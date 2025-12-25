ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี ไม่ทราบสาเหตุ
วงการเพลงเศร้า ‘คิมยองแด’ นักวิจารณ์เพลง เบื้องหลังความสำเร็จ K-POP เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี สุดอาลัยทำงานจนวาระสุดท้าย ญาติแจ้งกำหนดการศพ
ข่าวเศร้าส่งท้ายปีที่สร้างความใจหายให้กับแฟนเพลง K-POP กรณีบุคลากรทรงคุณค่าอย่าง คิมยองแด (Kim Young-dae) นักวิจารณ์ดนตรีชื่อดัง ผู้เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่คอยวิเคราะห์และถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของวงการ K-POP โดยเฉพาะวง BTS จากไปอย่างกะทันหันในวัยเพียง 47 ปี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทิ้งไว้เพียงผลงานและเสียงวิจารณ์ที่แหลมคมให้คนรุ่นหลังได้จดจำ
ตัวแทนของคิมยองแดได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาในช่วงเช้าของวันที่ 25 ธันวาคม โดยระบุว่า คิมยองแดได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวและคนใกล้ชิดไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแต่อย่างใด
สำหรับ คิมยองแด เกิดเมื่อปี 1977 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยยอนเซ ก่อนคว้าปริญญาเอกสาขาดุริยางคศิลป์ชาติพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
จากนั้นมีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงการเพลงเกาหลี ด้วยบทบาทที่หลากหลายและความทุ่มเทในการทำงาน ได้รับฉายาว่านักวิจารณ์ K-POP แห่งชาติ จากการวิเคราะห์เจาะลึกที่เข้าถึงง่ายและเป็นกลาง
ทั้งยังเคยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล Korea Music Awards และเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินรางวัลเวทีระดับโลกอย่าง MAMA AWARDS
รวมทั้งเป็นเจ้าของรายการพอดแคสต์ยอดนิยม Rolling Pod ที่นำเสนอเทรนด์ดนตรีและเรื่องราวของศิลปินได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องดนตรีที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนฟังกับนักวิจารณ์
สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟน ๆ คือเขายังคงทำงานจนถึงวาระสุดท้ายก่อนจากไป ในวันที่มีรายงานข่าวเสียชีวิต รายการวิทยุ CBS Kim Hyun-jung’s News Show ที่เขาไปร่วมรายการ เพิ่งจะออกอากาศในวันเดียวกับที่มีการรายงานข่าวการจากไปของเขา
ทางครอบครัวได้จัดเตรียมพิธีศพเพื่อให้มิตรและแฟนคลับได้ร่วมไว้อาลัย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุงอัง ณ ศาลา 6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุงอัง เคารพศพตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2025 ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น. จะมีพิธีมิสซาปลงศพ ณ โบสถ์ฮึกซอกดง จากนั้นเคลื่อนร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีฝัง ณ Seoul Memorial Park
