แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ
โซเชียลแห่แชร์! เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ แซะแรง “อยากรถติด-สูดฝุ่น-จ่ายแพง” ต่อไป
เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง คุณบุญรอด – 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑩𝒐𝒐𝒏𝒓𝒂𝒘𝒅 ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ “เหตุผลที่เราคนไทยควรคัดค้านนโยบาย รฟฟ. 20 บาทตลอดสาย” ซึ่งเมื่ออ่านเนื้อหาภายในแล้ว พบว่าเป็นการเขียนด้วยลีลาประชดประชันและเสียดสีสังคมอย่างเจ็บแสบ หยิบยกข้อดีของนโยบายมาแย้งด้วยเหตุผลแบบ ตลกร้าย สะท้อนความชินชากับปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย
เปิดเหตุผล(ประชด) ทำไมต้องค้าน?
ทางเพจได้ลิสต์รายการที่ระบุว่าเป็นเหตุผลในการคัดค้าน แต่เนื้อหาแท้จริงคือการแจกแจงประโยชน์ของนโยบาย ก่อนจะตบท้ายด้วยความเห็นเชิงเสียดสี ดังนี้
-
เรื่องค่าครองชีพ ยอมรับว่า 20 บาทช่วยลดภาระคนทำงานและนักศึกษา เพิ่มกำลังซื้อ แต่กลับประชดว่า “ไม่เอาดีกว่าค่ะ ขอจ่ายแพงๆ แบบเดิมดีแล้ว”
-
เรื่องรถติด แม้ราคาถูกจะจูงใจให้คนใช้ขนส่งสาธารณะ แก้รถติด แต่ทางเพจแซะว่า “พวกเราคนไทยอยากให้รถติดตลอดไปค่ะ ไม่อยากกลับบ้านเร็วๆ”
-
เรื่องความเหลื่อมล้ำ การกระจายความเจริญสู่ชานเมืองเป็นเรื่องดี แต่กลับบอกว่า “เราต้องการให้ความเจริญมันกระจุกตัวในเมืองค่ะ… แย่งกันกินแย่งกันใช้ ฝึกสกิลชีวิตต้องสู้”
-
เรื่อง PM 2.5 แม้มลพิษจะลดลง แต่เพจระบุว่า “เรามองว่าฝุ่น PM นั้นดีมาก เราควรอนุรักษ์ไว้ ทดสอบระบบปอดค่ะ เผื่อได้กลายพันธุ์เป็นชาวนาวี”
ในช่วงท้ายของโพสต์ ยังมีการกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองและพรรคเพื่อไทยอย่างดุเดือด ระบุถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงที่ทำราคา 20 บาทได้จริง พร้อมทิ้งท้ายด้วยความประชดประชันถึงอดีตนายกฯ เศรษฐา และนางสาวแพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ว่า
“สมน้ำหน้า เศรษฐา กับ อีอุ๋งอิ๋งโดนปลดก่อน เกือบจะมีคุณภาพชีวิตดีซะแล้ว โล่งงงง อก อยากอยู่จนๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ”
ปัจจุบันโพสต์นี้ มีคนแชร์ไปเกือบ 700 ครั้ง
