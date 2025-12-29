“แอนโทนี โจชัว” กำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ
แอนโทนี โจชัว นักมวยชาวอังกฤษ ดีกรีอดีตแชมป์เฮฟวี่เวท ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในไนจีเรีย มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ ขณะที่ตัวกำปั้นชาวอังกฤษปลอดภัย
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เว็บไซต์ เดลี่เมลล์ รายงานว่า แอนโทนี โจชัว (Anthony Joshua) นักมวยชาวอังกฤษ ดีกรีอดีตแชมป์เฮฟวี่เวท WBO/IBF/WBA ประสบอุบัติเหตุในประเทศไนจีเรีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ ขณะที่กำปั้นชาวอังกฤษได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุครั้งนี้
อ้างอิงจากผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถยนต์ของที่นายโจชัวนั้นขับพุ่งชนรถบรรทุกที่จอดข้างทางบนทางด่วน โดยนักมวยคนดังนั่งอยู่ข้างหลังคนขับ และมีคนบนรถรวม 4 คน ก่อนจะประสบอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุมีทีมรักษาความปลอดภัยครับตามนายโจชัวมาด้วย
ขณะที่นายเอดดี เฮอาร์น โปรโมเตอร์ของนายโจชัว กล่าวกับทางเดลี่เมลล์ ว่าเขาก็เพิ่งทราบข่าวนี้เหมือนกัน พวกเราพยายามติดต่อแอนโทนี พวกเราไม่อยากจะคาดเดากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เหมือนเขาจะปลอดภัยดี เราจะรอคอยข้อมูลและแจ้งให้ทราบต่อไป
ด้านทางการไนจีเรียยืนยันกับสำนักข่าว BBC ว่านายโจชัวปลอดภัยดี
ทั้งนี้แอนโทนี โจชัว เพิ่งขึ้นชกในบิ๊กแมทช์มูลค่าสูงถึง 3 พันล้านบาท (92 ล้านดอลลาร์) กับ เจค พอล โดยเป็นโจชัวที่ชนะน็อกในยกที่ 6 สำหรับไฟต์นั้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: