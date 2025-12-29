ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 09:21 น.
66

ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา ร่วมตั้งฉายาสภาปี 68 รังหนอนสีเทา ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา รังของหนู ขณะที่เหตุการณ์แห่งปีคือพรรคส้มเลือกพรรคภูมิใจไทย

ตามธรรมเนียมประจำทุกปี ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา ร่วมกันตั้ง “ฉายาสภา” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง สส.และ สว. ตลอดปี 2568 ในฐานะที่ติดตามการทำหน้าที่ของ สส. และ สว. มาโดยตลอด ดังนี้

“สภาผู้แทนราษฎร” ได้รับฉายา “รังหนอนสีเทา”

หากเปรียบสภาฯ เป็นร่างกายที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในปี 2568 ถูกมองว่ามีการกัดกินผลประโยชน์ภายในร่างกายเราจนเน่าเฟะ สส.หลายคนถูกตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมและการทำหน้าที่ที่ไม่ยึดโยงกับประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เหมือนหนอนที่รุมชอนไชอยู่ภายในซากที่รอวันเสื่อมสลาย

อีกทั้งที่ผ่านมามักจะเห็นคำว่า “งูเห่า” เกิดขึ้นในสภา แต่ระยะหลัง สส.ที่ถูกมองเป็นงูเห่าไม่กล้าเผยตัว แต่ไปแฝงในพรรคการเมืองต่างๆ เปรียบเหมือนกับ “หนอน” ที่แฝงอยู่ในนั้น เพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือโครงการต่างๆ ร่วมกัน เป็นการทำธุรกิจการเมืองแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยแทบไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในสมการแม้แต่นิดเดียว

ส่วนคำว่า “สีเทา” สะท้อนถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่อยู่ในสภา ไม่มีใครขาวสะอาดอย่างแท้จริง เพราะปรากฏข่าวว่ามีส่วนพัวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่กฎหมายอาจเอื้อมไม่ถึง จนทำให้ภาพลักษณ์ของสภาในปี 2568 ถูกมองว่าไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ แต่มุ่งแสวงหาอำนาจให้กับตนเองและพวกพ้อง

ดังนั้น “รังหนอนสีเทา” จึงหมายถึง สภาที่รวบรวมเหล่านักการเมืองที่ขาดความสง่างาม มุ่งเน้นการกัดกินงบประมาณและอำนาจผ่านการดีลผลประโยชน์ข้ามขั้ว โดยไม่สนจุดยืนทางการเมืองและหน้าที่ของตนเอง

“วุฒิสภา” ได้รับฉายา “รังของหนู”

วุฒิสภา เปรียบเสมือนที่รวมบุคคลต่างๆ ซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพ แต่พฤติกรรมของวุฒิสภากลับถูกมองว่าเป็นคนของผู้มีอำนาจและอยู่ภายใต้พรรคการเมืองหนึ่ง เปรียบเหมือนหนูที่อยู่ในรัง ที่มีการจับกลุ่มกันจนถูกตั้งข้อครหาว่า “พวกมากลากไป” ใช้กลไก “จริยธรรม” เล่นงานเสียงข้างน้อยให้ไม่มีที่ยืน

แม้รัฐบาล “นายกฯ หนู” จะอ้างว่าไม่สามารถสั่ง สว.ชุดนี้ได้ แต่เสียงข้างมากก็ยังไม่มีแตกแถว เดินหน้าโหวตองค์กรอิสระรัวๆ แม้จะมีข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็ไร้ความสะทกสะท้าน

“มงคล สุระสัจจะ” ประธานวุฒิสภา ได้รับฉายา “หมงล้งบุรีรัมย์”
“เฮียหมง” หรือ “เสี่ยหมง” ชื่อเล่นที่ภูมิใจของ “มงคล สุระสัจจะ” ประธานวุฒิสภา สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดูจะมีความสุขและเชี่ยวชาญกับบทบาท “เถ้าแก่ล้งผลไม้” มากกว่าการเป็นประมุขสภาสูง ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ไม่ใช่การขับเคลื่อนงานวุฒิสภา แต่คือการสวมบทบาทเถ้าแก่ล้งผลไม้พรีเซน “ทุเรียนน้ำแร่” ของดีบุรีรัมย์ และมังคุดเกรดเอระดับพรีเมียม อย่างน้ำไหลไฟดับ

ประธานวุฒิสภามักจะปรากฏตัวพร้อมความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลิตผลจากบ้านเกิด จนทำให้ยอดขายถล่มทลาย แต่พอไมค์จ่อปากถามถึงประเด็นร้อนทางการเมือง นายมงคลมักจะเกิดอาการ “โรคกลัวดอกพิกุลจะร่วง” ทันที ไม่ยอมพูดยอมจา พร้อมเอ่ยปากด้วยวลีเด็ด “ประธานต้องเป็นกลาง เขาไม่ให้พูด” ต่างจากตอนขายทุเรียนลิบลับ จนถูกมองว่าเป็นเสี่ยล้งผลไม้มากกว่าประมุขสภาสูง

“ดาวดับ”

สื่อมวลชนประจำรัฐสภา มีความเห็นร่วมกันที่จะมีผู้ได้รับตำแหน่งนี้ 3 คน ได้แก่ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา, นายอลงกต วรกี สว. และนายเศรณี อนิลบล สว. เนื่องจากในกรณีของนายมงคล จะสอดคล้องกับฉายาประธานวุฒิสภาคือ “หมงล้งบุรีรัมย์” ที่ผลงานเด่นชัดไม่ใช่การทำหน้าที่ประธานวุฒิสภา

ส่วนนายอลงกต ที่พยายามทำตัวเด่น ไม่ว่าจะเป็นดรามาแกล้งร้องไห้ล้อเลียนเพื่อน สว.ด้วยกัน หรือให้สัมภาษณ์สื่อด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน รวมถึงท่าทางจีบปากจีบคอ แต่กลับทำให้บุคคลภายนอกมองว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขณะที่นายเศรณี ก็ถือเป็นดาวดับอีกคน เพราะมีพฤติกรรมที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลด่ากราดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา หลังทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เปิดกระจกเพื่อตรวจสอบรถเข้า-ออก อาคารรัฐสภาตามหน้าที่ปกติ แต่นายเศรณีกลับแสดงความไม่พอใจ ใช้ถ้อยคำต่อว่าหยาบคายอย่างรุนแรง รวมถึงชี้หน้าข่มขู่ แม้ภายหลังจะออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้นายเศรณีดูดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภายังเห็นควรให้ฉายาดาวดับกับนายธนกร ถาวรชินโชติ สว. ด้วย เนื่องจากถูกศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัดสินจำคุก 4 ปีในคดีลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท รวมถึงกรณีที่นายธนกร ถูกอดีตสาวคนสนิทยื่นสอบจริยธรรมต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ แม้ทั้ง 2 เหตุการณ์จะยังไม่มีการตัดสินจนถึงที่สุด แต่ในฐานะสมาชิกสภาสูงก็ไม่สมควรมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

“วาทะแห่งปี”

ได้แก่ “วันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทิน มาบริหารประเทศ เราเลือกคุณอนุทิน ชาญวีรกูล มายุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกัน” โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอภิปรายปิดท้ายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ คนที่ 32 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2568

“เหตุการณ์แห่งปี”

ได้แก่ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2568 พรรคประชาชนโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากคลิปสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา

ภายหลังจากที่นายอนุทินได้รับโหวตเป็นนายกฯ ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อมาคือ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2568 วาระพิจารณากำหนดร่างหลัก ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ … พ.ศ. …) หลังจากที่ที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และคณะ ซึ่งเสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และร่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และคณะ ที่เสนอให้มี สสร.มาจากการเลือกตั้งบางส่วน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาเพื่อถ่วงดุล

ที่ประชุมรัฐสภามีมติ 300 ต่อ 287 เสียง เห็นชอบให้ใช้ร่างของนายพริษฐ์ เป็นร่างหลักในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาการพิจารณากฎหมายต่างๆ ร่างของรัฐบาลมักจะชนะ แต่ครั้งนี้กลับเป็นร่างของพรรคฝ่ายค้านที่ชนะ

จนนำมาสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งคือในวันที่ 11 ธ.ค.2568 ระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 เกี่ยวกับการตัดอำนาจ สว. 1 ใน 3 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคประชาชนต้องการให้ตัด แต่ สว.ส่วนใหญ่คัดค้านและดูเหมือนเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบไม่ให้ตัดอำนาจ สว.ออก ทำให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แก้ปัญหาด้วยการลุกอภิปรายว่า หากไม่ตัดอำนาจ สว. 1 ใน 3 ออก นายอนุทินก็ควรยุบสภาไปเลย ทำให้นายอนุทินประกาศยุบสภาทันที โดยมีผลในวันที่ 12 ธ.ค.2568 โดยอ้างเหตุผลว่า ยุบสภาตามที่นายณัฐพงษ์บอก และตาม MOA ว่าเลือกนายอนุทินมาเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎร

“คู่กัดแห่งปี”

ได้แก่ คู่ของ สว.พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ และ สว.นันทนา นันทวโรภาส แม้จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันทั้งคู่ แต่ก็ถือว่าอยู่กันคนละขั้ว และในการประชุมวุฒิสภาทั้งคู่มักจะมีวิวาทะกันตลอด ไม่ว่า น.ส.นันทนาจะอภิปรายวาระอะไร นายพิสิษฐ์มักจะลุกขึ้นโต้แย้งด้วยเหตุผลในมุมของตนเองอยู่เป็นประจำ

โดยเฉพาะในวาระพิจารณาเลือกองค์กรอิสระต่างๆ ที่ น.ส.นันทนามักจะขอให้วุฒิสภาชะลอการลงมติไว้ เนื่องจากวุฒิสภายังมีเอี่ยวในเรื่องคดีฮั้ว สว.อยู่ เกรงว่าอาจจะมีความไม่ชอบธรรมอยู่ตลอดเวลาที่มีวาระดังกล่าวเข้า แต่ก็ถูก สว.พิสิษฐ์ ลุกขึ้นสวนกลับทุกครั้ง ถึงขั้นไล่ น.ส.นันทนาออกจากห้องประชุม และให้ น.ส.นันทนาไปหาหมอ เพราะเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ขณะที่ น.ส.นันทนาเมื่อออกมาให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวก็มักจะเหน็บแนมนายพิสิษฐ์เป็นประจำ

ทั้งนี้ ปี 2568 สื่อมวลชนประจำรัฐสภามีมติงดตั้งฉายา “ประธานสภาผู้แทนราษฎร”, “ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” และ “ดาวเด่น” เนื่องจากอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง จึงกังวลว่าหากตั้งฉายาไปแล้วอาจถูกนำไปโจมตีกันได้ หรือเสี่ยงต่อกฎหมายเลือกตั้ง เพราะเป็นการให้คุณให้โทษกับผู้ถูกพูดถึง หากบุคคลนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

34 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

54 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

56 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

59 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 09:21 น.
66
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button