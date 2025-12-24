รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน

เช็กลิสต์รายการลดหย่อนภาษีปี 2568 ยื่นแบบต้นปี 69 จัดเต็มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-รักษ์โลก ใครวางแผนดีมีเงินคืนกระเป๋าเพียบ
เข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2568 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่เรื่องการทำงาน แต่เป็นเรื่องของ การวางแผนภาษี ปีนี้กรมสรรพากรได้อัปเดตสิทธิประโยชน์และรายการลดหย่อน โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเทรนด์รักษ์โลก ใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสเปลี่ยนภาษีที่ต้องจ่ายให้กลายเป็นเงินออม เช็กลิสต์รายการลดหย่อนภาษีปี 2568 สำหรับยื่นแบบ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2569
ก่อนจะไปดูรายการลดหย่อน ต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนช่วยเราประหยัดเงินได้อย่างไร จากสูตรคำนวณ
- (รายได้ทั้งปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) = เงินได้สุทธิ
- เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่ายจริง
ยิ่งหาตัวช่วยลดหย่อนได้มาก เงินได้สุทธิก็จะยิ่งลดลง ทำให้เสียภาษีน้อยลงนั่นเอง
1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
- ค่าลดหย่อนส่วนตัว : 60,000 บาท (ได้ทุกคนทันที)
- คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่มีเงินได้) : 60,000 บาท
ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร: ตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท
- บุตร : คนละ 30,000 บาท
- บุตร : คนที่ 2 ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี 2561) รับเพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาท
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา : คนละ 30,000 บาท (อายุ 60 ปีขึ้นไป รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี) ใช้สิทธิ์ได้ทั้งพ่อแม่ตนเองและคู่สมรส
ค่าอุปการะผู้พิการ/ทุพพลภาพ: 60,000 บาท/คน (ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ)
2. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปีนี้รัฐเปิดมาตรการใหม่ โดยเฉพาะสายช้อป สายเที่ยว และสายรักษ์โลก
- Easy e-Receipt 2.0 ลดหย่อนได้สูงสุด 50,000 บาท (เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงวันที่ 16 ม.ค. 68 – 28 ก.พ. 68)
- ท่องเที่ยวเมืองรอง/ในประเทศ ลดหย่อนตามจริงสูงสุด 30,000 บาท (ช่วง 29 ต.ค. 68 – 15 ธ.ค. 68)
- ติดตั้ง Solar Rooftop ลดหย่อนตามจริงสูงสุด 200,000 บาท สำหรับบ้านอยู่อาศัย
- ดอกเบี้ยบ้าน ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
- ซื้อ/ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพิ่ม 1 เท่าจากที่จ่ายจริง
- ค่าจ้างก่อสร้างบ้านใหม่ สูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขสัญญา)
- ค่าซื้องานศิลปะ ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
3. กลุ่มเงินบริจาค
- บริจาคพรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท
- บริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา/โรงพยาบาลรัฐ : ลดหย่อนได้ 2 เท่า ของยอดบริจาคจริง (ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ)
- บริจาคทั่วไป : ลดหย่อนตามจริง (ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ)
4. กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน
กลุ่มนี้ลดหย่อนได้เยอะที่สุดและสร้างความมั่นคงในอนาคต
- ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
- ประกันสุขภาพตนเอง ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท
รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
- ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
- ประกันสุขภาพบิดามารดา ตามจริงรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท บิดามารดาของตนเองและบิดามารดาของคู่สมรสไม่มีเงินได้ ทุกคนรวมกัน
กองทุนลดหย่อนภาษี รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
- เบี้ยประกันชีวิตบํานาญ 15% ของเงินได้ ตามจริงไม่เกิน 200,000
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) 15% ของค่าจ้าง ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) (1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2569) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)
- ค่าชื้อหน่วยลงทุน 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
- สับเปลี่ยนจาก LTF ไม่เกิน 300,000 บาท
(ซื้อ/สับเปลี่ยน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดขายครั้งแรก แต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2568)
ประกันสังคม
- ม.33 ตามจริงไม่เกิน 9,000 บาท
- ม.39 ตามจริงไม่เกิน 5,184 บาท
- ม.40 ตามจริงไม่เกิน ตามอัตราที่จ่ายสมทบ
สำหรับใครที่รู้ตัวว่าต้องเสียภาษี การรวบรวมเอกสารตั้งแต่เนิ่น ๆ คือหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากโครงการ Easy e-Receipt หรือเอกสารการลงทุนต่าง ๆ เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เงินในกระเป๋าให้ได้มากที่สุด
ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร
