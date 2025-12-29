กกต.ยัน ผู้สมัคร ปชน.ถูกจับ ยังไม่ขาดคุณสมบัติ ชี้เปลี่ยนตัวได้ ต้องลาออก-ทำไพรมารีโหวตใหม่
กกต. ชี้แจงกรณีผู้สมัครพรรคประชาชนถูกจับ ยังไม่ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง แนะหากเปลี่ยนตัว ต้องให้ลาออกสมาชิกพรรค-ทำไพรมารีโหวตใหม่ ก่อน 31 ธ.ค.
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ได้ออกมาไขข้อข้องใจถึงกรณีที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด โดยระบุว่า ตามกฎหมายแล้วการขอเปลี่ยนแปลงหรือถอนตัวผู้สมัครจะทำได้ก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ตาย ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ซึ่งกรณีนี้ผู้สมัครยังถือว่าไม่เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก
อย่างไรก็ตาม ผอ.กกต.กทม. ชี้แจงว่า หากพรรคต้องการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร จะต้องพิจารณาในประเด็นการขาดคุณสมบัติ เช่น การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันเลือกตั้ง หากผู้สมัครรายเดิมยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ก็จะทำให้ขาดคุณสมบัติทันที เปิดทางให้พรรคสามารถดำเนินการสรรหาผู้สมัครใหม่ได้
สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร พรรคการเมืองจะต้องดำเนินการทำไพรมารีโหวตเพื่อคัดเลือกผู้สมัครคนใหม่ให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงนำรายชื่อมายื่นสมัครต่อผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ก่อนเวลา 16.30 น. ตามระเบียบ กกต. ข้อ 93 โดยใช้แบบฟอร์ม สส. 4/9 สำหรับการสมัครแทน ซึ่งผู้สมัครใหม่จะได้รับหมายเลขเดิมของผู้สมัครคนเก่า และผู้อำนวยการเขตจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมออกก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ย้ำว่า หากผู้สมัครรายเดิมไม่ยื่นใบลาออก ก็จะยังคงสถานะเป็นผู้สมัครต่อไป เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุดและไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง แต่หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องจริยธรรม กกต. ก็มีอำนาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง และหากพบว่าขาดคุณสมบัติจริงก็สามารถถอนชื่อได้ในภายหลัง โดยหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีเวลา 7 วันในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เท้ง ณัฐพงษ์” ขอโทษปม “บุญฤทธิ์” ชี้เป็นเหตุสุดวิสัย ย้ำจุดยืน “มีส้มไม่มีเทา”
- “ช่อ พรรณิการ์” เผยความในใจ ปมอดีตผู้สมัคร สส. รับเจ็บปวดใจ ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง
- “ชูวิทย์” สอนมวยพรรคส้ม “ว่าคนอื่นเทา แต่ตัวเองเทาเอง” ย้ำเช็กประวัติผู้สมัครให้ดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: