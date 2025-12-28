“กาส้ม ล้มเทา 46” รักชนก ขอวิธีสื่อสารด้วยมือ หลังปชน.ได้เบอร์สู้เลือกตั้ง 69
52 พรรคจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ แห่ยื่นบัญชีรอสมัครลงเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย – 9 ประชาธิปัตย์ 27 ภูมิใจไทย – 37 กธ. 42 พปชร. 43 พรรคประชาชน – 46 รทสช. 6 ด้าน ไอซ์ รักชนก เปิดรับไอเดียประกวดวิธีการสื่อสารหมายเลขด้วยมือ เริ่มเดี๋ยวนี้
วันนี้ (28 ธ.ค.68) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ สถานที่รับสมัครสส. บัญชีรายชื่อเป็นวันแรกได้มีบรรดาแกนนำพรรคการเมืองทยอยเดินทางมายังบริเวณสถานที่ “จับสลากหมายเลขผู้สมัครบัญชีรายชื่อ” หลังจากได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานบริเวณชั้น 5 เรียบร้อยแล้ว โดยมีพรรคการเมืองลงชื่อแล้วจำนวน 52 พรรค
ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาชนนั้นอยู่ในลำดับที่ 19 ซึ่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคปชน. และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนจับสลากหมายเลขซึ่งปรากฏว่า ได้ “เบอร์ 46”
มีรายงานว่า ภายหลังการจับเบอร์ช่วงเช้าแล้ว นายณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน เตรียมลงพื้นที่หาเสียงทันที โดยเวลา 15.30-16.15 น. จะขึ้นรถแห่วนรอบเมืองทองธานี ไปถนนติวานนท์ และจบ ณ ตลาดวัดกู้ จากนั้นเวลา 16.30-17.30 น. จะลงหาเสียงแจกแผ่นพับในตลาดวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ขณะที่ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน เคลื่อนไหวทันทีผ่านเฟซบุ๊ก @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork โดยระบุ “จับได้เบอร์ 46 ขอเปิดประกวดวิธีการสื่อสารหมายเลขด้วยมือ ต้องทำมือยังไง เริ่ม !!” นอกจากนี้เจ้าตัวยังแชร์สโลแกนล่าสุดของพรรคประชาชน ที่ชูธงวลีนำว่า “กาส้ม ล้มเทา 46”
ด้าน “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า มาในประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “รัฐบาลประชาชน 46”
ด้าน พรรคไทยสร้างไทยนำโดย “น้องจินนี่” นางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ พร้อมด้วย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร และ นายสุรเดช ทวีแสงชัยกุล ได้นำทีมคณะผู้บริหารและแกนนำพรรค เดินทางเข้าสู่สถานที่รับสมัครเพื่อร่วมลุ้นการจับหมายเลขประจำพรรค ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนคลับที่มาคอยต้อนรับอย่างหนาแน่นซึ่งแกนนำทุกคนต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม และแสดงออกถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้
นางสาวยศสุดา หรือ “จินนี่” ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในครั้งนี้ว่า พรรคไทยสร้างไทยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกหลักเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหายเหนื่อยจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่รุมเร้ามาอย่างยาวนาน โดยเน้นย้ำว่าพรรคมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานการเมืองยุคใหม่ที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ.
ผลการหมายจับสลากพรรคการเมืองทั้ง 52 พรรค
- พลังเพื่อไทย หมายเลข 16
- รักชาติ หมายเลข 35
- พลังธรรมใหม่ หมายเลข 38
- ไทรวมพลัง หมายเลข 21
- เพื่อชาติไทย หมายเลข 2
- เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 52
- แรงงานสร้างชาติ หมายเลข 30
- ประชากรไทย หมายเลข 31
- ปวงชนไทย หมายเลข 23
- โอกาสใหม่ หมายเลข 44
- ประชาอาสาชาติ หมายเลข 50
- คลองไทย หมายเลข 26
- เพื่อไทย หมายเลข 9
- เป็นธรรม หมายเลข 45
- ไทยภักดี หมายเลข 29
- เศรษฐกิจ หมายเลข 11
- สังคมประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 19
- แผ่นดินธรรม หมาย 41
- ประชาชน หมายเลข 46
- พลังสังคมใหม่ หมายเลข 18
- ประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 8
- ครูไทยเพื่อประชาชน หมายเลข 32
- วิชชั่นใหม่ หมายเลข 24
- ไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49
- ท้องที่ไทย หมายเลข 14
- รวมพลังประชาชน หมายเลข 13
- เสรีรวมไทย หมายเลข 12
- ฟิวชัน หมายเลข 20
- รวมใจไทย หมายเลข 5
- ประชาธิปัตย์ หมายเลข 27
- ประชาไทย หมายเลข 47
- กรีน หมายเลข 39
- ทางเลือกใหม่ หมายเลข 10
- กล้าธรรม หมายเลข 42
- เพื่อชีวิตใหม่ หมายเลข 25
- อนาคตไทย หมายเลข 15
- ไทยก้าวหน้า หมายเลข 28
- ภูมิใจไทย หมายเลข 37
- มิติใหม่ หมายเลข 4
- ประชาชาติ หมายเลข 33
- ไทยทรัพย์ทวี หมายเลข 1
- ก้าวอิสระ หมายเลข 22
- พลวัต หมายเลข 7
- ใหม่ หมายเลข 3
- สร้างอนาคต หมายเลข 34
- ไทยสร้างไทย หมายเลข 48
- พร้อม หมายเลข 51
- ไทยธรรม หมายเลข 40
- ไทยพร้อม หมายเลข 36
- ไทยชนะ หมายเลข 17
- พลังประชารัฐ หมายเลข 43
- รวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 6
