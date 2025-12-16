ทรัมป์ ออกโรงจี้ “สี จิ้นผิง” ปล่อยตัว จิมมี ไหล ยกเหตุปัญหาสุขภาพ-อายุมาก
บีบีซีตี ! โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ คุยสี จิ้นผิง ผู้นำจีน พิจารณาปล่อยตัว จิมมี ไหล เจ้าพ่อหนังสือพิมพ์ แอปเปิ้ลเดลีและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง
ก่อนหน้านี้ จิมมี ไหล (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อวัย 78 ปี เพิ่งถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานสมคบคิดร่วมมือกับกองกำลังต่างชาติ และสมคบคิดเผยแพร่เนื้อหายุยงปลุกปั่นภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีน จนอาจทำให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิต
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้านของโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้อย่างมากและได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีของจีนแล้ว และได้ขอให้อีกฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวนายจิมมี ไหล
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเมืองลุงแซมบอกด้วยว่า นายไหลอายุมากแล้วและสุขภาพไม่ดี ตนจึงส่งคำขอนี้ไปแต่ก็ต้องติดตามต่อไปว่าทางการจีนจะพิจารณาว่าอย่างไรบ้าง
ขณะที่ทางการอังกฤษเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนายจิมมี ไหลทันทีเช่นกัน โดย อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอังกฤษประณามการตัดสินคดีดังกล่าวโดยระบุว่า เป็นการดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง
คูเปอร์ ในฐานะรมต.ต่างประเทศเมืองผู้ดี กล่าวอีกว่า นายไหลตกเป็นเป้าของรัฐบาลจีนและฮ่องกงจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ
กระทรวงต่างประเทศอังกฤษ ยังเรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักรเข้าพบ เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของอังกฤษต่อเรื่องนี้ และถือเป็นเรื่องน่าเสียใจที่ชาวอังกฤษถูกละเมิดสิทธิในฮ่องกง
สำหรับ จิมมี่ ไหล ถูกจำคุกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 และมีกำหนดตัดสินโทษในช่วงต้นปี 2026
ทั้งนี้ จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า การกระทำของนายไหลสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกง ด้านกระทรวงต่างประเทศจีนได้ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของการดำเนินคดีนายไหล โดยบอกว่า เป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายระบบยุติธรรมของฮ่องกง
ด้าน เซบาสเตียน ไหล ลูกชายของจิมมี่ ไล แถลงข่าวที่กรุงลอนดอนด้วยความโศกเศร้า เขาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษดำเนินการให้มากกว่าแค่คำพูดเพื่อช่วยพ่อที่เป็นพลเมืองอังกฤษ โดยระบุว่าอังกฤษจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนได้อย่างไร หากจีนยังไม่ยอมปล่อยชายชราวัย 70 กว่าที่ป่วยหนักให้กลับบ้าน
ปัญหาสุขภาพ “มหาเสรษฐีฮ่องกง” ในเรือนจำ
อ้างอิงรายงานจากซีเอ็นเอ็น (CNN) ของสหรัฐ ตลอดระยะเวลาการคุมขังกว่า 1,800 วัน จิมมี่ ไล ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการขังเดี่ยว ทนายความของเขาเปิดเผยต่อศาลว่า เขามีอาการใจสั่นและเวียนศีรษะ ขณะที่ครอบครัวกังวลเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงตามวัย
แคลร์ ไล ลูกสาวของเขา เขียนบทความระบุว่า การขังเดี่ยวส่งผลกระทบต่อร่างกายพ่ออย่างมาก และครอบครัวไม่ทราบรายละเอียดการรักษาที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฮ่องกงโต้แย้งว่า จิมมี่ ไหล ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และการขังเดี่ยวนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของเขาเอง
