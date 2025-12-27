ส่งกำลังใจ “พลทหารนิธิกร” หัวใจกลับมาเต้น-ยังมีสัญญาณชีพ หมอเร่งผ่าตัดช่วยชีวิต
พลทหารโตเกียว นิธิกร สมทุม นายทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดน BM-21 กัมพูชา ยิงใส่ ณ สมรภูมิ บ้านหนองจาน ล่าสุดชีพจรกลับมาเต้นปาฏิหาริย์ หลังถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำคอแพทย์เร่งช่วยชีวิตด่วน
จากกรณีวานนี้ (26 ธ.ค.68) พลทหารนิธิกร สมทุม อายุ 21 ปี หรือ “โตเกียว” ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก BM-21 ของฝ่ายกัมพูชา ณ สมรภูมิ บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว โดยถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำคอจนหัวใจหยุดเต้น และมีรายงานคลาดเคลื่อนว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ดีอัปเดตล่าสุดยืนยันแล้วว่า ชีพจรของพลทหารโตเกียวกลับมาเต้นอีกครั้ง ! โดยปัจจุบันแพทย์รพ.อานันทมหิดล เร่งผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน ขณะที่กรมทหารพรานที่ 11 ระบุข้อความว่า “สู่ความหวัง… ขอร่วมส่งกำลังใจให้ พลทหารนิธิกร สมทุม ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย และกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ววัน”
จากกรณีก่อนหน้านี้ มีข่าวรายงานว่าพลทหารนิธิกร สมทุม อายุ 21 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดจรวด BM-21
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว และมีรายงานคลาดเคลื่อนว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุด ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าพลทหารนิธิกรยังไม่เสียชีวิต
ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการผ่าตัดและรักษาอาการอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์กำลังดูแลอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุดในส่วนของการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา ล่าสุดในการประชุม GBC ล่าสุดมีรายงานว่า ไทย-กัมพูชา ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงเที่ยงวันนี้ เวลา 12.00 ของวันที่ 27 ธ.ค.2568.
