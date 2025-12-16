ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ออกโรงจี้ “สี จิ้นผิง” ปล่อยตัว จิมมี ไหล ยกเหตุปัญหาสุขภาพ-อายุมาก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:49 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:02 น.
83
จิมมี่ไหล ทรัมป์
ภาพ @AP

บีบีซีตี ! โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ คุยสี จิ้นผิง ผู้นำจีน พิจารณาปล่อยตัว จิมมี ไหล เจ้าพ่อหนังสือพิมพ์ แอปเปิ้ลเดลีและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง

ก่อนหน้านี้ จิมมี ไหล (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อวัย 78 ปี เพิ่งถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานสมคบคิดร่วมมือกับกองกำลังต่างชาติ และสมคบคิดเผยแพร่เนื้อหายุยงปลุกปั่นภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีน จนอาจทำให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิต

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้านของโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้อย่างมากและได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีของจีนแล้ว และได้ขอให้อีกฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวนายจิมมี ไหล

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเมืองลุงแซมบอกด้วยว่า นายไหลอายุมากแล้วและสุขภาพไม่ดี ตนจึงส่งคำขอนี้ไปแต่ก็ต้องติดตามต่อไปว่าทางการจีนจะพิจารณาว่าอย่างไรบ้าง

ขณะที่ทางการอังกฤษเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนายจิมมี ไหลทันทีเช่นกัน โดย อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอังกฤษประณามการตัดสินคดีดังกล่าวโดยระบุว่า เป็นการดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง

คูเปอร์ ในฐานะรมต.ต่างประเทศเมืองผู้ดี กล่าวอีกว่า นายไหลตกเป็นเป้าของรัฐบาลจีนและฮ่องกงจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ

กระทรวงต่างประเทศอังกฤษ ยังเรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักรเข้าพบ เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของอังกฤษต่อเรื่องนี้ และถือเป็นเรื่องน่าเสียใจที่ชาวอังกฤษถูกละเมิดสิทธิในฮ่องกง

Merchandise in support of Jimmy Lai is displayed before a news conference, Monday, Dec. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

สำหรับ จิมมี่ ไหล ถูกจำคุกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 และมีกำหนดตัดสินโทษในช่วงต้นปี 2026

ทั้งนี้ จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า การกระทำของนายไหลสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกง ด้านกระทรวงต่างประเทศจีนได้ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของการดำเนินคดีนายไหล โดยบอกว่า เป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายระบบยุติธรรมของฮ่องกง

ด้าน เซบาสเตียน ไหล ลูกชายของจิมมี่ ไล แถลงข่าวที่กรุงลอนดอนด้วยความโศกเศร้า เขาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษดำเนินการให้มากกว่าแค่คำพูดเพื่อช่วยพ่อที่เป็นพลเมืองอังกฤษ โดยระบุว่าอังกฤษจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนได้อย่างไร หากจีนยังไม่ยอมปล่อยชายชราวัย 70 กว่าที่ป่วยหนักให้กลับบ้าน

เซบาสเตียน ไหล ลูกชายของจิมมี่ ไหล และทนายความระหว่างประเทศ แถลงข่าวในกรุงลอนดอน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. (AP Photo/Thomas Krych)

ปัญหาสุขภาพ “มหาเสรษฐีฮ่องกง” ในเรือนจำ

อ้างอิงรายงานจากซีเอ็นเอ็น (CNN) ของสหรัฐ ตลอดระยะเวลาการคุมขังกว่า 1,800 วัน จิมมี่ ไล ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการขังเดี่ยว ทนายความของเขาเปิดเผยต่อศาลว่า เขามีอาการใจสั่นและเวียนศีรษะ ขณะที่ครอบครัวกังวลเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงตามวัย

แคลร์ ไล ลูกสาวของเขา เขียนบทความระบุว่า การขังเดี่ยวส่งผลกระทบต่อร่างกายพ่ออย่างมาก และครอบครัวไม่ทราบรายละเอียดการรักษาที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฮ่องกงโต้แย้งว่า จิมมี่ ไหล ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และการขังเดี่ยวนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของเขาเอง

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
เจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธยืนรักษาการณ์อยู่ด้านนอกศาลแขวงเวสต์เกาลูน หลังจากการตัดสินคดีความมั่นคงแห่งชาติของจิมมี่ ไล 15 ธ.ค.2025 (AP Photo/Chan Long Hei)
สตีฟ หลี่ กวาย-วาห์ ผู้กำกับอาวุโสประจำแผนกความมั่นคงแห่งชาติ กองตำรวจฮ่องกง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศาลแขวงเวสต์เกาลูน หลังศาลมีคำพิพากษาคดีความมั่นคงแห่งชาติของจิมมี่ ไล (AP Photo/Chan Long Hei)
(AP Photo/Chan Long Hei)

อ่านข่าวต่างประเทศ สำรวจประเด็นเด็ดมหาอำนาจโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:49 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:02 น.
83
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button