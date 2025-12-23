ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:59 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:59 น.
62

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศแผนขยายกองทัพเรือครั้งใหญ่ ด้วยการสั่งสร้างกองเรือรบใหม่ โดยมีเรือธงชื่อว่า Trump-class

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงการณ์ที่คลับกอล์ฟมาร์-อา-ลาโก เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหม พีท เฮกเซธ และรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ เกี่ยวกับแผนการเพิ่มขีดความสามารถทางทะเลของสหรัฐฯ โดยไฮไลต์สำคัญคือการอนุมัติสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (Battleship) รุ่นใหม่ภายใต้ชื่อชั้น “Trump-class”

เรือลำแรกในซีรีส์นี้จะใช้ชื่อว่า USS Defiant โดยทรัมป์ระบุว่าได้อนุมัติการสร้างในช่วงแรกจำนวน 2 ลำ และตั้งเป้าจะสร้างให้ครบถึง 25 ลำในอนาคต พร้อมยืนยันว่าเรือเหล่านี้จะต่อขึ้นภายในสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับชาวอเมริกันหลายพันตำแหน่ง

Images are seen before President Donald Trump speaks, at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)

ทรัมป์กล่าวถึงเรือรบชื่อตัวเองด้วยความมั่นใจว่า “มันจะเป็นเรือที่เร็วที่สุด ใหญ่ที่สุด และทรงพลังกว่าเรือรบดั่งเดิมที่เคยสร้างมาถึง 100 เท่า”

เรือ Trump-class จะติดตั้งอาวุธระดับไฮเปอร์โซนิก (Hypersonic) และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาก โดย จอห์น ฟีแลน รัฐมนตรีทบวงทหารเรือ เผยว่าทรัมป์กำชับเป็นพิเศษว่าต้องการเรือรบที่มีลักษณะ “ใหญ่และสวยงาม” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือยุคใหม่

แผนการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงว่าปัจจุบันสหรัฐฯ มีกำลังการผลิตเรือรบตามหลังประเทศคู่แข่งอย่างจีนอย่างมาก โดยในปีนี้คำสั่งซื้อเรือจากทั่วโลกกว่า 60% ตกเป็นของอู่ต่อเรือในจีน และจีนมีจำนวนเรือรบในครอบครองมากที่สุดในโลกไปแล้ว

President Donald Trump arrives to speak at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)

แม้ทรัมป์จะประกาศแผนที่ดูยิ่งใหญ่ แต่ก็มีความกังวลจากนักวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้จริง เนื่องจากโครงการเรือฟริเกตชั้น Constellation ที่ทรัมป์เคยอนุมัติในสมัยแรก ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2024 หลังจากเผชิญปัญหาความล่าช้าและงบประมาณบานปลาย โดยสูญเงินไปกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.2 หมื่นล้านบาท) แต่ส่งมอบเรือได้เพียง 2 ลำเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ทรัมป์กลับมารับตำแหน่งในเดือนมกราคม เขาให้คำมั่นว่าจะปลุกจิตวิญญาณอุตสาหกรรมต่อเรือของอเมริกาให้กลับมาอีกครั้ง โดยเน้นการผลิตที่รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งเรือแบบใช้คนบังคับและเรือไร้คนขับ

การประกาศสร้างกองเรือทองคำครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้ส่งกำลังทางเรือและอากาศเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนเพื่อกวาดล้างการขนส่งยาเสพติด โดยนับตั้งแต่เดือนกันยายน สหรัฐฯ ได้โจมตีเรือที่ต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 100 ราย

ขณะที่ ทรัมป์ อ้างว่าการปฏิบัติการนี้ช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันไว้ได้นับพันคนจากการสกัดกั้นยาเสพติด แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนออกมาวิจารณ์ว่าการโจมตีดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางอาวุธ

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

2 นาที ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

17 นาที ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

32 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

41 นาที ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

43 นาที ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

47 นาที ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:59 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:59 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button