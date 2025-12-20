ข่าวต่างประเทศ

“ปูติน อินเลิฟ” สื่อผู้ดีไล่ขุดภาพ ลุ้นหวยออก “ราชินียิมนาสติก” หรือกิ๊กสาววัยทีน

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 20:38 น.
53
ภาพ @AP

วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เผยกลางรายการว่ามีคนรู้ใจแล้ว นักวิเคราะห์ชี้หวังปรับลุคให้ดูอ่อนโยน ท่ามกลางข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ลับกับ อาลีนา คาบาเยว่า และอดีตนางงามรุ่นลูก

สื่อต่างประเทศจอมขุดคุ้ยอย่าง “เดอะซัน (The Sun)” ระบุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ เรจินา โอเรโคว่า พิธีกรจาก “สำนักข่าว 360°” เมื่อเธอถามถึงสถานะหัวใจของผู้นำเครมลิน แม้ปูตินจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อหญิงสาวผู้โชคดีคนนั้น แต่เขาตอบคำถามสั้นๆ เพียงคำเดียวว่า “ใช่”

ก่อนจะเสริมว่า “นั่นน่าจะตอบส่วนสุดท้ายของคำถามคุณได้แล้วนะ”

คำตอบสั้นๆ นี้เพียงพอที่จะจุดชนวนข่าวลือให้ลุกฮือขึ้นมาอีกครั้ง ชาวรัสเซียและนักจับตาการเมืองทั่วโลกต่างคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าสาวปริศนาคนนี้คือใคร ?

ปูตินกำลังมีความรัก
แฟ้มภาพ

ขอบคุณคลิป : @thesun

ตัวเต็งเบอร์หนึ่ง “อาลีนา คาบาเยว่า”

ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ อาลีนา คาบาเยว่า วัย 42 ปี อดีตนักยิมนาสติกลีลา-เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก เจ้าของฉายา “ผู้หญิงที่ตัวอ่อนที่สุดในรัสเซีย” โดยทั้งคู่ตกเป็นข่าวว่า มีความสัมพันธ์ลับๆ มายาวนานถึง 18 ปี

ข้อมูลระบุว่า ปูตินและคาบาเยว่ามีลูกด้วยกัน 2 คน คือ อิวาน สปิโรโดนอฟ (10 ขวบ) และ วลาดิเมียร์ สปิโรโดนอฟ (6 ขวบ) เด็กทั้งสองใช้นามสกุลปลอมและอาศัยอยู่กับแม่ในพระราชวังลับแห่งหนึ่งของปูติน ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วรัสเซีย แม้ปูตินจะไม่เคยพูดถึงพวกเขาเลยก็ตาม

alinakabaeva.officiaal
ภาพ IG @alinakabaeva.officiaal

ม้ามืดมาแรง “อลิซา คาร์เชวา”

อย่างไรก็ตาม ข่าวลืออีกกระแสชี้เป้าไปที่เรื่องราวดำมืดกว่านั้น มีรายงานว่าปูตินอาจนอกใจคาบาเยว่า ไปคบหากับ อลิซา คาร์เชวา อดีตผู้เข้าประกวดนางงาม ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง 17 ปี ในขณะที่ปูตินอายุ 58 ปี

ความสัมพันธ์นี้เริ่มแดงขึ้นหลังจากคาร์เชวาถ่ายแบบปฏิทินสุดวาบหวิวเพื่อฉลองวันเกิดให้ปูติน โดย “Proekt” สื่อสืบสวนสอบสวนของรัสเซีย แฉว่า หญิงสาวถูกลักลอบพาเข้าไปในที่พักของปูตินยามวิกาล ช่วงเวลาเดียวกับที่คาบาเยว่าไม่อยู่

หลักฐานสำคัญคือ อพาร์ตเมนต์หรูมูลค่ากว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 39 ล้านบาท) ที่คาร์เชวาได้รับเป็นของขวัญ รวมถึงพ่อของเธอก็มีชื่ออยู่ในบัญชีเงินเดือนของเครมลินด้วย

ภาพ Alisa Kharcheva

นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า จังหวะเวลาในการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ปูตินอาจกำลังพยายาม “ล้างภาพลักษณ์” จากผู้นำเผด็จการผู้สั่งการสงคราม ให้กลายเป็นชายสูงวัยที่ยังมีความรักและความรู้สึก เพื่อเรียกคะแนนนิยมจากชาวรัสเซีย 145 ล้านคน

เส้นทางรักของปูตินไม่เคยเรียบง่าย เขาหย่ากับ ลุดมิลลา ภรรยาคนแรกในปี 2014 โดยมีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คือ มาเรีย (40 ปี) และ คาเทรินา (39 ปี)

นอกจากนี้ เขายังเคยมีความสัมพันธ์กับ สเวตลานา คริโวนอกิกห์ เศรษฐีนีเจ้าของธนาคารและอดีตเจ้าของบาร์เปลือย จนมีลูกสาวนอกสมรสอีกคนคือ ลูอิซา โรโซวา วัย 22 ปี ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในปารีส

ลูอิซา เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อเธอออกมาขอโทษนักข่าวชาวยูเครนที่พี่ชายเสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพรัสเซีย โดยเธอกล่าวว่า “ฉันเสียใจจริงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่น่าเสียดายที่ฉันรับผิดชอบสถานการณ์นี้ไม่ได้ ฉันดีใจที่คุณกล้าเข้ามาคุยกับฉัน” (ดูแผนผัง ความสัมพันธ์เชื้อสายปูติน)

ทั้งนี้ ปูติน เคยกล่าวประโยคเด็ดไว้ว่า “ผมมีชีวิตส่วนตัวที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว และมันต้องได้รับความเคารพ” พร้อมตำหนิคนที่ชอบ “ยื่นจมูกเน่าๆ และจินตนาการลามก” เข้ามาในชีวิตคนอื่น

แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งผู้นำวัย 73 ปี พยายามปิดบังมากเท่าไร ความอยากรู้อยากเห็นของโลกก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อคำว่า “รัก” หลุดออกมาจากปากของชายผู้กุมชะตากรรมสงครามโลกในขณะนี้.

ภาพของประธานาธิบดี ปูติน ปรากฏอยู่บนด้านหน้าของศูนย์ธุรกิจแห่งหนึ่ง ก่อนวันแถลงข่าวประจำปีและรายการสนทนาทางโทรศัพท์ของเขาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย 18 ธันวาคม 2025
ภาพของประธานาธิบดี ปูติน ปรากฏอยู่บนด้านหน้าของศูนย์ธุรกิจแห่งหนึ่ง ก่อนวันแถลงข่าวประจำปีและรายการสนทนาทางโทรศัพท์ของเขา ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย 18 ธ.ค. 2025 (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

