รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:16 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:16 น.
65
รายการลดหย่อนภาษีปี 68 ยื่นปี 69

เช็กลิสต์รายการลดหย่อนภาษีปี 2568 ยื่นแบบต้นปี 69 จัดเต็มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-รักษ์โลก ใครวางแผนดีมีเงินคืนกระเป๋าเพียบ

เข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2568 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่เรื่องการทำงาน แต่เป็นเรื่องของ การวางแผนภาษี ปีนี้กรมสรรพากรได้อัปเดตสิทธิประโยชน์และรายการลดหย่อน โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเทรนด์รักษ์โลก ใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสเปลี่ยนภาษีที่ต้องจ่ายให้กลายเป็นเงินออม เช็กลิสต์รายการลดหย่อนภาษีปี 2568 สำหรับยื่นแบบ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2569

ก่อนจะไปดูรายการลดหย่อน ต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนช่วยเราประหยัดเงินได้อย่างไร จากสูตรคำนวณ

  • (รายได้ทั้งปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) = เงินได้สุทธิ
  • เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่ายจริง

ยิ่งหาตัวช่วยลดหย่อนได้มาก เงินได้สุทธิก็จะยิ่งลดลง ทำให้เสียภาษีน้อยลงนั่นเอง

1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  • ค่าลดหย่อนส่วนตัว : 60,000 บาท (ได้ทุกคนทันที)
  • คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่มีเงินได้) : 60,000 บาท

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร: ตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท

  • บุตร : คนละ 30,000 บาท
  • บุตร : คนที่ 2 ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี 2561) รับเพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาท

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา : คนละ 30,000 บาท (อายุ 60 ปีขึ้นไป รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี) ใช้สิทธิ์ได้ทั้งพ่อแม่ตนเองและคู่สมรส

ค่าอุปการะผู้พิการ/ทุพพลภาพ: 60,000 บาท/คน (ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ)

2. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปีนี้รัฐเปิดมาตรการใหม่ โดยเฉพาะสายช้อป สายเที่ยว และสายรักษ์โลก

  • Easy e-Receipt 2.0 ลดหย่อนได้สูงสุด 50,000 บาท (เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงวันที่ 16 ม.ค. 68 – 28 ก.พ. 68)
  • ท่องเที่ยวเมืองรอง/ในประเทศ ลดหย่อนตามจริงสูงสุด 30,000 บาท (ช่วง 29 ต.ค. 68 – 15 ธ.ค. 68)
  • ติดตั้ง Solar Rooftop ลดหย่อนตามจริงสูงสุด 200,000 บาท สำหรับบ้านอยู่อาศัย
  • ดอกเบี้ยบ้าน ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
  • ซื้อ/ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพิ่ม 1 เท่าจากที่จ่ายจริง
  • ค่าจ้างก่อสร้างบ้านใหม่ สูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขสัญญา)
  • ค่าซื้องานศิลปะ ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท

3. กลุ่มเงินบริจาค

  • บริจาคพรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท
  • บริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา/โรงพยาบาลรัฐ : ลดหย่อนได้ 2 เท่า ของยอดบริจาคจริง (ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ)
  • บริจาคทั่วไป : ลดหย่อนตามจริง (ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ)

4. กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

กลุ่มนี้ลดหย่อนได้เยอะที่สุดและสร้างความมั่นคงในอนาคต

  • ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันสุขภาพตนเอง ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

  • ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพบิดามารดา ตามจริงรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท บิดามารดาของตนเองและบิดามารดาของคู่สมรสไม่มีเงินได้ ทุกคนรวมกัน

กองทุนลดหย่อนภาษี รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

  • เบี้ยประกันชีวิตบํานาญ 15% ของเงินได้ ตามจริงไม่เกิน 200,000
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) 15% ของค่าจ้าง ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) (1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2569) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)

  • ค่าชื้อหน่วยลงทุน 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
  • สับเปลี่ยนจาก LTF ไม่เกิน 300,000 บาท

(ซื้อ/สับเปลี่ยน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดขายครั้งแรก แต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2568)

ประกันสังคม

  • ม.33 ตามจริงไม่เกิน 9,000 บาท
  • ม.39 ตามจริงไม่เกิน 5,184 บาท
  • ม.40 ตามจริงไม่เกิน ตามอัตราที่จ่ายสมทบ

สำหรับใครที่รู้ตัวว่าต้องเสียภาษี การรวบรวมเอกสารตั้งแต่เนิ่น ๆ คือหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากโครงการ Easy e-Receipt หรือเอกสารการลงทุนต่าง ๆ เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เงินในกระเป๋าให้ได้มากที่สุด

กรมสรรพากรเผยรายการลดหย่อนภาษี
ภาพจาก : กรมสรรพากร

ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

