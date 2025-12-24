ข่าว

แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:11 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:11 น.
56
แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว 'เหตุผลที่ควรค้าน' รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ

โซเชียลแห่แชร์! เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ แซะแรง “อยากรถติด-สูดฝุ่น-จ่ายแพง” ต่อไป

เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง คุณบุญรอด – 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑩𝒐𝒐𝒏𝒓𝒂𝒘𝒅 ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ “เหตุผลที่เราคนไทยควรคัดค้านนโยบาย รฟฟ. 20 บาทตลอดสาย” ซึ่งเมื่ออ่านเนื้อหาภายในแล้ว พบว่าเป็นการเขียนด้วยลีลาประชดประชันและเสียดสีสังคมอย่างเจ็บแสบ หยิบยกข้อดีของนโยบายมาแย้งด้วยเหตุผลแบบ ตลกร้าย สะท้อนความชินชากับปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย

เปิดเหตุผล(ประชด) ทำไมต้องค้าน?

ทางเพจได้ลิสต์รายการที่ระบุว่าเป็นเหตุผลในการคัดค้าน แต่เนื้อหาแท้จริงคือการแจกแจงประโยชน์ของนโยบาย ก่อนจะตบท้ายด้วยความเห็นเชิงเสียดสี ดังนี้

  • เรื่องค่าครองชีพ ยอมรับว่า 20 บาทช่วยลดภาระคนทำงานและนักศึกษา เพิ่มกำลังซื้อ แต่กลับประชดว่า “ไม่เอาดีกว่าค่ะ ขอจ่ายแพงๆ แบบเดิมดีแล้ว”

  • เรื่องรถติด แม้ราคาถูกจะจูงใจให้คนใช้ขนส่งสาธารณะ แก้รถติด แต่ทางเพจแซะว่า “พวกเราคนไทยอยากให้รถติดตลอดไปค่ะ ไม่อยากกลับบ้านเร็วๆ”

  • เรื่องความเหลื่อมล้ำ การกระจายความเจริญสู่ชานเมืองเป็นเรื่องดี แต่กลับบอกว่า “เราต้องการให้ความเจริญมันกระจุกตัวในเมืองค่ะ… แย่งกันกินแย่งกันใช้ ฝึกสกิลชีวิตต้องสู้”

  • เรื่อง PM 2.5 แม้มลพิษจะลดลง แต่เพจระบุว่า “เรามองว่าฝุ่น PM นั้นดีมาก เราควรอนุรักษ์ไว้ ทดสอบระบบปอดค่ะ เผื่อได้กลายพันธุ์เป็นชาวนาวี”

ในช่วงท้ายของโพสต์ ยังมีการกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองและพรรคเพื่อไทยอย่างดุเดือด ระบุถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงที่ทำราคา 20 บาทได้จริง พร้อมทิ้งท้ายด้วยความประชดประชันถึงอดีตนายกฯ เศรษฐา และนางสาวแพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ว่า

“สมน้ำหน้า เศรษฐา กับ อีอุ๋งอิ๋งโดนปลดก่อน เกือบจะมีคุณภาพชีวิตดีซะแล้ว โล่งงงง อก อยากอยู่จนๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ”

ปัจจุบันโพสต์นี้ มีคนแชร์ไปเกือบ 700 ครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน ถูกระบบราชการเมินคำขอช่วย สุดท้ายเหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน

2 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

4 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

11 นาที ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

15 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

32 นาที ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของน้ำตาร่วง ลูกหมาสุดรักโดนสะเก็ด BM-21 จากกัมพูชา ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย

38 นาที ที่แล้ว
ลือสะพัด &quot;ตรีนุช เทียนทอง&quot; จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว ข่าวการเมือง

ลือสะพัด “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว

55 นาที ที่แล้ว
ททท. จ่อปล่อยโฆษณา &quot;ลิซ่า&quot; ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่ บันเทิง

ททท. จ่อปล่อยโฆษณา “ลิซ่า” ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่

56 นาที ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา ชาวเน็ตโยงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา กุมภานี้ไม่หนาว ทำชาวเน็ตแอบลุ้นตรงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า

56 นาที ที่แล้ว
รายการลดหย่อนภาษีปี 68 ยื่นปี 69 เศรษฐกิจ

รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน

59 นาที ที่แล้ว
แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว &#039;เหตุผลที่ควรค้าน&#039; รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ ข่าว

แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินบาทเปิดเช้านี้ 31.10 แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดลุ้น “เฟดลดดอกเบี้ย” ปีหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์ การเงิน

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

‘ปวิน’ ยกย่อง ‘เท้ง’ กล้ายืนหยัดนิรโทษฯ 112 -ฟาดเพื่อไทย ไม่เห็นหัวผู้ก่อตั้งพรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ ‘วีร์ ศรีวราธนบูลย์’ แรปเปอร์สาวไฟแรง ความสามารถเพียบ สู่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สส.ครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ &quot;รถเอกซเรย์&quot; ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ ข่าว

ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ “รถเอกซเรย์” ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้งครั้งหน้า 2569 บันเทิง

อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบ้านที่ถูกจรวด BM-21 ถล่มจนพังยับเยินในจังหวัดสระแก้ว ข่าว

จรวด BM-21 ถล่มบ้านพัง หนุ่มสระแก้ว โพสต์เศร้า “ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว &#039;พยายามฆ่า&#039; ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว ‘พยายามฆ่า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา ท่องเที่ยว

งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา คอนเสิร์ตฟรี ระเบิดความมันส์ 3 วัน เช็กจุดรถรับ-ส่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนายซินแสสมปอง ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน เผยเคล็ดลับรับมือวิกฤตที่คาดไม่ถึง ดูดวง

คำทำนาย ซินแสสมปอง ปี 2569 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เผยเคล็ด รับมือวิกฤต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:11 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:11 น.
56
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button