“ปูติน อินเลิฟ” สื่อผู้ดีไล่ขุดภาพ ลุ้นหวยออก “ราชินียิมนาสติก” หรือกิ๊กสาววัยทีน
วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เผยกลางรายการว่ามีคนรู้ใจแล้ว นักวิเคราะห์ชี้หวังปรับลุคให้ดูอ่อนโยน ท่ามกลางข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ลับกับ อาลีนา คาบาเยว่า และอดีตนางงามรุ่นลูก
สื่อต่างประเทศจอมขุดคุ้ยอย่าง “เดอะซัน (The Sun)” ระบุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ เรจินา โอเรโคว่า พิธีกรจาก “สำนักข่าว 360°” เมื่อเธอถามถึงสถานะหัวใจของผู้นำเครมลิน แม้ปูตินจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อหญิงสาวผู้โชคดีคนนั้น แต่เขาตอบคำถามสั้นๆ เพียงคำเดียวว่า “ใช่”
ก่อนจะเสริมว่า “นั่นน่าจะตอบส่วนสุดท้ายของคำถามคุณได้แล้วนะ”
คำตอบสั้นๆ นี้เพียงพอที่จะจุดชนวนข่าวลือให้ลุกฮือขึ้นมาอีกครั้ง ชาวรัสเซียและนักจับตาการเมืองทั่วโลกต่างคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าสาวปริศนาคนนี้คือใคร ?
ตัวเต็งเบอร์หนึ่ง “อาลีนา คาบาเยว่า”
ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ อาลีนา คาบาเยว่า วัย 42 ปี อดีตนักยิมนาสติกลีลา-เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก เจ้าของฉายา “ผู้หญิงที่ตัวอ่อนที่สุดในรัสเซีย” โดยทั้งคู่ตกเป็นข่าวว่า มีความสัมพันธ์ลับๆ มายาวนานถึง 18 ปี
ข้อมูลระบุว่า ปูตินและคาบาเยว่ามีลูกด้วยกัน 2 คน คือ อิวาน สปิโรโดนอฟ (10 ขวบ) และ วลาดิเมียร์ สปิโรโดนอฟ (6 ขวบ) เด็กทั้งสองใช้นามสกุลปลอมและอาศัยอยู่กับแม่ในพระราชวังลับแห่งหนึ่งของปูติน ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วรัสเซีย แม้ปูตินจะไม่เคยพูดถึงพวกเขาเลยก็ตาม
ม้ามืดมาแรง “อลิซา คาร์เชวา”
อย่างไรก็ตาม ข่าวลืออีกกระแสชี้เป้าไปที่เรื่องราวดำมืดกว่านั้น มีรายงานว่าปูตินอาจนอกใจคาบาเยว่า ไปคบหากับ อลิซา คาร์เชวา อดีตผู้เข้าประกวดนางงาม ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง 17 ปี ในขณะที่ปูตินอายุ 58 ปี
ความสัมพันธ์นี้เริ่มแดงขึ้นหลังจากคาร์เชวาถ่ายแบบปฏิทินสุดวาบหวิวเพื่อฉลองวันเกิดให้ปูติน โดย “Proekt” สื่อสืบสวนสอบสวนของรัสเซีย แฉว่า หญิงสาวถูกลักลอบพาเข้าไปในที่พักของปูตินยามวิกาล ช่วงเวลาเดียวกับที่คาบาเยว่าไม่อยู่
หลักฐานสำคัญคือ อพาร์ตเมนต์หรูมูลค่ากว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 39 ล้านบาท) ที่คาร์เชวาได้รับเป็นของขวัญ รวมถึงพ่อของเธอก็มีชื่ออยู่ในบัญชีเงินเดือนของเครมลินด้วย
นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า จังหวะเวลาในการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ปูตินอาจกำลังพยายาม “ล้างภาพลักษณ์” จากผู้นำเผด็จการผู้สั่งการสงคราม ให้กลายเป็นชายสูงวัยที่ยังมีความรักและความรู้สึก เพื่อเรียกคะแนนนิยมจากชาวรัสเซีย 145 ล้านคน
เส้นทางรักของปูตินไม่เคยเรียบง่าย เขาหย่ากับ ลุดมิลลา ภรรยาคนแรกในปี 2014 โดยมีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คือ มาเรีย (40 ปี) และ คาเทรินา (39 ปี)
นอกจากนี้ เขายังเคยมีความสัมพันธ์กับ สเวตลานา คริโวนอกิกห์ เศรษฐีนีเจ้าของธนาคารและอดีตเจ้าของบาร์เปลือย จนมีลูกสาวนอกสมรสอีกคนคือ ลูอิซา โรโซวา วัย 22 ปี ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในปารีส
ลูอิซา เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อเธอออกมาขอโทษนักข่าวชาวยูเครนที่พี่ชายเสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพรัสเซีย โดยเธอกล่าวว่า “ฉันเสียใจจริงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่น่าเสียดายที่ฉันรับผิดชอบสถานการณ์นี้ไม่ได้ ฉันดีใจที่คุณกล้าเข้ามาคุยกับฉัน” (ดูแผนผัง ความสัมพันธ์เชื้อสายปูติน)
ทั้งนี้ ปูติน เคยกล่าวประโยคเด็ดไว้ว่า “ผมมีชีวิตส่วนตัวที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว และมันต้องได้รับความเคารพ” พร้อมตำหนิคนที่ชอบ “ยื่นจมูกเน่าๆ และจินตนาการลามก” เข้ามาในชีวิตคนอื่น
แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งผู้นำวัย 73 ปี พยายามปิดบังมากเท่าไร ความอยากรู้อยากเห็นของโลกก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อคำว่า “รัก” หลุดออกมาจากปากของชายผู้กุมชะตากรรมสงครามโลกในขณะนี้.
