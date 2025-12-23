คลิปเรียกน้ำตา “พ่อทหารแนวหน้า” ขอลาผู้พันไปงานแต่งลูกสาว จบพิธีกลับมาจับอาวุธต่อ
คลิปมีน้ำตา พ่อทหารแนวหน้าบ้านหนองจาน ขอลาต้นสังกัดมาร่วมงานแต่งลูกสาว ขึ้นกล่าวคำอวยพรซึ้งก่อนกลับไปรบ งานแต่งลูกมีเพียงครั้งเดียว “ดีใจที่ได้มา”
กลายเป็นคลิปที่เล่นเอาน้ำตาซึมไม่รู้ตัว เมื่อผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก (TikTok) @Khongkwan.wedding เปิดเผยภาพบรรยากาศงานแต่งงานที่หนึ่งซึ่งตอนแรกลูกสาวถึงกับหลุดออกมาเองว่า เธอไม่แน่ใจ่า คุณพ่อในฐานะพ่อเจ้าสาวจะมาทำหน้าที่และร่วมงานครั้งสำคัญในชีวิตนี้ของเธอเองได้รือไม่ สาเหตุเพราะบิดามีหน้าที่เป็นทหารแนวหน้ารับใช้ชาติอยู่ในเวลานี้
“เจ้าสาว – หนูไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาร่วมงานได้มั้ยเพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ชายแดนค่ะ” แคปชั่นที่เจ้าของโพสต์ลงไว้วานนี้ (22 ธ.ค.68) ซึ่งในคลิปความยาวเกือบ ๆ 2 นาทีจะด้ยินช่วงหนึ่งที่ “ทหาร” ได้มาร่วมงานสำคัญเนื่องจากคำขออนุญาตลาเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญเช่นกันในฐานะพ่อได้รับการอนุมัติ
บนเวที คุณพ่อทหารแนวหน้ายังกล่าวอวยพรลูกสาวในงานแต่งงานพร้อมหลั่งน้ำตา โดยบอกว่าวันที่ลูกสาวโทรหานั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งมีการปะทะกันทุกวัน แต่ลูกก็โทรมาถามว่า พ่อมาได้ไหม (ร้องไห้) ตนก็บอกว่า 50:50 จากนั้นจึงไปปรึกษาผู้หมวดว่า ลูกสาวแต่งงาน ขอไปได้ไหม ซึ่งผู้หมวดก็ว่าจะไปคุยกับผู้พัน เมื่อคุยจบ ผู้พันก็อนุญาต
คุณพ่อทหารยังบอกอีกว่า งานแต่งลูกสาวมีเพียงครั้งเดียว ตนดีใจที่ได้มา น้ำตาลูกผู้ชายของทหาร ซึ่งไม่เคยร้องไห้ให้ใคร นี่เป็นครั้งแรก เพราะดีใจมากที่เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝา ตนเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ปี 39 เหมือนไข่ในหิน ดูแลเขามาอย่างใจเย็น แต่เมื่อเขามาเจอเนื้อคู่ ก็อยากฝากฝังให้เขาช่วยดูแล เพราะผมรักเขามาก (ดูคลิป).
@khongkwan.wedding
เจ้าสาว : หนูไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาร่วมงานได้มั้ยเพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ชายแดนค่ะ #ออแกไนซ์งานแต่ง #khongkwanweddingorganizer #งานแต่งงาน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เขมรไม่เชื่อ ทหารไทยยึดช่องอานม้าสำเร็จ แม้มีคลิปร้องเพลงชาติไทย บอกเป็น AI
- สภากาชาด เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือด สำรองให้ทหารแนวหน้า
- กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: