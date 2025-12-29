“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ
โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวยินดีและชื่นชม ไทย-กัมพูชา หลังเซ็นหยุดยิง ชี้การสู้รบสิ้นสุดลงแล้ว พร้อมติง UN ไร้ประสิทธิภาพในการหยุดความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม สำนักข่าว อนาโดลูอาจานซี่ รายงานว่านาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงการสู้รบของไทย-กัมพูชาว่าได้สิ้นสุดลงลงแล้ว และทั้งสองชาติกลับสู่สันติภาพ ภายหลังจากที่พวกเขาเซ็นข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน
โดยผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า เขายินดีที่จะประกาศว่าการต่อสู้ระหว่างไทยและกัมพูชาจะหยุดลงชั่วคราว จากนั้นจะกลับสู่สันติภาพ จากข้อตกลงหยุดยิงล่าสุด
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับทั้งผู้นำไทยและกัมพูชาจากความยอดเยี่ยมในการที่สามารถหาข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วและข้อสรุปที่ยุติธรรม รวดเร็วและแม่นยำตามที่สถานการณ์ควรจะเป็น
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีสหประชาชาติ (UN) ด้วยว่า สหรัฐฯนั้นมีประสิทธิภาพในการยุติความขัดแย้งทั่วโลกได้ดีกว่า พร้อมกล่าวอีกว่าบางทีแล้วสหรัฐฯกลายเป็น UN ที่แท้จริงแล้วก็ได้ เพราะ UN ช่วยเหลือได้นิดเดียวหรือไม่ก็ช่วยไม่ได้เลย พร้อมจี้ UN ว่าพวกเขาต้องมีความแอคทีฟและเกี่ยวข้องกับสันติภาพโลกมากกว่านี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ
- สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง
- กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: