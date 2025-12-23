“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศแผนขยายกองทัพเรือครั้งใหญ่ ด้วยการสั่งสร้างกองเรือรบใหม่ โดยมีเรือธงชื่อว่า Trump-class
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงการณ์ที่คลับกอล์ฟมาร์-อา-ลาโก เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหม พีท เฮกเซธ และรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ เกี่ยวกับแผนการเพิ่มขีดความสามารถทางทะเลของสหรัฐฯ โดยไฮไลต์สำคัญคือการอนุมัติสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (Battleship) รุ่นใหม่ภายใต้ชื่อชั้น “Trump-class”
เรือลำแรกในซีรีส์นี้จะใช้ชื่อว่า USS Defiant โดยทรัมป์ระบุว่าได้อนุมัติการสร้างในช่วงแรกจำนวน 2 ลำ และตั้งเป้าจะสร้างให้ครบถึง 25 ลำในอนาคต พร้อมยืนยันว่าเรือเหล่านี้จะต่อขึ้นภายในสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับชาวอเมริกันหลายพันตำแหน่ง
ทรัมป์กล่าวถึงเรือรบชื่อตัวเองด้วยความมั่นใจว่า “มันจะเป็นเรือที่เร็วที่สุด ใหญ่ที่สุด และทรงพลังกว่าเรือรบดั่งเดิมที่เคยสร้างมาถึง 100 เท่า”
เรือ Trump-class จะติดตั้งอาวุธระดับไฮเปอร์โซนิก (Hypersonic) และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาก โดย จอห์น ฟีแลน รัฐมนตรีทบวงทหารเรือ เผยว่าทรัมป์กำชับเป็นพิเศษว่าต้องการเรือรบที่มีลักษณะ “ใหญ่และสวยงาม” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือยุคใหม่
แผนการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงว่าปัจจุบันสหรัฐฯ มีกำลังการผลิตเรือรบตามหลังประเทศคู่แข่งอย่างจีนอย่างมาก โดยในปีนี้คำสั่งซื้อเรือจากทั่วโลกกว่า 60% ตกเป็นของอู่ต่อเรือในจีน และจีนมีจำนวนเรือรบในครอบครองมากที่สุดในโลกไปแล้ว
แม้ทรัมป์จะประกาศแผนที่ดูยิ่งใหญ่ แต่ก็มีความกังวลจากนักวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้จริง เนื่องจากโครงการเรือฟริเกตชั้น Constellation ที่ทรัมป์เคยอนุมัติในสมัยแรก ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2024 หลังจากเผชิญปัญหาความล่าช้าและงบประมาณบานปลาย โดยสูญเงินไปกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.2 หมื่นล้านบาท) แต่ส่งมอบเรือได้เพียง 2 ลำเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ทรัมป์กลับมารับตำแหน่งในเดือนมกราคม เขาให้คำมั่นว่าจะปลุกจิตวิญญาณอุตสาหกรรมต่อเรือของอเมริกาให้กลับมาอีกครั้ง โดยเน้นการผลิตที่รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งเรือแบบใช้คนบังคับและเรือไร้คนขับ
การประกาศสร้างกองเรือทองคำครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้ส่งกำลังทางเรือและอากาศเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนเพื่อกวาดล้างการขนส่งยาเสพติด โดยนับตั้งแต่เดือนกันยายน สหรัฐฯ ได้โจมตีเรือที่ต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 100 ราย
ขณะที่ ทรัมป์ อ้างว่าการปฏิบัติการนี้ช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันไว้ได้นับพันคนจากการสกัดกั้นยาเสพติด แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนออกมาวิจารณ์ว่าการโจมตีดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางอาวุธ
อ้างอิง : www.bbc.com
