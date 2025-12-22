“จาตุรนต์ ฉายแสง” ลาออก ทิ้งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย
จาตุรนต์ ฉายแสง ประกาศลาออก สละเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เผยยุทธศาสตร์พรรคคืบไปมากแล้ว แต่เกิดยุบสภากระทันหัน ปรับแผนช่วงเวลาจำกัดไม่ใช่เรื่องดี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า ตนได้ลาออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้ว พร้อมข้อความระบุว่า “ขอแจ้งข่าวเล็กๆเรื่องหนึ่งครับ
ตลอดช่วงที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ผมทำหน้าที่ด้วยความยินดีและเป็นเกียรติ แต่เมื่อยุทธศาสตร์พรรคและยุทธศาสตร์การเลือกตั้งคืบหน้าไปมากแล้ว ขณะที่การยุบสภาเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน การปรับยุทธศาสตร์ในเวลาจำกัดอาจไม่เป็นผลดี จึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ไปเมื่อวันที่ 15ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้แกนนำที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมานานแล้ว ได้ขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง
ที่สำคัญ ผมได้มีส่วนร่วมผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาโดยตลอด และเห็นว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ จึงขอทุ่มเทให้ภารกิจรณรงค์ “ประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง
ทราบว่าทางพรรคกำลังจะตั้งคณะกรรมการรณรงค์ในการออกเสียงประชามติในเร็ว ๆ นี้ และผมตั้งใจจะไปร่วมงานในส่วนนั้นต่อไปครับ”
