร 10 เท่า) โดยทำพฤติกรรมเช่นนี้มานานกว่า 2 ปี แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบผลิตกาแฟซองขายเอง โดยซื้อวัตถุดิบมาผสมและบรรจุซองโดยไม่ได้รับอนุญาต มียอดขายวันละ 100-150 ซอง รวมถึงนำผงชูรสมาแบ่งบรรจุขายเองอีกด้วย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าอาหารราคาถูกผิดปกติผ่านช่องทางออนไลน์
