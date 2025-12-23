ข่าว

คลิปเรียกน้ำตา “พ่อทหารแนวหน้า” ขอลาผู้พันไปงานแต่งลูกสาว จบพิธีกลับมาจับอาวุธต่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 11:13 น.
68
พ่อแนวหน้าทหารบ้านหนองจาน
ภาพ @TikTok

คลิปมีน้ำตา พ่อทหารแนวหน้าบ้านหนองจาน ขอลาต้นสังกัดมาร่วมงานแต่งลูกสาว ขึ้นกล่าวคำอวยพรซึ้งก่อนกลับไปรบ งานแต่งลูกมีเพียงครั้งเดียว “ดีใจที่ได้มา”

กลายเป็นคลิปที่เล่นเอาน้ำตาซึมไม่รู้ตัว เมื่อผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก (TikTok) @Khongkwan.wedding เปิดเผยภาพบรรยากาศงานแต่งงานที่หนึ่งซึ่งตอนแรกลูกสาวถึงกับหลุดออกมาเองว่า เธอไม่แน่ใจ่า คุณพ่อในฐานะพ่อเจ้าสาวจะมาทำหน้าที่และร่วมงานครั้งสำคัญในชีวิตนี้ของเธอเองได้รือไม่ สาเหตุเพราะบิดามีหน้าที่เป็นทหารแนวหน้ารับใช้ชาติอยู่ในเวลานี้

“เจ้าสาว – หนูไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาร่วมงานได้มั้ยเพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ชายแดนค่ะ” แคปชั่นที่เจ้าของโพสต์ลงไว้วานนี้ (22 ธ.ค.68) ซึ่งในคลิปความยาวเกือบ ๆ 2 นาทีจะด้ยินช่วงหนึ่งที่ “ทหาร” ได้มาร่วมงานสำคัญเนื่องจากคำขออนุญาตลาเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญเช่นกันในฐานะพ่อได้รับการอนุมัติ

บนเวที คุณพ่อทหารแนวหน้ายังกล่าวอวยพรลูกสาวในงานแต่งงานพร้อมหลั่งน้ำตา โดยบอกว่าวันที่ลูกสาวโทรหานั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งมีการปะทะกันทุกวัน แต่ลูกก็โทรมาถามว่า พ่อมาได้ไหม (ร้องไห้) ตนก็บอกว่า 50:50 จากนั้นจึงไปปรึกษาผู้หมวดว่า ลูกสาวแต่งงาน ขอไปได้ไหม ซึ่งผู้หมวดก็ว่าจะไปคุยกับผู้พัน เมื่อคุยจบ ผู้พันก็อนุญาต

คุณพ่อทหารยังบอกอีกว่า งานแต่งลูกสาวมีเพียงครั้งเดียว ตนดีใจที่ได้มา น้ำตาลูกผู้ชายของทหาร ซึ่งไม่เคยร้องไห้ให้ใคร นี่เป็นครั้งแรก เพราะดีใจมากที่เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝา ตนเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ปี 39 เหมือนไข่ในหิน ดูแลเขามาอย่างใจเย็น แต่เมื่อเขามาเจอเนื้อคู่ ก็อยากฝากฝังให้เขาช่วยดูแล เพราะผมรักเขามาก (ดูคลิป).

@khongkwan.wedding

เจ้าสาว : หนูไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาร่วมงานได้มั้ยเพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ชายแดนค่ะ #ออแกไนซ์งานแต่ง #khongkwanweddingorganizer #งานแต่งงาน

♬ เสียงต้นฉบับ – Khongkwan wedding – Khongkwan wedding

ภาพ TikTok @khongkwan.wedding
ภาพ TikTok @khongkwan.wedding
ภาพ TikTok @khongkwan.wedding
ภาพ TikTok @khongkwan.wedding
ภาพ TikTok @khongkwan.wedding

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

44 นาที ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

44 นาที ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

46 นาที ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

49 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

57 นาที ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญา รับฟ้อง 7 กกต. 1 เลขาธิการ ใช้อำนาจโดยมิชอบ คดีฮั้ว สว.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีปีใหม่ 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรี ปีใหม่ 2569 เช็ก 5 สายทาง 110 ด่าน วิ่งยาว 7 วันเต็ม แถมข่าวดี Easy Pass

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแนวหน้าทหารบ้านหนองจาน ข่าว

คลิปเรียกน้ำตา “พ่อทหารแนวหน้า” ขอลาผู้พันไปงานแต่งลูกสาว จบพิธีกลับมาจับอาวุธต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง บันเทิง

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate เหรียญทองซีเกมส์ คว้าหัวใจยูทูบเบอร์ดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสยอง! พบเศษอวัยวะมนุษย์จำนวนมาก ถูกทิ้งในตลาดปลาในโอซาก้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว ข่าว

แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot; บันเทิง

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น บันเทิง

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักวิ่งเทรลดับบนภูกระดึง ภรรยาวอนคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์อาลัย &#039;เจมส์ แรนโซน&#039; ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง บันเทิง

ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบไคล้ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 11:13 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Ulthera ที่ไหนดี

ทำ Ulthera ที่ไหนดี ? เลือกคลินิกอย่างไรไม่ให้พลาด ใช้เครื่องแท้ ยิงครบไลน์ เห็นผลชัด

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button