พิธีสถาปนาธงชาติไทย บน “ฐานปฏิบัติการเทิดศักดิ์” ชื่อนี้เพื่อเกียรติยศแห่งปราสาทคนา
พิธีสถาปนาธงชาติไทยบนฐานปฏิบัติการเทิดศักดิ์ ตั้งชื่อฐานเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ พลทหารเทิดศักดิ์ ศรีลาชัย วีรบุรุษที่สละชีพแห่งสมรภูมิปราสาทคนา
วันนี้ (28 ธ.ค.68) ได้มีพิธีสถาปนาธงชาติไทยบนฐานปฏิบัติการ “เทิดศักดิ์” ซึ่งชื่อดังกล่าวตั้งเพื่อมอบเป็นเกียรติยศแด่วีรชนทหารกล้าแห่งสมรภูมิปราสาทคนา
เนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “โฆษก กอ.รมน.” ระบุว่า ยึดได้ที่แรกแต่ปักธงเป็นที่สุดท้าย เพื่อประกาศให้รู้ว่าทหารไทยจะหยัดยืนอยู่ตรงนี้และไม่ยอมให้ใครล่วงละเมิดอธิปไตยได้อีก กอ.รมน. ขอเชิดชูหัวใจเด็ดเดี่ยวของ “พลทหารเทิดศักดิ์ ศรีลาชัย” วัย 20 ปี สังกัด ร.23 พัน.3 วีรบุรุษผู้พลีชีพกลางสมรภูมิปราสาทคนา
จากเด็กกำพร้าที่สู้ชีวิตและสมัครเป็นทหารตั้งแต่อายุ 18 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดิน แม้วันนี้กายจะจากไปแต่ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้เป็นฐานปฏิบัติการที่แข็งแกร่งและสมเกียรติชายชาติทหารสืบไป (ดูคลิป)
ทั้งนี้ภายหลังไทยกัมพูชามีข้อตกลงโดยการลงนาม “ยุดยิง” โดยมีผลตั้งแต่เที่ยงของวานนี้ (27 ธ.ค.) ล่าสุดในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์กรณีหยุดยิงของสองประเทศ โดยนายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหรัฐอเมริกายินดีที่กัมพูชาและไทยประกาศข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งหยุดความเป็นปรปักษ์บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ หลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เราเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้โดยทันที และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างครบถ้วน.
