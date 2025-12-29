ข่าวดาราบันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี

อาลัย ‘ชรัมภ์ เทพชัย’ นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันวัย 72 ปี จากอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ ปิดตำนานเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำ เปิดกำหนดการสวดอภิธรรมวัดลุ่มเจริญศรัทธา ฌาปนกิจ 30 ธ.ค.นี้

ถือเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีที่ของแฟนเพลงลูกกรุง กรณีวงการเพลงไทยต้องสูญเสียปูชนียบุคคลสำคัญ ตั้ม ชรัมภ์ เทพชัย หรือ นายประหลาด ศรีชลาชัย ศิลปินเจ้าของน้ำเสียงนุ่มลึกบาดใจ ผู้ขับขานบทเพลงอมตะมากมาย จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม ผ่านมา สาเหตุจากอุบัติเหตุล้มภายในห้องน้ำ ปิดตำนานนักร้องรางวัลพระราชทานในวัย 72 ปี

สำหรับ ชรัมภ์ เทพชัย ถือเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการเพลงลูกกรุง มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลง โดยเฉพาะเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตนักร้อง คือการได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน ปี พ.ศ. 2519 จากบทเพลงรักเหมือนเหล็กไหล ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ ครูจงรัก จันทร์คณา

นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงอมตะที่สร้างชื่อเสียงอีกมากมาย อาทิ ฐานันดรรัก, หนึ่งใจสองรัก, คนไกลบ้าน, ลำน้ำพอง, ศึกบางระจัน, ลาชู้, คนสองรัก, อวยพรวิวาห์ ฯลฯ

ทางครอบครัวและญาติได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์ ณ ศาลา 3 วัดลุ่มเจริญศรัทธา (วัดรุ่งเรืองฯ) ตรอกจันทน์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้

  • พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2568
  • พิธีฌาปนกิจ : วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ชรัมภ์ เทพชัย และขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

