“กาส้ม ล้มเทา 46” รักชนก ขอวิธีสื่อสารด้วยมือ หลังปชน.ได้เบอร์สู้เลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 12:22 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 12:26 น.
205
พรรคประชาชนหมายเลข
แฟ้มภาพ

52 พรรคจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ แห่ยื่นบัญชีรอสมัครลงเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย – 9 ประชาธิปัตย์ 27 ภูมิใจไทย – 37 กธ. 42 พปชร. 43 พรรคประชาชน – 46 รทสช. 6 ด้าน ไอซ์ รักชนก เปิดรับไอเดียประกวดวิธีการสื่อสารหมายเลขด้วยมือ เริ่มเดี๋ยวนี้

วันนี้ (28 ธ.ค.68) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ สถานที่รับสมัครสส. บัญชีรายชื่อเป็นวันแรกได้มีบรรดาแกนนำพรรคการเมืองทยอยเดินทางมายังบริเวณสถานที่ “จับสลากหมายเลขผู้สมัครบัญชีรายชื่อ” หลังจากได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานบริเวณชั้น 5 เรียบร้อยแล้ว โดยมีพรรคการเมืองลงชื่อแล้วจำนวน 52 พรรค

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาชนนั้นอยู่ในลำดับที่ 19 ซึ่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคปชน. และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนจับสลากหมายเลขซึ่งปรากฏว่า ได้ “เบอร์ 46”

มีรายงานว่า ภายหลังการจับเบอร์ช่วงเช้าแล้ว นายณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน เตรียมลงพื้นที่หาเสียงทันที โดยเวลา 15.30-16.15 น. จะขึ้นรถแห่วนรอบเมืองทองธานี ไปถนนติวานนท์ และจบ ณ ตลาดวัดกู้ จากนั้นเวลา 16.30-17.30 น. จะลงหาเสียงแจกแผ่นพับในตลาดวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ภาพ Facebook @natthaphong.ruengpanyawut

ขณะที่ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน เคลื่อนไหวทันทีผ่านเฟซบุ๊ก @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork โดยระบุ “จับได้เบอร์ 46 ขอเปิดประกวดวิธีการสื่อสารหมายเลขด้วยมือ ต้องทำมือยังไง เริ่ม !!” นอกจากนี้เจ้าตัวยังแชร์สโลแกนล่าสุดของพรรคประชาชน ที่ชูธงวลีนำว่า “กาส้ม ล้มเทา 46”

ด้าน “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า มาในประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “รัฐบาลประชาชน 46”

รักชนก ศรีนอก ขอประกวดวิธีสื่อสารด้วยมือหมายเลข 46
ภาพ Fb. @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
Pannika Chor Wanich รัฐบาลประชาชน 46
ภาพ Fb.@Pannika Chor Wanich
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ด้าน พรรคไทยสร้างไทยนำโดย “น้องจินนี่” นางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ พร้อมด้วย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร และ นายสุรเดช ทวีแสงชัยกุล ได้นำทีมคณะผู้บริหารและแกนนำพรรค เดินทางเข้าสู่สถานที่รับสมัครเพื่อร่วมลุ้นการจับหมายเลขประจำพรรค ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนคลับที่มาคอยต้อนรับอย่างหนาแน่นซึ่งแกนนำทุกคนต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม และแสดงออกถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้

นางสาวยศสุดา หรือ “จินนี่” ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในครั้งนี้ว่า พรรคไทยสร้างไทยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกหลักเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหายเหนื่อยจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่รุมเร้ามาอย่างยาวนาน โดยเน้นย้ำว่าพรรคมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานการเมืองยุคใหม่ที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ.

น้องจินนี่พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ @พรรคไทยสร้างไทย
ไทยสร้างไทย เบอร์
ภาพ @พรรคไทยสร้างไทย

ผลการหมายจับสลากพรรคการเมืองทั้ง 52 พรรค

  • พลังเพื่อไทย หมายเลข 16
  • รักชาติ หมายเลข 35
  • พลังธรรมใหม่ หมายเลข 38
  • ไทรวมพลัง หมายเลข 21
  • เพื่อชาติไทย หมายเลข 2
  • เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 52
  • แรงงานสร้างชาติ หมายเลข 30
  • ประชากรไทย หมายเลข 31
  • ปวงชนไทย หมายเลข 23
  • โอกาสใหม่ หมายเลข 44
  • ประชาอาสาชาติ หมายเลข 50
  • คลองไทย หมายเลข 26
  • เพื่อไทย หมายเลข 9
  • เป็นธรรม หมายเลข 45
  • ไทยภักดี หมายเลข 29
  • เศรษฐกิจ หมายเลข 11
  • สังคมประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 19
  • แผ่นดินธรรม หมาย 41
  • ประชาชน หมายเลข 46
  • พลังสังคมใหม่ หมายเลข 18
  • ประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 8
  • ครูไทยเพื่อประชาชน หมายเลข 32
  • วิชชั่นใหม่ หมายเลข 24
  • ไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49
  • ท้องที่ไทย หมายเลข 14
  • รวมพลังประชาชน หมายเลข 13
  • เสรีรวมไทย หมายเลข 12
  • ฟิวชัน หมายเลข 20
  • รวมใจไทย หมายเลข 5
  • ประชาธิปัตย์ หมายเลข 27
  • ประชาไทย หมายเลข 47
  • กรีน หมายเลข 39
  • ทางเลือกใหม่ หมายเลข 10
  • กล้าธรรม หมายเลข 42
  • เพื่อชีวิตใหม่ หมายเลข 25
  • อนาคตไทย หมายเลข 15
  • ไทยก้าวหน้า หมายเลข 28
  • ภูมิใจไทย หมายเลข 37
  • มิติใหม่ หมายเลข 4
  • ประชาชาติ หมายเลข 33
  • ไทยทรัพย์ทวี หมายเลข 1
  • ก้าวอิสระ หมายเลข 22
  • พลวัต หมายเลข 7
  • ใหม่ หมายเลข 3
  • สร้างอนาคต หมายเลข 34
  • ไทยสร้างไทย หมายเลข 48
  • พร้อม หมายเลข 51
  • ไทยธรรม หมายเลข 40
  • ไทยพร้อม หมายเลข 36
  • ไทยชนะ หมายเลข 17
  • พลังประชารัฐ หมายเลข 43
  • รวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 6
ภาพ Facebook @natthaphong.ruengpanyawut
เลือกตั้ง 2569 พรรคประชาชน
ภาพ Fb. @TPchannelFan
เลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทย
ภาพ Facebook @TPchannelFan
เลือกตั้ง 2569 ไทยสร้างไทย
ภาพ Fb. @วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพ Fb. @TPchannelFan
เลือกตั้ง 2569 พรรคปวงชนไทย
ภาพ Fb. @วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพ Fb. @วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

