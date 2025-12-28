ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ชายญี่ปุ่นบุกเดี่ยว ไล่แทงคนในโรงงานผลิตยางในชิซูโอกะ เจ็บ 15 สาหัส 5

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 14:03 น.
61

เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญ ชายญี่ปุ่นสวมหน้ากากกันก๊าซบุกเดี่ยว ไล่แทงพนักงานโรงงานผลิตยางในชิซูโอกะ มีผู้บาดเจ็บรวม 15 ราย สาหัส 5 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 ธันวาคม) เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวไล่ทำร้ายร่างกายพนักงานภายในโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชิซูโอกะ โดยใช้อาวุธมีดและฉีดพ่นของเหลวบางอย่างใส่กลุ่มพนักงานจนได้รับบาดเจ็บระนาว

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำเมืองมิชิมะเปิดเผยว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 15 ราย และได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว โดยในจำนวนนี้ 8 รายมีบาดแผลจากการถูกแทง และอีก 7 รายได้รับบาดเจ็บจากการถูกฉีดพ่นของเหลวใส่ ซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าของเหลวดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับน้ำยาฟอกขาว

Police officers stand guard at the scene of a stabbing at the Yokohama Rubber Company in Mishima, west of Tokyo, Friday, Dec. 26, 2025. (Yusuke Hashizume/Kyodo News via AP)

หลังเกิดเหตุตำรวจได้เข้าจับกุม นายมาซากิ โอยามะ วัย 38 ปี ชาวเมืองมิชิมะ ในข้อหาพยายามฆ่า โดยรายงานจากสื่อระบุว่าขณะก่อเหตุ โอยามะสวมหน้ากากที่ดูเหมือนหน้ากากกันก๊าซ และพกอาวุธที่ดูเหมือนมีดเดินป่าเข้าไปไล่แทงชายวัย 28 ปีภายในโรงงานเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าพนักงานในโรงงานได้ช่วยกันล้อมจับและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ก่อนแล้ว

นอกจากนี้ แหล่งข่าวจากการสืบสวนระบุว่า ผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับโรงงานแห่งนี้ แต่ยังไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นพนักงานหรืออดีตพนักงานหรือไม่

ทั้งนี้ โรงงานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจากสถานีมิชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2.3 กิโลเมตร เป็นโรงงานผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่ามีพนักงานรวมกว่า 987 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2567)

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนนายโอยามะเพื่อหาแรงจูงใจที่แท้จริงในการบุกเข้ามาก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้

อ้างอิง : www.japantimes.co.jp

 

