คริสตัล พาเลซ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 28 ธ.ค. 68
28 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก พาเลซ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, ชาดี ริอัด, คาเลบ ปอร์ฮา, ดาเนี่ยล มูญอซ และ ไดจิ คามาดะ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิสไมล่า ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น นาเธเนี่ล ไคลน์, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงคฺ จะไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน, โดมินิค โซลันกี้ และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คริสเตียน โรเมโร่ กับ ซาบี ซิโมนส์ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้จะไม่มีชื่อจอง ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 11/05/25 สเปอร์ส 0-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 27/10/24 คริสตัล พาเลซ 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 02/03/24 สเปอร์ส 3-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 27/10/23 คริสตัล พาเลซ 1-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 06/05/23 สเปอร์ส 1-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
- 23/12/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (แพ้จุดโทษ 7-8, คาราบาว คัพ)
- 20/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/12/25 เสมอ คู ปีเอส 2-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 14/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ เชลบอร์น 3-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
สเปอร์ส
- 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชารืดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – นาเธเนี่ยล ไคลน์, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
คริสตัล พาเลซ 2-1 สเปอร์ส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: