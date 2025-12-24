ข่าวการเมือง

‘ปวิน’ ยกย่อง ‘เท้ง’ กล้ายืนหยัดนิรโทษฯ 112 -ฟาดเพื่อไทย ไม่เห็นหัวผู้ก่อตั้งพรรค

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 09:52 น.
‘ปวิน’ ออกโรงป้อง ‘เท้ง’ ถูกวิจารณ์จืดชืด ยกเป็น ‘ของจริง’ กล้ายืนหยัดนิรโทษฯ 112 – ฟาดกลับเพื่อไทยไม่เห็นหัวผู้ก่อตั้งพรรค

23 ธันวาคม – ศาสตราจารย์ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแสดงความคิดเห็นตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ ‘เท้ง’ หัวหน้าพรรคประชาชน ในประเด็นเรื่องบุคลิกภาพบนเวทีดีเบตที่ถูกมองว่าน่าเบื่อ ขาดสีสัน

ปวิน ระบุว่า ไม่ว่าใครจะวิจารณ์ว่าเท้งดูน่าเบื่อ หรือไม่มีสีสันอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่ปรากฏชัดบนเวทีนั้นคือ เท้งกับพรรคประชาชน เป็นเพียงคนเดียวกับพรรคเดียวที่กล้ายกมือแสดงจุดยืนยอมรับการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112

โดยปวินให้ทัศนะว่า นักการเมืองไม่จำเป็นต้องมีสีสันหรือความหวือหวา ขอเพียงแค่มีความกล้าหาญก็เพียงพอแล้ว เพราะความกล้านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยกับอนาคตของเยาวชน

ย้อนในโพสต์ดังกล่าว ปวินยังได้กล่าวเปรียบเทียบไปถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าทางฝั่งเพื่อไทยกลับไม่ยกมือรับการนิรโทษกรรม ทั้งที่ในความเป็นจริง ผู้ก่อตั้งพรรคของตนเองก็กำลังตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา 112 อยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแคนดิเดตของพรรคดังกล่าวที่แม้จะได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นถึงระดับศาสตราจารย์ดร. และพยายามนำเสนอว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย แต่กลับปฏิเสธเรื่องการนิรโทษกรรม 112 ซึ่งปวินทิ้งท้ายอย่างดุเดือดว่า ประเด็นนี้แหละคือมาตรวัดที่ใช้ตัดสินกันตรงๆ ว่าใครคือ “ของจริง” กับ “ของปลอม”

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 09:52 น.
