ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเฝ้าระวังแม้มีข้อตกลง "หยุดยิง" ไทย–กัมพูชาแล้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 11:30 น.
เตือนภัยความมั่นคง เฝ้าระวังโดรน สายลับ
กองทัพไทยขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังแม้จะมี ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย–กัมพูชา แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนยังคง เฝ้าระวัง และเป็นหูเป็นตา เพื่อความปลอดภัยของประเทศ

วันที่ 28 ธ.ค. 2568 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์แจ้งเตือนด้านความมั่นคง โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังแม้จะมี ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย–กัมพูชา แล้วขอให้พี่น้องประชาชนยังคง เฝ้าระวัง และเป็นหูเป็นตา เพื่อความปลอดภัยของประเทศ

หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ เช่น

  • วัตถุบินไม่ทราบฝ่าย
  • บุคคลต้องสงสัย
  • ความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตในพื้นที่

โปรดแจ้งสายด่วน 1374 ทันที

ข้อมูลของท่านคือ ฐานข้อมูลสำคัญ ในการป้องกันภัยและรักษาความสงบสุขของชาติ กอ.รมน. มุ่งมั่นบูรณาการข้อมูล และประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน.

ขณะเดียวกัน พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยชุมชน เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มทุกจุดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ อาทิ พื้นที่ตลอดแนวชายแดน เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย จัดตั้งจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความมั่นคงบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเฝ้าระวังเหตุร้าย เพิ่มกำลังสายตรวจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือเป็นหูเป็นตา หากพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุร้ายแจ้งเบาะแส โดยข้อมูลผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ

  • 1599 สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 1374 สายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. โทรฟรี 24 ชั่วโมง

“กอ.รมน. พร้อมเป็นที่พึ่งประชาชนในทุกโอกาส “ความมั่นคงในพื้นที่ คือภารกิจหน้าที่ของเรา”.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

