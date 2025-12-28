ข่าวการเมือง

ไทยสร้างไทย คึกคัก! “จินนี่ ยศสุดา” ร่วมทัพจับเบอร์เลือกตั้ง ชูจุดแข็งไม่โกง-มีประสบการณ์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 18:46 น.
191
จินนี่ไทยสร้างไทยคือใคร
แฟ้มภาพ

ไทยสร้างไทย คึกคัก “น้องจินนี่” ยศสุดา ร่วมทัพจับเบอร์เลือกตั้งชูจุดแข็ง ไม่โกง มีประสบการณ์ ทำงานสำเร็จ ประกาศขอทำงานให้พี่น้องชาวไทยหายเหนื่อยจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่รุมเร้ามาอย่างยาวนาน

วันนี้ (28 ธ.ค.) พรรคไทยสร้างไทยนำโดย “จินนี่” นางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ พร้อมด้วย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร และ นายสุรเดช ทวีแสงชัยกุล ได้นำทีมคณะผู้บริหารและแกนนำพรรค เดินทางเข้าสู่สถานที่รับสมัครเพื่อร่วมลุ้นการจับหมายเลขประจำพรรค ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนคลับที่มาคอยต้อนรับอย่างหนาแน่นซึ่งแกนนำทุกคนต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและแสดงออกถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้

ด้าน นางสาวยศสุดา หรือ “น้องจินนี่” ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในครั้งนี้ว่า พรรคไทยสร้างไทยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกหลัก เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทย หายเหนื่อยจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่รุมเร้ามาอย่างยาวนานโดยเน้นย้ำว่าพรรคมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานการเมืองยุคใหม่ ที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย

พร้อมกันนี้ยังชูจุดแข็งในเรื่องของประสบการณ์การทำงานที่เคยทำสำเร็จมาแล้วจริงในอดีต ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีว่า นโยบายที่พรรคได้นำเสนอไปนั้น สามารถขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้ทันทีที่ได้รับโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สิทธิเลือกตั้งว่า คะแนนเสียงทุกคะแนนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการ ล้างบางคนโกงโดยไม่เกรงใจใครรวมถึงการแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจฐานรากเป็นลำดับแรก

หลังจากได้หมายเลขพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมผู้บริหารและน้องจินนี่ เตรียมที่จะลงพื้นที่ปูพรมทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารนโยบายและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง เพื่อตอกย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทยคือพรรคของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

อัปเดตหมายเลขหาเสียงของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งจับสลากปรากฏได้ “เบอร์ 48”.

ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์เลือกตั้ง 69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

