ลือหนัก “คริสเตียน พูลิซิช” ซุ่มปลูกต้นรักกับ “ซิดนีย์ สวีนีย์” ดาราสาวสุดอึ๋ม
ทำเอาหลายคนตาลุกวาว เมื่อล่าสุดสื่อเมืองนอกรายงานว่า คริสเตียน พูลิซิช กองหน้าของ เอซี มิลาน กำลังปลูกต้นรักกับดาราสาวสุดฮอตแห่งยุคอย่าง ซิดนีย์ สวีนีย์
แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ ซิดนีย์ สวีนีย์ นักแสดงสาวหุ่นฟ้าประทานได้ออกมาประกาศตัวว่ากลายเป็นโสดแล้ว ทำเอาสื่อหลายสำนักประโคมข่าวไปทั่วโลก รวไมปถึงมีข่าวลือว่ามีเหล่านักฟุตบอลตัวท็อปตามจีบดาราสาวรายนี้แบบไม่ขาดสาย
ล่าสุดสื่อในอิตาลีได้รายงานว่าคราวนี้เป็น คริสเตียน พูลิซิช ดาวยิงร่างเล็กของ เอซี มิลาน โดยรายงานระบุว่าทั้งสองคนมีความเป็นไปได้ที่จะคบหากัน
อย่างไรก็ตาม เหล่าแฟนคลับของทั้งฝ่าย รวมไปถึงเหล่าชาวเน็ตก็มองว่าข่าวนี้อาจเป็นเพียงแค่ข่าวซุบซิบทั่วไปเท่านั้น เพราะจนถึงตอนนี้ทั้ง คริสเตียน พูลิซิช และ ซิดนีย์ สวีนีย์ เองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนที่จะมีข่าวลือนี้ออกมา ดาวเตะชาวอเมริกันรายนี้มีข่าวว่ากำลังคบอยู่กับ อเล็กซา เมลตัน นักกอล์ฟสาวอยู่ก่อนแล้ว
อ้างอิง : dailysports.net
